Radsport: Nach dem Kletter-Spektakel ist vor der Flachetappe. Das 18. Teilstück des Giro d’Italia wird ziemlich sicher in einem Massensprint entschieden. Kann Italiens Überflieger Jonathan Milan seinen nächsten Sieg einfahren?

Keine Hürden auf der 18. Etappe des Giro d’Italia

Nur eine einzige Bergwertung erwartet die Profis des Giro d’Italia auf der 178 Kilometer langen 18. Etappe von Fiera di primiero nach Padova. Schon nach 18 Kilometern wird in Lamon (3,4 km mit 5,6 %) eine Bergwertung der vierten Kategorie abgenommen. Danach geht’s weiter bergab Richtung Ziel. Allgemein könnte diese Etappe einige Geschwindigkeitsrekorde brechen – sollte nicht gebummelt werden. Denn gestartet wird dieses Teilstück in 681 Meter Höhe und der Zielort Padova liegt nur 11 Meter über dem Meeresspiegel. Erfahrungsgemäß können wir aber davon ausgehen, dass hier nur wenige Teams und Fahrer ein Interesse daran haben, in die Fluchtgruppe zu gehen. Denn ein Massensprint scheint auf Grund des einfachen Profils und der vielen Top-Sprinter nahezu unvermeidlich zu sein.

Velomotion-Prognose: Milan ist der Favorit

Die 4, die 11 und die 13 hat sich Jonathan Milan (Lidl – Trek) bereits gesichert. Es gibt keinen Grund, ihn für die 18. Etappe des Giro d’Italia nicht als Favoriten zu nennen. Der Italiener hat eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass er auch anspruchsvolle Teilstücke für sich entscheiden kann und dass er vor allem ein Team an seiner Seite hat, welches ihn schützt und immer in die beste Position führen kann. Neben seinen drei Etappensiegen hat Jonathan Milan auch noch 2x Rang zwei belegt und einmal Platz fünf. Seine Konstanz ist beeindruckend und dürfte auch morgen in Padova fortgesetzt werden. Sein vermutlich schnellster Gegner heißt Tim Merlier (Soudal – Quick-Step). Der Belgier ist besonders endschnell, hat aber kein so starkes Team an seiner Seite. Kaden Groves (Alpecin – Deceuninck) fehlt noch ein Tagessieg. Auch er hat ein starkes Team, aber ihm fehlte in den Massensprint am Ende oft der entscheidende Punch. Kann er morgen endlich zuschlagen oder gelingt sogar einem Außenseiter die Überraschung?

* * * Jonathan Milan (Lidl – Trek)

* * Tim Merlier (Soudal – Quick-Step), Kaden Groves (Alpecin – Deceuninck)

* Stanisław Aniołkowski (Cofidis), Tim van Dijke (Visma – Lease a Bike), Madis Mihkels (Intermarché – Wanty)