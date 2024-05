Radsport: Er ist einfach nicht zu bremsen. Tadej Pogacar hat auch die 20. und damit seine sechste Etappe beim diesjährigen Giro d’Italia gewonnen. Der Slowene feiert damit souverän den Gesamtsieg.

Pogacar verteilt keine Geschenke

Auch auf der letzten GC-Etappe hat Tadej Pogacar (UAE) keine Geschenke verteilt. Der Slowene gewann das 20. Teilstück des Giro d’Italia souverän mit einer Attacke im letzten Anstieg. Zu diesem Zeitpunkt war mit Giulio Pellizzari (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) ein Solist vor der Favoritengruppe unterwegs. Doch auch der talentierte Italiener konnte – ebenso wie die besten Klassementfahrer – nicht am Hinterrad von Pogacar bleiben, als es den Monte Grappa hinaufging und er musste schließlich kurz vor der Kuppe reißen lassen. So fuhr der Mann in Rosa seinem sechsten Giro-Etappensieg souverän als Solist entgegen. Dahinter sah es zunächst danach aus, als müsse Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) um seinen Podiumsplatz fürchten. Doch der erfahrene Brite teilte sich den schweren Anstieg – der heute gleich 2x befahren werden musste – perfekt ein und steht damit neben Dominator Pogacar und Daniel Martinez (Bora – hansgrohe) morgen nach der Schlussetappe in Rom auf dem Podium. Stark präsentierte sich auch heute erneut Simon Geschke (Cofidis). Der 38-Jährige, der am Jahresende seine Karriere beenden wird, kam direkt nach den besten Klassementfahrern ins Ziel und darf sich noch einmal über eine gute Platzierung im GC freuen.