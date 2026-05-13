Test Kompressorpumpe: Nach dem Test der AGT ALP-160 haben wir uns im Rahmen der Velomotion Bestenliste mit dem Modell ALP-110 einem weiteren Produkt der Pearl Exklusivmarke gewidmet. Die Akku-Kompressor-Luftpumpe verfügt über ein beleuchtetes LED-Display, eine automatische Abschaltfunktion bei Erreichen eines Wunschwertes und eine LED-Taschenlampen-Funktion. Darüber hinaus bietet sie eine Powerbank-Funktion. Kann die nur 29,99 Euro kostende Pumpe aber im Alltag wirklich überzeugen?

Der Funktionsumfang der AGT ALP-110 Akku-Kompressor-Luftpumpe entspricht wesentlich teureren Modellen und die zusätzliche Verwendung als Powerbank (5 Volt, 2 A) macht das Produkt doppelt interessant. Ausgestattet mit integriertem 2.000 mAh Li-Ion-Akku, zeitgemäß per USB-C aufladbar, lassen sich unterwegs das Smartphone oder andere elektrische Verbraucher mit Energie versorgen – sofern die AGT ALP-110 nicht vollends als Pumpe zum Einsatz kommt. Und auch hier fehlt es nicht an sinnvollen Funktionen: vier vordefinierte Modi (Kfz, Motorrad, Fahrrad, Ball) und ein einstellbarer Modus versprechen wie die Auto-Stopp-Funktion eine unkomplizierte Handhabung der AGT ALP-110 Akku-Kompressor-Luftpumpe. Der aufzuschraubende Pumpschlauch liegt der Pumpe bei, lässt sich aber für den Transport leider nicht am Gehäuse fixieren.







Die Kompressorpumpe im Test

Das robuste Kunststoffgehäuse verfügt über ein großes Display mit sehr gut ablesbaren Ziffern. Unterhalb der Anzeige sind für die Steuerung der Pumpe sechs Drucktasten angeordnet. Dank der gummierten Oberfläche und der Dimensionierung überzeugen die Tasten durch eine sehr gute Haptik. Die Steuerung ist ebenfalls sehr einfach gestaltet. Nach dem Aufschrauben des beiliegenden Pumpschlauchs kann es dann auch schon losgehen. Das Aufpumpen eines 700x23C Reifens nimmt lediglich 40 Sekunden in Anspruch, und selbst steigender Luftdruck vermag das Pearl Produkt nicht zu beeindrucken. Unbeirrt schafft die Pumpe im Test nach nur 95 Sekunden den 700x23C Reifen mit 8 bar aufzufüllen: das ist bedeutend schneller als die meisten (teils viel teureren) Modelle im Testfeld.

Messwerte: Dauer des Aufpumpens eines 700x23C Reifens mit der AGT ALP-110

4 bar: 40 Sekunden

8 bar: 1:35 Minuten

AGT ALP-110 Akku-Kompressorpumpe: Die Details im Überblick