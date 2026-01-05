Fix Manufacturing Eflator im Test

Test Kompressorpumpe: Die Fix Manufacturing Eflator Akku-Kompressorpumpe soll die herkömmliche Fußpumpe ersetzen und mit ihren Features die Fahrvorbereitungen optimieren. Ausgestattet mit Digitalanzeige, Auto-Stopp-Funktion und vier voreingestellten Luftdruckzielen verspricht die Akkupumpe auf den ersten Blick ein unkompliziertes Handling – ob dem aber wirklich so ist, das zeigt unser Test.

Fix Manufacturing Eflator: Großes Kunststoffgehäuse, gut ablesbares Digital-Display

Aufgrund ihrer Größe eignet sich die Fix Manufacturing Eflator Akkupumpe nur bedingt für den mobilen Einsatz. Das 136 x 85 x 46 mm große Kunststoffgehäuse findet im knapp bemessenen Gepäckvolumen nur mit viel Wohlwollen auf Radtouren ausreichend Platz. Auch das Gewicht ist mit 392 Gramm recht hoch. Kriterien, die im stationären Einsatz allerdings keine Rolle spielen. Gesteuert wird die Pumpe mittels fünf Klickschaltern – die Gummierung sorgt hierbei für eine gute Griffigkeit, die wir dem Gehäuse als solches nur bedingt zusprechen können. Ein- und ausgeschaltet wird das Gerät mittels des seitlich angebrachten Schiebeschalters. Nach dem Einschalten begeistert das Display durch gut ablesbare Ziffern und Zeichen. Um die Pumpe nutzen zu können, muss noch der beiliegende Schlauch eingeschraubt werden.







Beim Kauf auf den Ventilkopf achten – oder einfach upgraden

Das uns vorliegende Modell verfügte leider nicht über den (nachrüstbaren) Universal Valve Chuck Ventilkopf für Schrader und Presta Ventile, wodurch das Handling etwas erschwert wurde. Wir empfehlen beim Kauf daher unbedingt auf den Ventilkopf zu achten. Der 24 cm lange Schlauch sorgt indes für eine leichte und unkomplizierte Zugänglichkeit zum Ventil sowie die Möglichkeit, die Pumpe beim Aufpumpen aus der Hand legen zu können. In schlecht ausgeleuchteten Ecken leistet die eingebaute Taschenlampe wertvolle Dienste. Sowohl die Aktivierung als auch die Einstellung von Luftdruckzielen geht nach einem kurzen Blick ins Manual wie von selbst von der Hand. Die Akkuleistung weiß ebenso zu überzeugen wie die Zuverlässigkeit der Pumpe, sei es bezüglich der Auto-Stopp-Funktion oder der genauen Anzeige.

Messwerte: Dauer des Aufpumpens eines 700x23C Reifens

4 bar: 63 Sekunden

8 bar: –

Fix Manufacturing Eflator: Die Details im Überblick

Spannungsversorgung: 2000 mAh / 7,4 V Lithium-Ionen-Akku, fest verbaut

Max. Druck: 6,9 bar / 100 PSI

Anzeige: Digital (PSI, KPA, bar oder kg/cm²)

Größe: 136 x 85 x 46 mm

Lademöglichkeit: USB-C

Gewicht: 426 Gramm (inkl. Schlauch)