Test Kompressorpumpe: Bei der Osram TYREinflate 2000 handelt es sich um eine wiederaufladbare Reifenpumpe mit digitalem Display und zahlreichen Funktionen. Hierzu zählen unter anderem Auto-Stopp, vier programmierbare Zielwerte und eine integrierte Taschenlampe für Beleuchtung bei Nacht. Was die Akku-Kompressorpumpe noch zu bieten hat und ob es am Ende für einen guten Eindruck reicht, zeigt unser Test.

Osram TYREinflate 2000: Aufbau und Funktionen

Mit einer Länge von 17 Zentimetern und einem Durchmesser von 6,5 Zentimetern gehört die Osram TYREinflate 2000 zu den voluminöseren Modellen im großen Velomotion Kompressorpumpen Test. Auch das Gewicht von knapp 500 Gramm ist im oberen Bereich angesiedelt. Damit dennoch eine gute Haptik sichergestellt wird, weist das Gehäuse im Griffbereich eine markante Riffelung auf. Gesteuert wird die Pumpe mittels der unterhalb des Displays angeordneten Bedientasten. Eine Besonderheit der TYREinflate 2000 ist das Speichern von vier Zielwerten. Damit hebt sich diese Pumpe klar von den Mitbewerbern im Test ab. Die Druckwerte lassen sich in bar, KPS oder PSI anzeigen, die Hintergrundbeleuchtung ermöglicht ein sehr gutes Ablesen. Zum Lieferumfang gehört zudem eine Halterung für die Montage und Aufbewahrung an einem Fahrrad. Aufladen lässt sich die Pumpe mit dem mitgelieferten USB-C Ladekabel.

Die Kompressorpumpe im Test

Trotz ihrer Größe liegt die Pumpe gut in der Hand. Vor dem Pumpvorgang muss der seitlich fixierte Pumpschlauch entnommen und vorne in das Gehäuse eingeschraubt werden. Aufgrund der Gehäuselänge beträgt die Länge des Schlauchs nur 14 Zentimeter, das ist schon etwas kurz. Die Steuerung des Tastenfeldes erfolgt mit dem Daumen. Da die einzelnen Felder relativ klein sind und direkt aneinander angrenzen, muss der Daumen ziemlich zielgenau positioniert werden. Bei Dunkelheit erschwert sich die Handhabung der Pumpe: Im Gegensatz zur Digital-Anzeige weist das Bedienfeld leider keine Hintergrundbeleuchtung auf. Unter dem Deckel befinden sich gut geschützt eventuell benötigte Adapter sowie die USB-Buchsen. Die Pumpleistung kann sich ebenfalls sehen lassen. Das Aufpumpen eines 700x23C Reifens mit 8 bar nimmt 2:32 Minuten in Anspruch. Ausreichend Energiereserven gewährleistet die Akkukapazität von 5200 mAh.

Messwerte: Dauer des Aufpumpens eines 700x23C Reifens

4 bar: 37 Sekunden

8 bar: 2:32 Minuten

Osram TYREinflate 2000: Die Details im Überblick