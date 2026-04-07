Produktnews: Der amerikanische Fahrwerkshersteller RockShox präsentiert die nächste Generation der Trail- und Enduro-Federgabeln Lyrik und Zeb. Auch die dazu passenden Dämpfer VividAir und SuperDeluxe bekommen ein Update. Mit dabei: ein Adjustable Bottom Out und eine stärker lineare Federkennlinie dank mehr Luftvolumen. Velomotion hat für euch alle Infos zusammengefasst.

Die neuen RockShox Trail- und Enduro-Fahrwerke im Überblick – alles zum Update!

Nachdem die Amerikaner im Februar ihr neuestes Downhill-Fahrwerk rund um die RockShox Boxxer und den VividCoil Dämpfer vorgestellt haben, folgt nun das Update für die Trail- und Enduro-Kategorie. All-Mountain-Fans dürfen sich über eine neue RockShox Lyrik, endlich wieder mit bis zu 170 mm Federweg, und den dazu passenden SuperDeluxe Dämpfer freuen. Für Enduristen gibt es ab sofort die 38-mm-Zeb mit der neuen Charger 3.2 Dämpfung, und auch der VividAir Dämpfer hat ein Update bekommen. Wir zeigen euch die neuen Produkte im Detail – es gibt eine Menge neuer Features zu besprechen!

Neue Charger 3.2 Dämpfung

Adjustable Bottom Out an allen Federelementen

LinearXL AirAnnex Zusatzluftkammer für lineare Federkennlinie – neue Luftfeder statt DebonAir+

ButterWagonTech für optimierte Schmierung der Gleitbuchsen

ButterCups zur Reduzierung von Vibrationen

Spezielles Design für Abstreifbuchsen

27,5″ und 29″ Optionen für beide Federgabeln

Federweg Zeb 150 – 180 mm

150 – 180 mm Federweg Lyrik 140 – 170 mm







Alle Updates gibts auch im Video

Wer sich über alle Neuheiten zum Update der RockShox Lyrik und Zeb lieber per Video informiert, der kann sich das neue Velomotion YouTube Video dazu ansehen.



LinearXL Luftfeder – mehr Linearität für mehr Kontrolle

Im Zentrum des Fahrwerks-Updates steht die brandneue Luftfeder, die die bekannte DebonAir+ ersetzt. Die Neue hört auf den Namen LinearXL und kommt mit einer AirAnnex genannten Zusatzluftkammer, die am linken Ausfallende außerhalb des Castings positioniert ist. Der Look mag polarisieren, funktional verspricht sich RockShox von AirAnnex eine lineare Federkennlinie – selbst im Endbereich des Federwegs. Das Resultat soll eine berechenbare Federgabel sein, die in jedem Gelände Kontrolle und Selbstvertrauen verleiht. Um der Gefahr von Durchschlägen durch die fehlende Progressivität vorzubeugen, verpasst RockShox der Luftfeder ein einstellbares, federwegsabhängiges Bottom Out System, das Durchschläge sanft abfängt.







Charger 3.2 Dämpfung – gewohnt performant

Während die Luftfeder den nötigen Gegenhalt beim Eintauchen bereitstellt, kontrolliert die Dämpfung Ein- und Ausfedergeschwindigkeit. Der Tune der neuen Charger 3.2 Federgabeldämpfung wurde an die lineare Federkennlinie der Luftfeder angepasst und bietet wie gewohnt Einstellmöglichkeiten für die Druckstufe bei hohen und niedrigen Eintauchgeschwindigkeiten. Die Zugstufe (Rebound) besitzt weiterhin nur eine Verstellmöglichkeit für alle Geschwindigkeiten. Die komplett neue RCT2 Dämpfung am SuperDeluxe und Vivid Dämpfer will Gegenhalt und Ansprechverhalten kombinieren und kommt ebenfalls mit einem einstellbaren Bottom Out System. Im Gegensatz zur Elastomer-Lösung in den Gabeln funktioniert dieses hydraulisch.

ButterWagonTech, atmende Standrohre und neue Dichtungen – Detailverbesserungen für die Gabeln

Hinter dem Begriff ButterWagonTech verstecken sich Einbuchtungen in den Standrohren, die mit jedem Durchfedern frisches Öl an die Gleitbuchsen befördern. Apropos Standrohre: Diese sind mit Löchern versehen, um das Luftvolumen beim Eintauchen zusätzlich zu vergrößern. Zuletzt wurde auch an den Abstreifdichtungen gefeilt. Diese kommen mit einem speziellen Design, das weniger schmutzanfällig ist und die Reibung herabsetzt.







RockShox Lyrik Update für Trail im Detail

Die RockShox Lyrik kennt man als Allrounder, die auf allen Trails zwischen XC-Rennen und Rampage eine gute Figur macht. Mit dem neuen Update soll die Federgabel noch vielseitiger und potenter werden. Ab sofort gibt es die Lyrik wieder nativ mit 170 mm Federweg – bei den letzten Modelljahren war hier bei 160 mm Schluss. Auch in 2026 gibt es die Lyrik noch als 27,5″-Variante. Aufpassen muss man bei der genauen Ausführung: Während die Ultimate- und Flight Attendant-Varianten mit allen neuen Features kommen, muss man bei Select+ (nur OEM), Select und Base Abstriche machen. Die neue LinearXL Luftfeder gibt es bei der Base-Variante nicht, und das ButterwagonTech-Feature ist nur bis hinab zur Select+ zu finden.

Generation E1 (Base: D2)

Federweg 140 – 170 mm

140 – 170 mm Laufradgröße 27,5″, 29″

27,5″, 29″ Luftfeder LinearXL mit AirAnnex Zusatzkammer

LinearXL mit AirAnnex Zusatzkammer Dämpfung Charger 3.2

Charger 3.2 Weitere Features ButterWagonTech, optimierte Staubabstreifer, „atmende“ Standrohre

ButterWagonTech, optimierte Staubabstreifer, „atmende“ Standrohre www.sram.com

Preis Lyrik Ultimate Fligth Attendant (UVP): 1.855 €

Preis Lyrik Ultimate (UVP): 1.375 €

Preis Lyrik Select+: Nur OEM

Preis Lyrik Select (UVP): 1.015 €

Preis Lyrik Base: Nur OEM







RockShox SuperDeluxe Update im Detail

Mit dem SuperDeluxe bietet RockShox auch gleich den passenden Luftdämpfer für den breiten Einsatzbereich der Lyrik an. Neu ist auch hier die LinearXL Luftfeder, die ungewollte Progressivität bei schnellen Schlägen unterbinden und so mit viel Berechenbarkeit und Kontrolle in allen Lebenslagen punkten soll. Gepaart wird dieser mit der ebenfalls neuen RCT2 Dämpfung. Darüber hinaus konnte RockShox das Service Intervall der SuperDeluxe Luftkammer von 50 auf 100 Stunden heben und den maximal zulässigen Luftdruck erhöhen. So ist der Dämpfer auch für ein höheres Systemgewicht geeignet.

Generation D1

Luftfeder LinearXL für bessere Berechenbarkeit

LinearXL für bessere Berechenbarkeit Dämpfung RCT2

RCT2 Weitere Features Nummerierte Druckstufenregler, Bottom Out Regler, Lockout, größerer Maximaldruck & längere Service-Intervalle

Nummerierte Druckstufenregler, Bottom Out Regler, Lockout, größerer Maximaldruck & längere Service-Intervalle www.sram.com

Preis SuperDeluxe Ultimate Flight Attendant (UVP): 1.145 €

Preis SuperDeluxe Ultimate (UVP): 765 €







RockShox Zeb Update für Enduro im Detail

Die RockShox Zeb mit ihren 38 mm durchmessenden Standrohren ist bereit für die extremsten Enduro-Trails. Die neue LinearXL Luftkammer verwaltet auch hier zwischen 150 mm und 180 mm Federweg – eine 190-Variante- wie in der Generation davor gibt es allerdings nicht mehr. Mit an Bord ist natürlich auch die AirAnnex Zusatzluftkammer. Bohrungen in den Standlöchern verhindern einen Progressivitätsschub in der Kennlinie, wenn die Gabel tief abtaucht, und fördern so die Berechenbarkeit der Heavy-Duty-Enduro-Federgabel. RockShox bietet sowohl 27,5″- als auch 29″-Varianten an. Immer mit dabei: die neue Charger 3.2 Dämpfung.

Generation B1 (Base: A3)

Federweg 150 – 180 mm

150 – 180 mm Laufradgröße 27,5″, 29″

27,5″, 29″ Luftfeder LinearXL mit AirAnnex Zusatzluftkammer

LinearXL mit AirAnnex Zusatzluftkammer Dämpfung Charger 3.2

Charger 3.2 Weitere Features ButterWagonTech, optimierte Staubabstreifer, „atmende“ Standrohre

ButterWagonTech, optimierte Staubabstreifer, „atmende“ Standrohre www.sram.com

Preis Zeb Ultimate Fligth Attendant (UVP): 1.965 €

Preis Zeb Ultimate (UVP): 1.415 €

Preis Zeb Select+: Nur OEM

Preis Zeb Select (UVP): 1.080 €

Preis Zeb Base: Nur OEM







RockShox VividAir für Enduro im Detail

Dicke Federgabeln an der Front erfordern auch eine potenten Dämpfer am Heck. Mit dem VividAir will RockShox den richtigen Dämpfer für Downhill- und Enduro-Bikes bereitstellen. Dank LinearXL mit viel Luftvolumen soll der Dämpfer kontrollierten Gegenhalt mit dem Ansprechverhalten eines Coil-Dämpfers kombinieren. Die DH-Variante kommt mit RC2 Dämpfung und speziellem Druckstufen-Tune des Primärkolbens, um mit der Boxxer Doppelbrückengabel zu harmonieren. Der VividAir ohne DH-Zusatz erhält dagegen einen Lockout bei der neuen RCT2 Dämpfung. Für einen leichteren Setup-Prozess sind die Druckstufenregler nummeriert.

Generation D1

Luftfeder LinearXL für bessere Berechenbarkeit

LinearXL für bessere Berechenbarkeit Dämpfung RCT2, RC2 (DH)

RCT2, RC2 (DH) Weitere Features Nummerierte Druckstufenregler, Bottom Out Regler, Lockout (nicht DH)

Nummerierte Druckstufenregler, Bottom Out Regler, Lockout (nicht DH) www.sram.com

Preis VividAir Ultimate (UVP): 850 €

Preis VividAir Ultimate DH (UVP): 850 €





