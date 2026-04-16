Produktnews: Inspiriert von Motorcross-Fahrwerken, setzt die neue Cane Creek Invert Enduro Gabel auf eine Upside-Down-Bauweise, um mehr Traktion und weniger Reibung zu generieren. Zusammen mit einer neuen Luftfeder soll das steife Chassis mit den 38-mm-Tauchrohren langhubigen (E-)Enduros die nötige Kontrolle in steilen, schnellen und verblockte Terrain verleihen. Hier gibt es alle Infos zur neuen Cane Creek Invert Enduro!

Die Cane Creek Invert Enduro im Überblick

Die neue Invert Enduro Federgabel ist nicht Cane Creeks erste Federgabel in Upside-Donw-Bauweise: Die Invert Gravel holte dieses Konzept bereits 2024 an Gravelbikes mit entsprechender Freigabe. Nun sollen auch Enduro-Fahrer von der verringerten Reibung und der erhöhten Traktion profitieren, ermöglicht durch die besondere Konstruktion. Die Invert Enduro verfügt zwischen 160 und 180 mm Federweg. Außerdem nutzt sie den bekannten Gen2-Dämpfer der Cane Creek Helm MKII sowie eine neue Luftfeder. Ebenfalls an Bord sind speziell designte „SideSwipe Guards“, welche die Gleitflächen vor Schäden schützen sollen, sowie die Option, 15 oder 20 mm Achsen zu fahren. Preislich macht Cane Creek eine Kampfansage: Während der direkte Konkurrent, die Fox Podium, bei der UVP die 2.000 US-Doller Schallmauer durchbricht, kommuniziert Cane Creek einen Preis von 1.599 US-Dollar (UVP).

Federwegsoptionen 160 / 170 / 180 mm

160 / 170 / 180 mm Gewicht (Herstellerangabe) 2.795 g

2.795 g Rohrdurchmesser 45 mm (oben), 38 mm (unten)

45 mm (oben), 38 mm (unten) Einbauhöhe 586,5 mm (170 mm)

586,5 mm (170 mm) Offset 44 mm

44 mm Reifenfreiheit 2,6″ bei 30i

2,6″ bei 30i Bremssattelaufnahme PM 200 mm

PM 200 mm Nabeneinbaubreite 15×110 mm / 20×110 mm (umrüstbar)

15×110 mm / 20×110 mm (umrüstbar) www.canecreek.com

Preis (UVP) 1.599 US-Dollar







Im Detail

An der Cane Creek Invert Enduro lässt sich die Lowspeed- und Highsped-Druckstufe sowie die Zugstufe für niedrige Eintauchgeschwindigkeiten einstellen. Natürlich kann auch die Luftfeder in ihrer Progressivität angepasst werden; im Gegensatz zu vielen anderen Herstellern funktioniert dies bei Cane Creek aber nicht über Tokens, sondern über einen von außen einstellbaren Kolben, der das Volumen der Luftkammer verkleinert. Die Negativ- und Positiv-Luftkammer an der Invert Enduro besitzt darüber hinaus einen automatischen Ausgleich. Apropos Luftausgleich: Mit den sogenannten „Bleed Screws“ kann periodisch durch den Fahrer der Innendruck des Castings an den Umgebungsdruck angeglichen werden.

Um den Umstieg auf die Invert Enduro zu erleichtern, kommt die Cane Creek Federgabel standardmäßig mit einer 15-mm-Achse. Diese ist aus hochfestem Stahl gefertigt – die Achse ist bei invertierten Federgabel ausschlaggebend bei der Steifigkeit. Wer die weiter verbesserte Steifigkeit einer 20-mm-Achse nutzen möchte, kann eine solche bei Cane Creek nachträglich bestellen. Übrigens: Die Gabelschoner wurden speziell so designt, dass gängige Beschädigungen an den Gleitflächen bestmöglich vermieden werden. Diese müssen allerdings jederzeit montiert bleiben, da die Bremsleitung am linken Schoner geführt wird. Eine weitere Einschränkung: Cane Creek bietet im Moment noch keinen passenden Mud Guard für die Upside-Down-Federgabel an.







Infos und Bilder: Pressemitteilung Cane Creek