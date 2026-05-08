Gobao Super-Charging

Produktnews: Einen E-Bike-Akku während eines kurzen Kaffeestopps mal eben aufladen? Unmöglich wäre hier die richtige Antwort – bisher zumindest. Gobao wird auf der Eurobike 2026 die Super-Charging-Technologie für E-Bikes vorstellen, die einen 750-Wh-Akku in nur 20 Minuten auf 80 % laden soll. Das wäre viermal schneller als vergleichbare Systeme am Markt.

Gobao ist ein aufstrebender Entwickler und Hersteller von E-Bike Antriebssystemen. Seit über 20 Jahren verbindet das Unternehmen Engineering mit digitaler Entwicklungskompetenz und tiefgreifender Erfahrung in der Mikromobilität. Auf der Eurobike 2026 wird Gobao eine Lösung vorstellen, welche die bisherigen Ladezeiten eines E-Bike-Akkus auf ein Minimum reduziert. Die neue Super-Charging-Technologie von Gobao soll einen 750-Wh-Akku in nur 20 Minuten auf 80 % aufladen (Referenzwert unter Laborbedingungen). Die Ladeleistung beträgt laut Hersteller 1,5 kW.







Mit dieser Entwicklung wird eine zentrale Anforderung an moderne E-Mobilität realisiert: kurze Ladezeiten mit intelligenter Steuerung für ein sicheres und akkuschonendes Laden. Die Lösung basiert auf der langjährigen Erfahrung von Gobao in der Entwicklung von Steuerungstechnologien für die E-Micromobility. Zum Marktstart werden drei Batterievarianten erhältlich sein. Zwei Modelle mit identischen Abmessungen bieten Kapazitäten von 750 Wh bzw. 900 Wh und ermöglichen so eine flexible Integration in E-Bike-Plattformen. Als weitere Option ergänzt eine Batterie mit 500 Wh das Portfolio.

Web: https://gobao-ebike.com/