E-Bike Neuheiten 2026: Mit dem Vuca EVO FS 2 präsentiert der Kölner Hersteller BULLS ein E-SUV, das technologische Innovation mit einer hohen Alltagstauglichkeit verknüpfen soll. Im Fokus der Neuentwicklung steht die Integration der Pinion Motor-Getriebe-Einheit (MGU) in ein vollgefedertes Rahmenkonzept, das sowohl als Tiefeinsteiger als auch in klassischer Diamantform angeboten wird. Das E-Bike zielt auf ein breites Einsatzspektrum ab, das vom urbanen Pendlerverkehr bis hin zu ausgedehnten Touren auf unbefestigten Wegen reicht.







BULLS Vuca EVO FS 2: Die Pinion MGU im Fokus

Das technische Kernstück des Vuca EVO FS 2 ist die Pinion MGU, welche einen bürstenlosen Mittelmotor mit einem elektronischen 12-Gang-Getriebe in einer geschlossenen Einheit kombiniert. Dieses System bietet gegenüber klassischen Kettenschaltungen signifikante Vorteile in der Wartung und im Betrieb. Durch die gekapselte Bauweise ist das Getriebe weitgehend vor äußeren Einflüssen geschützt und gilt als nahezu verschleißfrei.

Ein wesentliches Merkmal dieser Antriebseinheit ist die Möglichkeit, Schaltvorgänge unter Last sowie im Stand durchzuführen. Zudem erlaubt die Systemintelligenz automatisierte Gangwechsel, die in ihrer Funktionsweise an Automatikgetriebe aus dem Automobilsektor erinnern. Die Kraftübertragung zum Hinterrad erfolgt über einen Gates-Riemenantrieb, was die Wartungsintervalle im Vergleich zu einer herkömmlichen Kette deutlich verlängert und die Geräuschentwicklung minimiert.







Fahrwerk und Rahmenkonstruktion

Konstruktive Finessen des 4-Link-Swingarm

Der Rahmen des Vuca EVO FS 2 wird in einem aufwendigen Monocoque-Casting-Verfahren aus Aluminium gefertigt. Besonderes Augenmerk legten die Ingenieure im Kölner TechCenter auf den sogenannten 4-Link-Swingarm-Hinterbau. Diese Konstruktion ermöglicht es, ein vollgefedertes Fahrwerk mit einem tiefen Einstieg zu realisieren, ohne Kompromisse bei der Rahmensteifigkeit einzugehen. Durch moderne Fertigungsmethoden wurden sichtbare Schweißnähte weitgehend eliminiert, was zu einer Optik führt, die wie aus einem Guss wirkt.

Dämpfung und Performance

Das verbaute Fox Float Luftfahrwerk bietet sowohl an der Front als auch am Heck einen Federweg von 120 mm. Eine Besonderheit ist der innenliegende Hinterbaudämpfer, der nicht nur zur cleanen Optik beiträgt, sondern auch konstruktive Vorteile bietet: Die geschützte Position bewahrt das Federelement vor Verschmutzung und trägt zur Steifigkeit des Chassis bei. Durch die Platzierung der schweren Antriebskomponenten im Bereich des Tretlagers ergibt sich ein tiefer Schwerpunkt, was die Fahrstabilität und Dynamik positiv beeinflussen soll.







Systemintegration und digitale Vernetzung

In puncto Konnektivität setzt BULLS auf das FIT-System. Dieses integriert das Smartphone in die E-Bike-Steuerung, wodurch es als digitaler Schlüssel mit Display-Lock-Funktion fungieren kann. Das System bietet zudem Navigationslösungen mit Komoot-Integration und die Möglichkeit, weitere Hardware wie Reifendrucksensoren direkt in die Softwareumgebung einzubinden.

Für die Energieversorgung ist ein Akku mit einer Kapazität von 800 Wh zuständig, der für hohe Reichweiten ausgelegt ist. Ergänzt wird die Ausstattung durch praxisrelevante Features wie eine USB-C-Ladebuchse am Vorbau, eine absenkbare Sattelstütze sowie eine Lichtanlage, die über eine automatische Bremslichtfunktion verfügt.







BULLS Vuca EVO FS 2 – Marktpositionierung und Varianten

Das BULLS Vuca EVO FS 2 wird zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 6.999 Euro angeboten. Neben dem Topmodell ist mit dem Vuca EVO FS 1 auch eine Variante für 5.999 Euro (UVP) erhältlich. Die Markteinführung über den ZEG-Fachhandel ist für April 2026 geplant. Mit einem zulässigen breiten Einsatzspektrum positioniert sich das Modell als robuster Begleiter für Nutzer, die Wert auf technische Zuverlässigkeit und ein wartungsarmes Gesamtkonzept legen.

Meinung der Redaktion

Das neu vorgestellte BULLS Vuca EVO FS 2 2026 strotzt förmlich vor wegweisender Technologie (und sieht zudem fantastisch aus). Wir können es kaum erwarten, das spannende E-SUV zu testen. Seid gespannt!

Web

www.bulls.de