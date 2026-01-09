Preis-Leistung bei Pegasus: Mit neuen wie fortgeführten Modellen wendet sich die Kölner Marke an jene, die beim Fahrradkauf nicht in die Vollen gehen wollen. Dazu gehört ebenso ein Tourenrad im mittleren dreistelligen Bereich wie Dreitausend-Euro-Pedelecs und das wohlmöglich günstigste Pinion MGU E-Bike. Wir zeigen preislich attraktive Pegasus E-Bikes und Bikes!

Pegasus Solero EVO 7F Belt: Touren-E-Bike mit starkem Motor

Ab 2.999 €

Zum 60. Geburtstag der Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG (ZEG) wurde ein Sondermodell aufgelegt, das für rund 3.000 Euro eine umfangreiche Ausstattung bietet. Das Pegasus Solero EVO 7F Belt basiert auf einem Aluminiumrahmen mit integriertem Akku und ist auf eine komfortable, eher aufrechte Sitzposition ausgelegt. Eine Federgabel mit 100 mm Federweg gehört ebenfalls zur Ausstattung.







Angetrieben wird das E-Bike von einem Bosch-Performance-Line-Motor mit 75 Nm Drehmoment, der für unterschiedliche Einsatzbereiche ausreichend Leistung bereitstellt und gleichmäßig unterstützt. Ungewöhnlich in dieser Preisklasse ist der verbaute Zahnriemenantrieb, der nahezu wartungsfrei arbeitet und mit einer fein abgestuften Siebengang-Nabenschaltung kombiniert ist. Optisch fallen das polierte Gehäuse der Schaltung sowie die passend gestaltete Vorderradnabe auf.







Zur Serienausstattung zählen außerdem eine helle Frontleuchte, ein stabiler Gepäckträger mit einer Traglast von bis zu 27 Kilogramm inklusive Rücklicht sowie 55 mm breite, pannengeschützte Reifen von Schwalbe. Der Akku bietet in der Grundausstattung eine Kapazität von 600 Wh, was für den alltäglichen Einsatz ausreichend ist. Optional ist auch eine Version mit 800-Wh-Akku erhältlich, die 300 Euro mehr kostet. Das Modell wird in drei Rahmenformen und zwei Farbvarianten angeboten.

Pegasus Premio EVO 10 Lite: Dauerbrenner für Trekking-Fans

Ab 3.799 €







Das Pegasus Premio EVO 10 Lite wird als sogenannter „Durchläufer“ ohne Änderungen ins Modelljahr 2026 übernommen. Das Trekking-E-Bike ist seit mehreren Jahren fester Bestandteil des PEGASUS-Programms und wird regelmäßig behutsam aktualisiert.

Charakteristisch für das Modell ist der Bosch-CX-Motor, der per Software-Update ein maximales Drehmoment von bis zu 100 Nm bereitstellen kann. Damit eignet sich das E-Bike auch für Strecken mit größeren Steigungen. Serienmäßig ist ein 600-Wh-Akku verbaut, alternativ steht eine 800-Wh-Variante für längere Distanzen zur Verfügung. Ergänzt wird das Antriebssystem durch das Kiox-500-Farbdisplay mit umfangreichen Anzeige- und Bedienfunktionen.







Im Antriebsstrang kommt eine Zehngang-Kettenschaltung zum Einsatz. Trotz der im Markt verbreiteten Systeme mit mehr Gängen ist diese Abstufung in Kombination mit der Motorleistung ausreichend, da sowohl Kraftreserven als auch Übersetzungsbereich den typischen Einsatzanforderungen eines Trekking-E-Bikes entsprechen.

Zur Ausstattung zählen außerdem eine Luftfedergabel mit 100 mm Federweg sowie eine Lichtanlage mit integrierter Bremslichtfunktion im Heckträger. Das Modell ist in vier Farbvarianten erhältlich und wird in drei Rahmenformen angeboten. Je nach Rahmenform stehen drei Größen bei Trapez- und Einrohrrahmen sowie vier Größen beim Diamantrahmen zur Auswahl. Die innenverlegte Führung von Bremsleitungen und Schaltzügen sorgt für eine aufgeräumte Optik und entspricht dem aktuellen Stand der Technik.







Pegasus Ravenna EVO 7F Belt: Viel Komfort im Stadtverkehr

Ab 2.999 €







Die Modellserien Ravenna und Siena sind die Komfort-orientierte City-E-Bikes im Programm von Pegasus, die für den täglichen Arbeitsweg ebenso wie für Freizeitfahrten konzipiert sind. Das Pegasus Ravenna EVO 7F Belt zeichnet sich durch eine sehr aufrechte Sitzposition aus. Ein werkzeuglos verstellbarer Lenkervorbau erleichtert die Anpassung an unterschiedliche Fahrerinnen und Fahrer. Zur Ausstattung gehören zudem eine gefederte Sattelstütze sowie eine Federgabel mit 100 mm Federweg, die in dieser Fahrzeugklasse eher selten zu finden ist. Die 50 mm breiten Reifen mit leicht laufendem Profil entsprechen dem typischen Zuschnitt eines Citybikes.

Für den Antrieb sorgt der „Bosch Performance Line“-Motor, der im Stadtverkehr wie auch an Steigungen eine gleichmäßige Unterstützung bietet. Die Leistungsabgabe ist gut dosierbar. Als Bedieneinheit kommt das kompakte Purion-200-Display zum Einsatz, das Display und Tasten in einer Einheit am Lenkergriff kombiniert. Der Funktionsumfang der Anzeige ist überschaubar und auf den Einsatz im urbanen Umfeld ausgerichtet.







Zur alltagstauglichen Ausstattung zählen unter anderem ein Mantelschoner am Hinterrad, ein bis 27 Kilogramm belastbarer Gepäckträger mit Spanngurt sowie ein integriertes Rahmenschloss für kurze Zwischenstopps. Verbaut ist außerdem eine bewährte Siebengang-Nabenschaltung mit relativ enger Gangabstufung, die sich besonders für flaches bis leicht welliges Gelände eignet. In der Basisversion ist ein 540-Wh-Akku vorgesehen, optional sind Varianten mit 600 (+ 200 Euro) oder 800 Wh (+ 400 Euro) erhältlich.







Pegasus Estremo EVO 9 Lite: Hightech-Antrieb zum Spitzenpreis

4.999 €

Das Pegasus Estremo EVO 9 Lite richtet sich an Fahrerinnen und Fahrer, die an moderner Antriebstechnik interessiert sind. Mit diesem Modell bietet der Anbieter aus Köln einen vergleichsweise günstigen Einstieg in E-Bikes mit der innovativen Motor-Getriebe-Einheit von Pinion, deren Vorteil im perfekten Zusammenspiel beider Baugruppen liegt.







Das hier verbaute Pinion-System mit neun Gängen stellt ein maximales Drehmoment von 85 Nm bereit. In dieser Konfiguration sind weitere Schaltstufen nicht nötig, um effizient bis zur Unterstützungsgrenze von 25 km/h zu fahren. Geschaltet wird auf Wunsch vollautomatisch, sodass kein manuelles Eingreifen erforderlich ist. Die Gangwechsel erfolgen durch eine kurzzeitige Reduzierung der Motorleistung und verlaufen dadurch gleichmäßig und materialschonend.

Zur Ausstattung gehört ein 800-Wh-Akku. Ergänzt wird das Gesamtpaket durch eine Luftfedergabel mit 100 mm Federweg sowie eine hydraulische Bremsanlage von Shimano. Ebenfalls vorhanden ist eine Lichtanlage mit 70 Lux Leuchtstärke und einer in den Heckträger integrierten Bremsrückleuchte. Im Unterschied zu seinem Vorgänger ist das Pegasus Estremo EVO 9 Lite nun mit Zahnriemen statt der konventionellen Kette sowie mit einer hochwertigen Parallelogramm-Federstütze ausgestattet und damit noch einmal Preis-Leistungs-stärker geworden. Das E-Bike ist auf eine komfortable Sitzposition ausgelegt und wird in drei Rahmenformen mit jeweils drei Größen angeboten. Farblich stehen matte Grau- und Schwarztöne zur Auswahl.







Pegasus Bici Italia 6: Günstiger Italien-Urlaub

549 €

Das Bici Italia orientiert sich an klassischen italienischen Stadträdern und ist mit einer Sechsgang-Kettenschaltung ausgestattet, wie sie in Südeuropa üblich war. Rücktrittbremsen gibt es nicht; stattdessen kommen Felgenbremsen zum Einsatz. Die vordere Lichtanlage mit Chromgehäuse wird von einem Nabendynamo gespeist.







Der Kettenschutz besteht aus Blech, nicht aus Kunststoff, was dem Rad zusätzliche Robustheit verleiht. Durch die modulare Konstruktion lassen sich einzelne Bauteile bei Bedarf leicht austauschen. Das Modell ist in der Farbvariante „Celeste“ erhältlich und wird zu einem Einstiegspreis von 549 Euro angeboten.

www.pegasus-bikes.de