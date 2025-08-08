HERCULES Neuheiten 2026: Mit zahlreichen neuen Modellen von leicht über kompakt bis äußerst preiswert spricht HERCULES all jene an, die sich für pragmatische E-Bikes jenseits des Mainstreams interessieren.

Der mittlerweile in Norddeutschland angesiedelte Radhersteller mit der langen Historie wartet zum Modelljahr 2026 mit spannenden Innovationen auf. Dabei ist es der Marke ein Anliegen, auch in den günstigen Preisbereichen wegweisendes Material anzubieten, anstatt sich nur aufs Top-Segment zu konzentrieren. Und natürlich will HERCULES eine große Bandbreite unterschiedlicher Modelle anbieten und damit verschiedenste Nutzerinnen und Nutzer ansprechen.







HERCULES Avanos SL 10: Voll ausgestattetes Leicht-SUV

Ein Bike, das schnell Freundinnen und Freunde finden dürfte, ist das HERCULES Avanos SL 10. Mit seinen MTB-Stollenreifen in 27,5 Zoll Größe ist es unschwer als E-SUV zu erkennen, und auch die Luftfedergabel mit satten 100 mm Weg zeugt von Offroad-Kompetenz. Dabei ist das Avanos mit heller Lichtanlage, solidem Träger und Schutzblechen rundum alltagstauglich ausgestattet, außerdem rekordverdächtig leicht: Das SUV-Bike bringt nur etwa 22 Kilo auf die Waage, was in dieser Kategorie sehr wenig ist und sich in jeder Hinsicht positiv auf die Handhabung auswirkt.

Was die Motorisierung angeht, übt der Hersteller vornehme Zurückhaltung: Mit dem Bosch Performance Line ist nicht der drehmomentstärkste Antrieb verbaut, doch vielleicht jener mit der ausgewogensten Performance. Viel Schub bergauf bei harmonischem Ansprechverhalten machen das Avanos für so ziemlich alle E-Radler einfach fahrbar. Der 400-Wh-Akku ist den günstigen Preis von 3.599 Euro geschuldet, wobei auf den Deckel des Akkufachs ein Zusatzakku mit weiteren 250 Wh montiert werden kann.







HERCULES Urbanico F3: Leichtes Stadtrad mit innovativer Schaltung

Ein leichtes City-MTB mit hochwertiger Technik für knapp 2.500 Euro – im Fachhandel? Mit dem neuen Urbanico F3 legt HERCULES ein starkes Angebot vor, das die Internet-Konkurrenz nervös machen könnte. Dann das dezent gestaltete Stadtrad bringt alles für unbeschwerten Alltagsfahrten mit. Los geht’s mit einer komplett neuen Motor-Getriebe-Einheit des Anbieters Bafang: Dieser kombiniert seinen kompakten Heckmotor mit einer integrierten Automatik-Dreigangschaltung, die ebenso wie ein Drehmoment von 40 Nm für vorwiegend flaches Terrain locker ausreicht. Zusammen mit dem Gates-Zahnriemen ergibt sich außerdem ein praktisch wartungsfreier Antriebsstrang.

Der Optik kommt die Motor-Getriebe-Einheit natürlich auch zugute: das dezente, glattflächige Bike mit sauber verschliffenen Schweißnähten, komplett integrierten Leitungen und exakt eingepasstem Akkufachdeckel spielt in Sachen Style ganz weit vorne mit. Ein SP-Connect-Adapter am Vorbau erlaubt die Montage des Smartphones, welches mit der Bafang-App Navigationsfunktionen, die Anzeige von Fahrdaten und mehr übernimmt. Und dank 374-Wh-Akku muss isch man sich im Stadtverkehr auch nicht allzu viele Gedanken um die Reichweite machen.







HERCULES Urbanico 8: Preisaggressiver Allrounder

Dabei geht es beim norddeutschen Hersteller noch preiswerter: Nur 1.999 Euro kostet das neue Urbanico 8 mit Bafang-Heckmotor und Achtgang-Kettenschaltung, und zwar mit Beratung und Service durch den Fachhandel. Der Antrieb bietet harmonische, sanfte Unterstützung und ausreichend viel Reichweite für Alltagsfahrten, wo sich auch die Komplettausstattung mit heller LED-Beleuchtung und solidem Träger inklusive Spannband bewährt. Auch eine komfortable Federgabel ist an Bord, und optisch gelungen ist das Urbanico noch dazu: Sein Alu-Rahmen ist sehr sauber gearbeitet, und die komplette Innenverlegung alle Leitungen sorgt für ein aufgeräumtes Erscheinungsbild.

HERCULES Rob SL IQ: Sportliches Leichtgewicht für schnelle Pendler

Auch im oberen Preisbereich sorgt HERCULES mit geringem Gewicht und innovativer Technik für Aufsehen. Gerade mal 20 Kilo wiegt das Rob SL IQ (4.399 Euro) mit Alu-Rahmen und Carbon-Starrgabel, Antrieb und Schaltung sind dabei vom Feinsten: Der Bosch Performance SX schiebt bei flotter Trittfrequenz deutlich stärker an, als sein Drehmoment von „nur“ 55 Nm vermuten lässt; von der Schwere mancher „Full power“-E-Bikes ist hier nichts zu spüren. Stattdessen fühlt man sich mit dem Bosch XS manchmal wie auf einem Bio-Bike, zumal man das Leichtbau-Rad auch ganz ohne Motorunterstützung bewegen kann.







HERCULES spezifiziert außerdem das stufenlose Enviolo-Getriebe in der vollautomatischen Automatiq-Version, welches unabhängig von der Geschwindigkeit eine individuelle einstellbare Trittfrequenz hält. Wird diese eher hoch gewählt – etwa im Bereich von 80/min –, ist das neue ROB SL IQ so agil und spritzig, dass man nie mehr zum behäbigen Bosch-CX-Bike zurück will. Muss man auch nicht, denn mit Lichtanlage und Schutzblechen ist das leichte Bike voll alltagstauglich, außerdem optisch wirklich gelungen.

HERCULES Rob Fold: Neue Varianten zum zehnten Jubiläum

Mit dem faltbaren Kompakt-E-Bike gelang der Marke von zehn Jahren ein echter Coup. Das 20-Zoll-Bike mit dem praktischen Klappgelenk erfreut sich seitdem einer stetig wachsenden Fangemeinde, und mit den Innovationen zum Modelljahr 2026 dürften noch mehr Radfahrende auf den Geschmack kommen. Denn HERCULES hat den bestehenden Modellen weitere Features hinzugefügt und präsentiert ein ganz neues Leichtbau-Modell.







Als geländetaugliches Touren-Modell zeigt der Hersteller das Rob Fold SUV (3.999 Euro), dessen Charakter schon im Namen steckt: Ausgestattet ist es mit breite, griffigen Stollenreifen, einer 60-mm-Luftfedergabel sowie gefederter Sattelstütze und natürlich mit einem starken Motor in Gestalt des harmonischen Bosch Performance PX mit 85 Nm Drehmoment. Dieser wird von einem 545-Wh-Akku gespeist. Abgestimmt auf handlichen Fahrspaß im Gelände, ist das Zehngangrad praktisch und vielseitig, dabei mit 28 Kilo natürlich kein Leichtgewicht.

Auf dem gleichen Rahmen wie das SUV basiert das HERCULES Rob Fold R5 (3.999 Euro). Dies ist das Allround-Modell der Baureihe, ebenfalls ausgestattet mit dem neuen, intuitiv bedienbaren Klappgelenk, das über einen verbesserten Arretierungshebel verfügt.







Mit der E-Bike-spezifischen Fünfgang-Getriebenabe und Bosch-Performance-Motor nebst 545-Wh-Akku ist das R5 optimal auf eine breite Palette von Einsatzbereichen zugeschnitten. Alltagsfahrer mit wenig Platz können das rund 27 Kilo schwerer Bike einfacher unterbringen als ein konventionelles 28-Zoll-E-Bike, dabei ist das Rob Fold dank sicheren Fahreigenschaften und handlicher Lenkung „großen“ Bikes keinesfalls unterlegen. Ein praktischer Klapplenker ist ebenso an Bord wie Zweibeinständer und Vollausstattung; dazu gibt es drei moderne Farbtöne, die in der Großstadt sicher gut ankommen.

HERCULES Rob Fold SL: Kompakter Leichtbau mit spritzigem Motor

Mit dem Rob Fold SL 10 (3.999 Euro) präsentiert HERCULES eine zweite Rahmenplattform und gibt dem Faltrad damit eine neue Richtung: Schlanke Rohrformen und eine optimierte Konstruktion, dazu eine Carbongabel, erlauben mit angepassten Komponenten ein extrem reduziertes Gewicht, das im Fall des SL 10 kaum über 18 Kilo liegt. Baut man zum Transport den Akku aus, wiegt dieses Modell nur noch zwei, drei Kilo mehr als ein klassisches Faltrad ohne Motor.







Das spricht für große Praktikabilität, wozu der Bosch SX eine große Portion Sportlichkeit addiert. Die recht breit abgestufte Zehngang-Kettenschaltung erlaubt es, dem Antrieb mit lockerem Tritt Höchstleitungen zu entlocken – beim Ampelstart wie an Steilstücken ist der SX damit ebenso spritzig wie schubstark.







Etwas schwerer, dabei vielleicht noch schöner ist das HERCULES Rob Fold SL IQ (3.999 Euro) in der einzigartigen Jubiläums-Lackierung. Bei diesem Modell setzt der Hersteller auf die Enviolo Automatiq mit stufenlosem, vollautomatischem Übersetzungswechsel – komfortabler kann man heute kaum E-Bike fahren.

Kombiniert wird das innovative Getriebe mit dem leichten, agilen Bosch Performance Line SX plus 400-Wh-Akku – ein Garant für spritzigen Schub und solide Reichweiten, auch aufgrund des geringeren Verbrauchs dieses Motors. Am SL IQ verbaut HERCULES zusätzlich einen Heckträger, mit dem das leichte, handliche Kompakt-Bike endgültig zum vollwertigen Alltagsrad wird.







www.hercules-bikes.de