VPace bewirbt das Fred26 als Mini-Downhiller – und unsere jungen Tester können das absolut bestätigen. Das 150-mm-Fully blüht im Bikepark so richtig auf und vermittelt dort viel Kontrolle und Sicherheit, was auch an den 26 Zoll Laufrädern liegt. 26 Zoll? Richtig gelesen: Für unseren 24 Zoll Kinderbike-Test hat uns VPace nicht bloß ein, sondern gleich zwei Bikes mit größeren Laufrädern als angefragt geschickt. Warum das durchaus Sinn macht, erfahrt ihr im Test des VPace Fred26 Mini-Downhillers.

Bikepark-gerechter Minidownhiller

Rollt auf 26 Zoll Laufrädern für mehr Kontrolle

Passt erst ab ca. 135 cm richtig gut, dafür aber länger

Geschaffen für den Bikepark: Das VPace Fred26 in der Übersicht

Die Frage, für wen das VPace Fully mit den 150 mm Federweg an Front und Heck gedacht ist, lässt sich klar und knapp beantworten: Das Fred26 ist für alle Kids, die möglichst viel Zeit im Bikepark verbringen. Für lange Touren oder den Weg in die Schule ist das Fred26 definitiv Overkill – auch wenn der Hersteller aus Ravensburg das Bike sehr kindgerecht ausstattet. Auffällig ist besonders die Laufradgröße: In unserem 24 Zoll Kinderbike-Test stellt das VPace mit seinen 26 Zoll Reifen eine Ausnahme dar.

Doch die Logik des Herstellers leuchtet ein: So wie Erwachsenen-Bikes auf 29 oder vielleicht bald sogar 32 Zoll große Laufräder für ein verbessertes Überrollverhalten im Gelände sowie weniger Rollwiderstand setzen, profitieren auch die Kleinen vom größeren Reifenumfang. Im Test konnte das Fred26 mit viel Kontrolle auf ruppigen Trails überzeugen. So viel Bergab-Potenzial hat seinen Preis: 2.499 Euro (UVP) beträgt der Preis für das Alu-Fully; dazu stehen drei Farben zur Auswahl.







Laufradgröße 26 Zoll

26 Zoll Federweg 150 mm (vorne / hinten)

150 mm (vorne / hinten) Rahmenmaterial Aluminium

Aluminium Größenempfehlung d. Herstellers 135 – 150 cm

135 – 150 cm Gangschaltung SRAM NX 11-fach

SRAM NX 11-fach Gesamtgewicht 12,9 kg

12,9 kg Gewicht der Laufräder 4,7 kg

4,7 kg Farben Grün, Silber, Sdeschwarz

Grün, Silber, Sdeschwarz vpace.de

Preis (UVP) 2.499 Euro

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Was kann der Mini-Downhiller auf den Riesen-Laufrädern?

Trotz der größeren Laufräder passt sich das VPace Fred26 gut in unser Testfeld ein. Unseren 130 cm großen Testern war das Fully zwar tendenziell ein Stück zu groß, unserem 140 cm großen Fahrer passte das Bike dagegen perfekt. Die Geometrie des Rahmens ist relativ lang und definitiv abfahrtsorientiert gezeichnet; so passt das Rad den Kindern nicht nur für einen längeren Zeitraum, sondern fühlt sich auf Abfahrten immer laufruhig und vertrauenserweckend an. Sind die aspirierenden Downhill-Athleten einmal doch dem 26-Zoll-Fred entwachsen, bietet VPace mit dem Fred265 und dem Fred275 zwei federwegsstarke Fullys mit Mini-Mullet- bzw. Full-650b-Setup an.







Das VPace Fred26 im Trail-Einsatz

Natürlich ist das Fred26 mit seinen großen Federwegszahlen auf einen spitzen Einsatzbereich ausgerichtet: Im Bikepark fühlt es sich pudelwohl, für lange Touren oder dergleichen ist es nicht gedacht. Das kostet dem Bike Vielseitigkeit, dafür erfüllt es seine angedachte Aufgabe perfekt: Es ist die ideale Bikepark-Maschine für kleine Shredder!







Dabei hilft dem robusten Alu-Rahmen eine Top-Ausstattung: Das Manitou-Fahrwerk spricht sensibel an und verwaltet die 150 mm Federweg vorne wie hinten in fantastischer Manier. Dazu lassen sich die Magura-Bremsen fein modulieren; mit ihren kindgerechten Hebeln können sie auch viel Bremskraft abrufen. Auch die weiteren Komponenten sind gut gewählt und passen den Kindern gut. Hervorzuheben sind außerdem die griffigen Maxxis Reifen – hier kann VPace auf eine größere Auswahl an hochwertigen Reifen unter den 26-Zoll-Modellen zurückgreifen, als es bei 24 Zoll der Fall wäre.

Eine Dropperpost war bei unserem Testbike nicht verbaut, kann aber auf der Website ausgewählt werden. Die verstellbare Sattelstütze würde den Einsatzbereich definitiv ein Stück weit vergrößern, am Ende bleibt es aber dabei: Das VPace Fred26 ist in erster Linie für den Downhill-Spaß entwickelt und brilliert auf diesem Gebiet. Wer nach einem Bikepark-Bike für den oder die jungen Shredder daheim sucht, wird mit dem Fred26 definitiv fündig!







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Nicht ganz das, wonach du suchst? Wir haben noch eine Menge andere sportliche Kinderbikes getestet. Zur Übersicht geht es hier: Diese 24 Zoll Kinderbikes haben wir getestet.