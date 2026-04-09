Produktnews: Frisch zum Start des brandneuen Avinox M2 Motors von DJI bringen die Spanier ein neues 170-mm-Enduro mit dem chinesischen Kraftpaket auf den Markt. Das BH iLynx+ DL möchte nicht nur für mehr Leistung und Reichweite stehen, sondern soll den Entwicklungshöhepunkt der letzten Jahre in Sachen Integration, Geometrie und Fahrdynamik darstellen. Velomotion hat alle Infos zum neuen BH Bike.

Das BH iLynx+ DL in der Übersicht

Das BH iLynx+ DL möchte mit seinen 170 mm Heckfederweg und der abfahrtslastigen Geometrie definitiv zu den ganz großen Enduro Bikes gehören. Fahrer haben die Wahl zwischen vier Ausstattungsvarianten mit Carbon-Rahmen sowie zwei günstigeren Modellen, die auf einen Rahmen aus Aluminium setzen. Allen gemein ist der Split Pivot Hinterbau – ein mehrgelenkig abgestützer Eingelenker, der auf doppelt gelagerten Industrielager setzt. Vorne wie hinten rollt das iLynx+ DL auf 29″ Laufrädern, ein FlipChip oder die Option auf eine Mullet-Bereifung gibt es nicht. Highlight des Full-Power-E-Bikes ist aber sicherlich der neue Avniox M2 Motor, der in der höherwertigen S-Ausführung am BH Fully zu finden ist. Der bis zu 150 Nm starke Motor zieht seine Energie aus einem 800 Wh Akku und leistet in Spitze 1.300 W. Die volle Power gibt es bereits ab 5.399,90 €, Carbon-Modelle kosten zwischen 5.999,90 € und 8.999,90 € (UVP).

Federweg 160 – 180 mm / 170 mm (vorne / hinten)

160 – 180 mm / 170 mm (vorne / hinten) Laufradgröße 29″

29″ Rahmenmaterial Aluminium / Carbon

Aluminium / Carbon Motor Avinox M2S

Avinox M2S Akku 800 Wh Avinox (integriert)

800 Wh Avinox (integriert) Display DPC100

DPC100 Drehmoment 130 Nm (150 Nm Spitze)

130 Nm (150 Nm Spitze) Max. Leistung 1.300 Watt

1.300 Watt Hinterbau Eingelenker mit Dämpferanlenkung (Split Pivot)

Eingelenker mit Dämpferanlenkung (Split Pivot) Größen S, M, L, XL

S, M, L, XL www.bhbikes.com

Preis BH iLynx+ DL Enduro Aluminium 9.0 (UVP): 5.399,90 €

Preis BH iLynx+ DL Enduro Aluminium 9.1 (UVP): 5.999,90 €

Preis BH iLynx+ DL Enduro Carbon 9.5 (UVP): 5.999.90 €

Preis BH iLynx+ DL Enduro Carbon 9.6 (UVP): 6.999,90 €

Preis BH iLynx+ DL Enduro Carbon 9.7 (UVP): 7.999,90 €

Preis BH iLynx+ DL Enduro Carbon 9.8 (UVP): 8.999,90 €







Motor und Akku

Der relativ kompakte DJI Avinox M2S mit seiner verbesserten Leistungsdichte und der schmal, aber lang bauende 800-Wh-Akku verleihen dem BH iLynx+ DL eine filigrane Silhouette. Der elegante Eindruck wird durch das möglichst kabellose Cockpit weiter unterstrichen. Dazu kommt das DPC100 Control Display im Oberrohr, welches 2 Zoll an Informationsfläche bietet und per Funkremote vom Lenker angesteuert werden kann. So sollen sich die 130 Nm des Avinox Aggregats leicht feintunen. Im Boost-Modus leitet dieses sogar 150 Nm Drehmoment ans Hinterrad – dann kommt der M2S auf beeindruckende 1.300 Watt Leistung. Wir konnten dem Motor bereits genauer testen – alle Infos gibts in unserem großen Avinox M2 Test sowie im Video auf YouTube!







Geometrie

BH bietet das iLynx+ DL in vier Größen an, wobei sich die Reachwerte zwischen 445 und 515 mm bewegen. Diese werden mit angemessen hohen Stackwerten gepaart, sodass in Kombination mit dem flachen Lenkwinkel viel Sicherheit im Downhill aufkommen dürfte. Bei schwierigen oder steilen Uphill-Passagen lässt dagegen der steile Sitzwinkel eine gute Sitzposition erwarten. BH setzt in allen Rahmengrößen auf die gleiche Kettenstrebenlänge von 450 mm, womit das Verhältnis des vorderen und hinteren Abstands zwischen Tret- und Nabenlager in den verschiedenen Rahmengrößen stark unterschiedlich ausfällt. Mit diesem FC-2-RC-Wert lässt sich grob abschätzen, wie der Fahrer zwischen den Laufrädern positioniert ist.







S M L XL Reach in mm 445 472 495 515 Stack in mm 628,6 637,5 646,5 655,4 Steuerrohrlänge in mm 110 120 130 140 Sitzrohrlänge in mm 395,5 415,6 436 476 Effektive Oberrohrlänge in mm 584 613 638 660 Kettenstrebenlänge in mm 450 450 450 450 Radstand in mm 1245 1276,4 1304 1328,4 Tretlagerabsenkung in mm 24 24 24 24 Tretlagerhöhe in mm 352,4 352,4 352,4 352,4 Sitzwinkel in Grad 77,5 77,5 77,5 77,5 Lenkwinkel in Grad 63,5 63,5 63,5 63,5 Überstandshöhe in mm 775,5 775,5 775,5 775,5 FC-2-RC 1,77 1,84 1,9 1,95 Max. Einschubtiefe Sitzrohr in mm 200 220 240 280

Ausstattung

Ganze sechs Ausstattungsvarianten des BH iLynx+ DL stehen für interessierte Fahrer zur Auswahl. Obacht geben heißt es beim Federweg: Die Einsteigermodelle in Alu und Carbon kommen jeweils nicht mit einer Fox 38 Federgabel mit 180 mm, sondern einer speziellen Version der Fox 36, die nur 160 mm Federweg an der Front bereitstellt. Damit wird auch die Geometrie ein wenig steiler und länger. Hingegen finden sich durchgehend Schaltgruppen und Bremsen von Shimano an den verschiedenen Ausstattungsvarianten; im Topmodell sind es XT Bremsen und die elektronische XTR Di2. RaceFace und DT Swiss stellen die Laufräder bereit, auf welchen Maxxis Assegai Reifen in 2,5″ Breite aufgezogen sind. Während das Profil viel Grip verspricht, tut das die MaxxTerra Gummimischung eher weniger. Zudem hat die Exo-Karkasse an einem so federwegsstarken Enduro nichts zu suchen – erst recht nicht am Hinterrad.







iLynx+ DL Enduro 9.0 iLynx+ DL Enduro 9.1 iLynx+ DL Enduro Carbon 9.5 iLynx+ DL Enduro Carbon 9.6 iLynx+ DL Enduro Carbon 9.7 iLynx+ DL Enduro Carbon 9.8 Dämpfer Fox Float Rhythm Fox Float X Performance Fox Float Rhythm Fox Float X Performance Fox Float X Factory Fox Float X2 Factory Federgabel Fox 36 AWL 160 mm Fox 38 Float Performance 180 mm Fox 36 AWL 160 mm Fox 38 Float Performance 180 mm Fox 38 Factory 180 mm Fox 38 Factory 180 mm Schaltung Shimano Deore 12-fach Shimano Deore Di2 12-fach Shimano Deore 12-fach Shimano Deore Di2 12-fach Shimano XT Di2 12-fach Shimano XTR Di2 12-fach Kurbel E*Thirteen 34t / 160 mm E*Thirteen 34t / 160 mm E*Thirteen 34t / 160 mm E*Thirteen 34t / 160 mm E*Thirteen 34t / 160 mm E*Thirteen 34t / 160 mm Bremsen Shimano MT520 Vierkolben (203 / 203 mm) Shimano XT Vierkolben (203 / 203 mm) Shimano MT520 Vierkolben (203 / 203 mm) Shimano XT Vierkolben (203 / 203 mm) Shimano XT Vierkolben (203 / 203 mm) Shimano XT Vierkolben (203 / 203 mm) Laufräder RaceFace AR 30 TR RaceFace AR 30 TR RaceFace AR 30 TR RaceFace AR 30 TR DT Swiss H1900 TR DT Swiss H1700 TR Reifen Maxxis Assegai Exo MaxxTerra 29x2,5" Maxxis Assegai Exo MaxxTerra 29x2,5" Maxxis Assegai Exo MaxxTerra 29x2,5" Maxxis Assegai Exo MaxxTerra 29x2,5" Maxxis Assegai Exo MaxxTerra 29x2,5" Maxxis Assegai Exo MaxxTerra 29x2,5" Dropperpost X-Fusion Maniac X-Fusion Maniac X-Fusion Maniac X-Fusion Maniac X-Fusion Maniac Fox Transfer Factory Sattel Prologo Proxim W350 Steel Prologo Proxim W350 Steel Prologo Proxim W350 Steel Prologo Proxim W350 Steel Prologo Proxim Nembo Prologo Proxim Nembo Lenker RaceFace Aeffect Riser 35 mm / 780 mm RaceFace Aeffect Riser 35 mm / 780 mm RaceFace Aeffect Riser 35 mm / 780 mm RaceFace Aeffect Riser 35 mm / 780 mm RaceFace Aeffect Riser 35 mm / 780 mm RaceFace Aeffect Riser 35 mm / 780 mm Griffe Ergon GE10 Evo Ergon GE10 Evo Ergon GE10 Evo Ergon GE10 Evo Ergon GE10 Evo Ergon GE10 Evo Motor Avinox M2S Avinox M2S Avinox M2S Avinox M2S Avinox M2S Avinox M2S Akku 800 Wh 800 Wh 800 Wh 800 Wh 800 Wh 800 Wh Display DP100 DP100 DP100 DP100 DP100 DP100 Preis (UVP) 5.399,90 € 5.999,90 € 5.999,90 € 6.999,90 € 7.999,90 € 8.999,90 €







Infos und Bilder: Pressemitteilung BH