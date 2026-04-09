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Spanische Eleganz trifft auf chinesische Power: BH iLynx+ DL mit DJI Avinox M2S

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BH iLynx+ DL

Produktnews: Frisch zum Start des brandneuen Avinox M2 Motors von DJI bringen die Spanier ein neues 170-mm-Enduro mit dem chinesischen Kraftpaket auf den Markt. Das BH iLynx+ DL möchte nicht nur für mehr Leistung und Reichweite stehen, sondern soll den Entwicklungshöhepunkt der letzten Jahre in Sachen Integration, Geometrie und Fahrdynamik darstellen. Velomotion hat alle Infos zum neuen BH Bike.

Das BH iLynx+ DL in der Übersicht

Das BH iLynx+ DL möchte mit seinen 170 mm Heckfederweg und der abfahrtslastigen Geometrie definitiv zu den ganz großen Enduro Bikes gehören. Fahrer haben die Wahl zwischen vier Ausstattungsvarianten mit Carbon-Rahmen sowie zwei günstigeren Modellen, die auf einen Rahmen aus Aluminium setzen. Allen gemein ist der Split Pivot Hinterbau – ein mehrgelenkig abgestützer Eingelenker, der auf doppelt gelagerten Industrielager setzt. Vorne wie hinten rollt das iLynx+ DL auf 29″ Laufrädern, ein FlipChip oder die Option auf eine Mullet-Bereifung gibt es nicht. Highlight des Full-Power-E-Bikes ist aber sicherlich der neue Avniox M2 Motor, der in der höherwertigen S-Ausführung am BH Fully zu finden ist. Der bis zu 150 Nm starke Motor zieht seine Energie aus einem 800 Wh Akku und leistet in Spitze 1.300 W. Die volle Power gibt es bereits ab 5.399,90 €, Carbon-Modelle kosten zwischen 5.999,90 € und 8.999,90 € (UVP).

  • Federweg 160 – 180 mm / 170 mm (vorne / hinten)
  • Laufradgröße 29″
  • Rahmenmaterial Aluminium / Carbon
  • Motor Avinox M2S
  • Akku 800 Wh Avinox (integriert)
  • Display DPC100
  • Drehmoment 130 Nm (150 Nm Spitze)
  • Max. Leistung 1.300 Watt
  • Hinterbau Eingelenker mit Dämpferanlenkung (Split Pivot)
  • Größen S, M, L, XL
  • www.bhbikes.com

Preis BH iLynx+ DL Enduro Aluminium 9.0 (UVP): 5.399,90 €
Preis BH iLynx+ DL Enduro Aluminium 9.1 (UVP): 5.999,90 €
Preis BH iLynx+ DL Enduro Carbon 9.5 (UVP): 5.999.90 €
Preis BH iLynx+ DL Enduro Carbon 9.6 (UVP): 6.999,90 €
Preis BH iLynx+ DL Enduro Carbon 9.7 (UVP): 7.999,90 €
Preis BH iLynx+ DL Enduro Carbon 9.8 (UVP): 8.999,90 €

BH iLynx+ DL mit DJI Motor
Das BH iLynx+ DL kommt pünktlich zum Start des Avinox M2 Motors auf den Markt. Der Rahmen ist wahlweise aus Carbon oder Aluminium und verwaltet 170 mm Federweg am Heck. Mit an Bord ist auch eine 800-Wh-Batterie. Preislich rangiert das Enduro zwischen 5.399,90 und 8.999,90 € (UVP).

Motor und Akku

Der relativ kompakte DJI Avinox M2S mit seiner verbesserten Leistungsdichte und der schmal, aber lang bauende 800-Wh-Akku verleihen dem BH iLynx+ DL eine filigrane Silhouette. Der elegante Eindruck wird durch das möglichst kabellose Cockpit weiter unterstrichen. Dazu kommt das DPC100 Control Display im Oberrohr, welches 2 Zoll an Informationsfläche bietet und per Funkremote vom Lenker angesteuert werden kann. So sollen sich die 130 Nm des Avinox Aggregats leicht feintunen. Im Boost-Modus leitet dieses sogar 150 Nm Drehmoment ans Hinterrad – dann kommt der M2S auf beeindruckende 1.300 Watt Leistung. Wir konnten dem Motor bereits genauer testen – alle Infos gibts in unserem großen Avinox M2 Test sowie im Video auf YouTube!

BH iLynx+ DL mit Avinox M2S
An Bord des spanischen Carbon Fullys arbeitet der brandneue Avinox M2S Motor, der am BH bis zu 1.300 W entfesselt. Im Boost-Modus sind so bis zu 150 Nm Drehmoment für eine Dauer von 60 s möglich.

Geometrie

BH bietet das iLynx+ DL in vier Größen an, wobei sich die Reachwerte zwischen 445 und 515 mm bewegen. Diese werden mit angemessen hohen Stackwerten gepaart, sodass in Kombination mit dem flachen Lenkwinkel viel Sicherheit im Downhill aufkommen dürfte. Bei schwierigen oder steilen Uphill-Passagen lässt dagegen der steile Sitzwinkel eine gute Sitzposition erwarten. BH setzt in allen Rahmengrößen auf die gleiche Kettenstrebenlänge von 450 mm, womit das Verhältnis des vorderen und hinteren Abstands zwischen Tret- und Nabenlager in den verschiedenen Rahmengrößen stark unterschiedlich ausfällt. Mit diesem FC-2-RC-Wert lässt sich grob abschätzen, wie der Fahrer zwischen den Laufrädern positioniert ist.

SMLXL
Reach in mm445472495515
Stack in mm628,6637,5646,5655,4
Steuerrohrlänge in mm110120130140
Sitzrohrlänge in mm395,5415,6436476
Effektive Oberrohrlänge in mm584613638660
Kettenstrebenlänge in mm450450450450
Radstand in mm12451276,413041328,4
Tretlagerabsenkung in mm24242424
Tretlagerhöhe in mm352,4352,4352,4352,4
Sitzwinkel in Grad77,577,577,577,5
Lenkwinkel in Grad63,563,563,563,5
Überstandshöhe in mm775,5775,5775,5775,5
FC-2-RC1,771,841,91,95
Max. Einschubtiefe Sitzrohr in mm200220240280

Ausstattung

Ganze sechs Ausstattungsvarianten des BH iLynx+ DL stehen für interessierte Fahrer zur Auswahl. Obacht geben heißt es beim Federweg: Die Einsteigermodelle in Alu und Carbon kommen jeweils nicht mit einer Fox 38 Federgabel mit 180 mm, sondern einer speziellen Version der Fox 36, die nur 160 mm Federweg an der Front bereitstellt. Damit wird auch die Geometrie ein wenig steiler und länger. Hingegen finden sich durchgehend Schaltgruppen und Bremsen von Shimano an den verschiedenen Ausstattungsvarianten; im Topmodell sind es XT Bremsen und die elektronische XTR Di2. RaceFace und DT Swiss stellen die Laufräder bereit, auf welchen Maxxis Assegai Reifen in 2,5″ Breite aufgezogen sind. Während das Profil viel Grip verspricht, tut das die MaxxTerra Gummimischung eher weniger. Zudem hat die Exo-Karkasse an einem so federwegsstarken Enduro nichts zu suchen – erst recht nicht am Hinterrad.

iLynx+ DL Enduro 9.0iLynx+ DL Enduro 9.1iLynx+ DL Enduro Carbon 9.5iLynx+ DL Enduro Carbon 9.6iLynx+ DL Enduro Carbon 9.7iLynx+ DL Enduro Carbon 9.8
DämpferFox Float RhythmFox Float X PerformanceFox Float RhythmFox Float X PerformanceFox Float X FactoryFox Float X2 Factory
FedergabelFox 36 AWL 160 mmFox 38 Float Performance 180 mmFox 36 AWL 160 mmFox 38 Float Performance 180 mmFox 38 Factory 180 mmFox 38 Factory 180 mm
SchaltungShimano Deore 12-fachShimano Deore Di2 12-fachShimano Deore 12-fachShimano Deore Di2 12-fachShimano XT Di2 12-fachShimano XTR Di2 12-fach
KurbelE*Thirteen 34t / 160 mmE*Thirteen 34t / 160 mmE*Thirteen 34t / 160 mmE*Thirteen 34t / 160 mmE*Thirteen 34t / 160 mmE*Thirteen 34t / 160 mm
BremsenShimano MT520 Vierkolben (203 / 203 mm)Shimano XT Vierkolben (203 / 203 mm)Shimano MT520 Vierkolben (203 / 203 mm)Shimano XT Vierkolben (203 / 203 mm)Shimano XT Vierkolben (203 / 203 mm)Shimano XT Vierkolben (203 / 203 mm)
LaufräderRaceFace AR 30 TRRaceFace AR 30 TRRaceFace AR 30 TRRaceFace AR 30 TRDT Swiss H1900 TRDT Swiss H1700 TR
ReifenMaxxis Assegai Exo MaxxTerra 29x2,5"Maxxis Assegai Exo MaxxTerra 29x2,5"Maxxis Assegai Exo MaxxTerra 29x2,5"Maxxis Assegai Exo MaxxTerra 29x2,5"Maxxis Assegai Exo MaxxTerra 29x2,5"Maxxis Assegai Exo MaxxTerra 29x2,5"
DropperpostX-Fusion ManiacX-Fusion ManiacX-Fusion ManiacX-Fusion ManiacX-Fusion ManiacFox Transfer Factory
SattelPrologo Proxim W350 SteelPrologo Proxim W350 SteelPrologo Proxim W350 SteelPrologo Proxim W350 SteelPrologo Proxim NemboPrologo Proxim Nembo
LenkerRaceFace Aeffect Riser 35 mm / 780 mmRaceFace Aeffect Riser 35 mm / 780 mmRaceFace Aeffect Riser 35 mm / 780 mmRaceFace Aeffect Riser 35 mm / 780 mmRaceFace Aeffect Riser 35 mm / 780 mmRaceFace Aeffect Riser 35 mm / 780 mm
GriffeErgon GE10 EvoErgon GE10 EvoErgon GE10 EvoErgon GE10 EvoErgon GE10 EvoErgon GE10 Evo
MotorAvinox M2SAvinox M2SAvinox M2SAvinox M2SAvinox M2SAvinox M2S
Akku800 Wh800 Wh800 Wh800 Wh800 Wh800 Wh
DisplayDP100DP100DP100DP100DP100DP100
Preis (UVP)5.399,90 €5.999,90 €5.999,90 €6.999,90 €7.999,90 €8.999,90 €

Infos und Bilder: Pressemitteilung BH

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Über Lukas Mühlehner