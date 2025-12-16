Velomotion Weihnachtsverlosung: Mit dem E-Inception ED 8.8.2 GTF hat der Hamburger Hersteller Stevens ein E-Enduro-Fully im Portfolio, das auf abfahrtsorientierte Geometrie und langhubiges Fahrwerk setzt und gleichzeitig für längere Touren und wiederholte Uphills ausgelegt ist. Mach Dir jetzt ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk und gewinne dieses Stevens Bike pünktlich zum Start in die neue Saison.

Stevens E-Inception – Rahmenplattform und Konstruktionsansatz

Basis des Stevens E-Inception ist ein Carbon SL HMF-Rahmen mit interner Zugführung und Boost-Hinterbau (148 mm). STEVENS ordnet das Modell in die GTF-Geometrie ein („Gas To Flat“) und beschreibt damit eine Ausrichtung auf hohe Stabilität in der Abfahrt, kombiniert mit einem Sitzpositionskonzept, das auch in Anstiegen funktional bleiben soll.

Die Geometriedaten unterstreichen den Enduro-Charakter: Der Lenkwinkel beträgt 64,3°, der Sitzwinkel 75,5°. Reach und Radstand wachsen größenabhängig von 435 mm / 1229 mm (16″) bis 490 mm / 1305 mm (22″).







Das Bike kommt ab Werk mit einem Mullet-Setup: 29 Zoll am Vorderrad (ETRTO 31×622) und 27,5 Zoll am Hinterrad (ETRTO 31×584). Der Hersteller verbindet damit typischerweise ein stabiles Frontend mit einem agileren Heck.

Fahrwerk: Fox 38 / Float X, jeweils Performance Elite, 170 mm

Für das Fahrwerk spezifiziert STEVENS Komponenten aus der Fox Performance Elite-Serie:







Fox 38 Float Performance Elite eMTB+ , 170 mm vorne

, vorne Fox Float X Performance Elite (Trunnion), 170 mm hinten

Damit adressiert die Ausstattung den Einsatzbereich „E-Enduro“ mit entsprechenden Reserven für anspruchsvollere Abfahrten und ruppiges Terrain.

E-System: Shimano EP801, Akku 800 Wh, Display SC-EN600

Als Motor kommt die Shimano EP801 Drive Unit zum Einsatz (Nenndauerleistung 250 W), mit 85 Nm maximalem Drehmoment und Abregelung bei 25 km/h. STEVENS nennt drei Fahrmodi plus Schiebehilfe; Anpassungen sind über die Shimano E-Tube App möglich.

Die Energie liefert ein integrierter Darfon 800-Akku mit 800 Wh (22,3 Ah / 35,9 V). Zur Anzeige und Steuerung ist ein Shimano SC-EN600-Display vorgesehen. Zusätzlich nennt Stevens eine USB-C-Ladebuchse am Oberrohr, um unterwegs externe Geräte zu versorgen.







Schaltung und Bremsen: Shimano XT-orientiert, 12-fach, 4-Kolben

Beim Antrieb setzt das Stevens E-Inception auf eine überwiegend Shimano Deore XT-basierte Konfiguration: XT Shadow+-Schaltwerk (RD-M8100-SGS) und XT-Schalthebel (SL-M8100) arbeiten mit einer 12-fach Kassette Shimano Deore CS-M6100 (10–51 Z.) zusammen; vorn ist ein 36-Zähne-Motorritzel angegeben.

Für die Verzögerung sind Shimano Deore XT BR-M8120 Vierkolbenbremsen verbaut, kombiniert mit 203-mm-Scheiben (SM-RT64, Center-Lock) und 2-Finger-Hebeln (BL-M8100).







Laufräder, Reifen und Kontaktpunkte

Laufradseitig kommt Stevens mit Sun Ringlé Düroc SD37-Felgen und Strummer-Naben (QR15×110 vorn, QR12×148 hinten).

Bei den Reifen ist ein klar eMTB- und Enduro-typisches Setup vorgesehen:

vorn Schwalbe Magic Mary Evolution 65-622 (Super Trail, ADDIX Soft, Tubeless Easy)

(Super Trail, ADDIX Soft, Tubeless Easy) hinten Schwalbe Eddy Current Evolution 65-584 (Super Gravity, ADDIX Soft, Tubeless Easy)

Am Cockpit kommen Oxygen-Komponenten zum Einsatz, darunter ein 780-mm-Lenker (35-mm-Klemmung). Die absenkbare Oxygen E-Scorpo DPR-E-Sattelstütze ist größenabhängig mit 125/150/170 mm Hub angegeben; als Sattel ist ein Fizik Terra Alpaca gelistet.







Größen, Gewicht, zulässiges Gesamtgewicht, Farbe und Preis

Stevens führt die Größen 16″, 18″, 20″, 22″ (29″/27,5″) auf. Das Gewicht ist mit 25,3 kg angegeben, das zulässige Gesamtgewicht mit 140 kg. Als Farbvariante nennt der Hersteller Vibrant Yellow Purple. Die UVP beträgt 6.899 Euro.

Velomotion Weihnachtsverlosung – Gewinne ein Stevens E-Inception ED 8.8.2 GTF

Das Stevens E-Inception ED 8.8.2 GTF ist in E-MTB mit klarer Enduro-Ausrichtung: 170 mm Federweg, Mullet-Laufräder, 4-Kolben-Bremsanlage, Shimano EP801 (85 Nm) und 800-Wh-Akku sind auf ein Einsatzprofil zugeschnitten, das sowohl lange Uphills als auch anspruchsvolle Abfahrten abdeckt.







Mit etwas Glück kann dieses Bike schon bald Dir gehören!