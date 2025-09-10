Verlosung: Das i:SY E5 ZR F CX Century ist die „Design Edition“ des kompakten E-Bike Originals von i:SY – technisch ein kräftiger City-Allrounder, optisch mit klassischer Brooks-Ausstattung veredelt. Die Kombination aus Bosch Performance Line CX Motor, Shimano 5-Gang Nabenschaltung und Gates-Riemen zielt klar auf wartungsarmen, alltagstauglichen Einsatz in der Stadt und auf Pendelstrecken. Das Century kommt in zwei Farben (Riviera Blue, Racing Green) und hebt sich durch den Brooks Sattel und die passenden Ledergriffe definitiv von der Masse ab. Wir verlosen ein i:SY E5 ZR F CX Century in Racing Green.

i:SY spezialisiert sich auf Kompakt-E-Bikes mit 20-Zoll-Bauweise und einem One-Size-Rahmen im Unisex-Design, der laut Hersteller „wie ein großes Rad“ fährt und Fahrer:innen von 1,50–1,85 m passt (für größere Personen gibt es XXL-Modelle). Typische Markenzeichen sind Speedlifter Twist (werkzeuglose Höhenverstellung und 90°-Drehung des Lenkers) und einklappbare Pedale; viele Modelle setzen auf Bosch-Antriebe. Gefertigt werden die Kompakträder in einer modernisierten Produktionsstätte in St. Ingbert.







Das i:SY E5 ZR F CX Century E-Bike ist eine Sonderausführung innerhalb der i:SY Kompaktfamilie. Die Century-Edition kombiniert die technische Basis des E5 ZR F CX mit einem aufgewerteten Look – inklusive klassischer Brooks-Komponenten – und wird in zwei eleganten Farben (Riviera Blue, Racing Green) angeboten.

Die Century-Edition setzt auf Details: Brooks B17 Echtleder-Sattel und Ledergriffe greifen die Retro-Note auf; dazu passend Farboptionen mit dezentem Understatement. Praktische i:SY-Signaturen bleiben erhalten: Speedlifter-Twist-Vorbau zum werkzeuglosen Höheneinstellen und seitlichen Verdrehen um 90°, sowie einklappbare Pedale – ideal fürs Abstellen im Apartment oder Büro und für den Transport im Auto.







Die Design Editions von i:SY sind Sondermodelle mit „dem gewissen Extra“, etwa exklusiven Lederkomponenten. Das Century greift diese Idee mit Brooks B17 Echtleder-Sattel und Echtledergriffen auf und gibt dem Kompaktrad einen hochwertigen, zeitlosen Auftritt.







Herzstück ist der Bosch Performance Line CX-Motor (Smart System) mit 85 Nm. Die Century-Variante basiert auf dem E5 ZR F CX und setzt auf die speziell für E-Bikes entwickelte 5-Gang Nabenschaltung von Shimano. Innerhalb der E5-Reihe steht ZR für den Zahnriemenantrieb, der von i:SY als saubere und pflegeleichte Lösung für den Reise- und Alltagsbetrieb positioniert wird. Die Smart-System-Architektur sorgt für die Vernetzung von Display, Bedieneinheit und Motor.







Typisch i:SY ist das One-Size-Konzept: Die Kompaktmodelle sind für Fahrergrößen von 1,50–1,85 m ausgelegt und auf eine aufrechte, entspannte Sitzposition hin konzipiert. 20-Zoll-Ballonreifen und eine steife Rahmenkonstruktion zielen auf Fahrstabilität und Wendigkeit im Stadtverkehr.

Ein zentrales Bedienmerkmal ist der Speedlifter Twist: Der Lenker lässt sich werkzeuglos in der Höhe verstellen und um 90 Grad drehen; zusätzlich sind die Pedale einklappbar. Das erleichtert das Abstellen in engen Räumen, im Flur oder in der Garage.







Für das Kompaktsegment nennt i:SY ein zulässiges Gesamtgewicht von 150 kg. Bei den Abmessungen ist für Kompakt 2.0 eine minimale Breite von 290 mm (eingedreht/kompakt verstaut) angegeben – das unterstreicht den Anspruch auf besonders geringe Stellfläche.

Modellübergreifend setzt i:SY auf hydraulische Scheibenbremsen; zudem kommt der Hersteller mit Fuxon-Scheinwerfer mit Fernlichtfunktion für gute Sicht und Sichtbarkeit. Beim Century gehören die Brooks-Komponenten zur Serienausstattung; das Smart System von Bosch rundet die Konnektivität ab.

i:SY E5 ZR F CX Century E-Bike – Details im Überblick

Design Edition mit exklusiven Brooks -Details.

mit exklusiven -Details. E5-Basis mit 5-Gang Shimano-Nabe und Zahnriemen (ZR) .

mit und . Bosch Performance Line CX (85 Nm) im Smart System .

im . Speedlifter Twist und Faltpedale für kompakte Abstellmaße.

und für kompakte Abstellmaße. One-Size-Konzept (Kompakt: 1,50–1,85 m) und 150 kg zulässiges Gesamtgewicht.

