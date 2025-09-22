Verlosung: Die woom Go Reihe umfasst leichte Lauf- und Kinderfahrräder, die den Übergang vom spielerischen Rollen zum sicheren, eigenständigen Radfahren begleiten. Im Fokus stehen ein sehr geringes Gewicht, eine kindgerechte Geometrie mit niedriger Überstandshöhe, intuitiver Bedienbarkeit sowie sichtbarkeitssteigernde Details. Die Modelle sind in mehreren Größen für etwa 1,5 bis 8 Jahre erhältlich und lassen sich mit passendem Zubehör sowie mitwachsenden Einstelloptionen über längere Nutzungsphasen anpassen.

Die woom Go Modelle richten sich an Kinder vom Kleinkindalter bis zum Grundschulalter und begleitet den Übergang vom Laufrad zum ersten Fahrrad. Im Mittelpunkt stehen ein sehr geringes Gewicht, eine kindgerechte Geometrie mit niedriger Überstandshöhe sowie eine intuitive Bedienung mit kurzen Bremshebeln und klaren Markierungen für Sitz- und Lenkerposition. Sichtbarkeitssteigernde Details sind serienmäßig integriert. Mehrere Rahmengrößen decken unterschiedliche Altersstufen ab und erlauben dank großzügiger Verstellbereiche eine lange Nutzungsdauer. Passendes Zubehör erweitert den Einsatzbereich im Alltag.







Die woom Go Reihe umfasst Lauf- und Fahrräder für den frühen Einstieg ins Radfahren. Die neue Farboption ist ein pastelliges Mintgrün mit Farbverlauf („Fading“), kombiniert mit weißen Rahmenkomponenten und einem schwarzen BMX-Lenker. Reflektierende Details – unter anderem Logo und Größenaufkleber – erhöhen die Sichtbarkeit. Laut Hersteller lässt sich das Farbschema mit bestehendem Zubehör kombinieren.

Technisch bleibt die woom Go Baureihe ihrer Ausrichtung treu. Die Laufradvarianten für die jüngsten Fahrerinnen und Fahrer verfügen über eine Sattelnase, die als Tragegriff dient und den Transport durch Erwachsene erleichtert. Für größere Kinder stehen Modelle mit Felgenbremsen in kindgerechter Einstellung bereit. Weiche, ergonomische Griffe sind auf kleine Hände abgestimmt. Die ABC-Skala an Lenker und Sattelstütze unterstützt Eltern bei der schnellen, reproduzierbaren Anpassung der Sitzposition – ein Detail, das in wachsenden Familienalltagsroutinen spürbaren Mehrwert bietet.







Bei den Antrieben setzt woom auf altersgerechte Progression: Für die Übergangsphase zwischen reinem Rollen und aktivem Pedalieren gibt es stufenlose Schaltlösungen. Bei den größeren Größen kommen leichtgängige Schaltsysteme zum Einsatz. Eine Drehgriffbedienung mit selbsterklärender Symbolik erleichtert das Verständnis, wann mit mehr oder weniger Übersetzung gefahren wird. Leichte Reifen mit geringem Rollwiderstand, oft mit Reflexstreifen an den Flanken, zahlen auf Effizienz und Sicherheit ein und unterstützen souveränes Handling auf dem Schulweg und bei Ausflügen.

Das Unternehmen woom, 2013 in Wien gegründet, hat sich auf leichte, kindgerecht konstruierte Räder spezialisiert und ist international aktiv. Die Marke positioniert sich im Premium-Kinderradsegment und adressiert sowohl sicherheits- als auch nutzungsorientierte Kaufkriterien. Mit der woom-GO-Reihe und der nun vorgestellten Farbedition setzt der Hersteller die Strategie fort, technische Kontinuität mit saisonaler Vielfalt zu verbinden – ein Ansatz, der die Wiedererkennbarkeit der Plattform stärkt und zugleich neue Impulse im Markt für Kinder- und Jugendräder setzt.







Mit „spearmint crush“ erweitert der Kinder- und Jugendradhersteller woom seine woom-GO-Serie um eine zeitlich begrenzte Farbedition. Die Modelle richten sich an Kinder von etwa 1,5 bis 8 Jahren und sind in vier Größen (12, 14, 16 und 20 Zoll) erhältlich. Die neue Variante ist ab sofort im Handel und im Online-Shop verfügbar, solange der Vorrat reicht.

