Verlosung Woom Explore: In seiner sportlichen Neufassung mit cooler(er) Optik ist das Wiener Kinderfahrrad technisch weiterentwickelt worden und stylisch gereift. Mehrgewicht und -preis halten sich in Grenzen, und so steht dem Rad für Kinder ab sechs Jahren eine große Zukunft bevor.

Die Kinderrad-Spezialisten von Woom haben es geschafft: Ihr Woom Original ist ein moderner Klassiker. Unverwechselbar in der typischen Farbgebung mit Weiß an Gabel und Hinterbau, hochwertigen Komponenten und geringem Gewicht, steht dieses Rad in seinen sechs Varianten vom Laufrad bis zum Teenie-Bike vor Kitas, Grund- und Sekundarschulen. Es wird an kleine Geschwister weitergegeben oder ins Netz gestellt, wenn es zu klein ist, und sehr oft gleich durchs nächst-größere Modell ersetzt. Der Prototyp des reduzierten Kinderfahrrades mit dem verstellbaren Spezialvorbau ist ebenso robust wie durchdacht, und „Woom“ – entstanden 2013 in einer Wiener Garage – steht heute ebenso fürs hochwertige Kinderrad wie andere traditionsreiche Markennamen.

Woom Explore: bessere Technik, cooler Look

Doch nun ist es Zeit für ein neues Modell, das aktuelle Trends der Fahrradbranche aufgreift und auf ein verändertes Selbstverständnis der jungen Fahrerinnen und Fahrer eingeht. Vorhang auf für das Woom Explore – erhältlich in drei Größen von 20 bis 26 Zoll für Kids und Jugendliche zwischen sechs und 24 Jahren, cooler und ein Stück weit erwachsener als das Original.

Was ist neu am Woom Explore? Eine ganze Menge – los geht’s bereits mit dem Rahmen. Die ehemals strahlen weißen Partien schimmern nun in coolem Grau; vom auffälligen Markenschriftzug hat man sich verabschiedet. Kaum zu sehen ist, dass sich der Rahmen selbst verändert hat: Der Knick im Oberrohr wurde abgeflacht, was zu einem dynamischeren Auftritt führt; zu den feinen Geometrieänderungen gehört eine teils deutliche Reduzierung der Überstandshöhe, was Handling und Sicherheit verbessert.

Starke Scheibenbremsen

Auch Komponenten und Anbauteile wurden optisch überarbeitet und passen perfekt zum neuen Look – vor allem aber kommt das neue Woom Explore mit zeitgemäßen Scheibenbremsen statt der bewährten V-Brakes des Woom Original. Die hydraulische Bremsanlage punktet mit stärkerer Wirkung, Wartungsarmut und geringerer Schmutzanfälligkeit; außerdem sorgt sie für eine insgesamt elegantere Optik des Bikes.

Weniger auffällig, aber ebenfalls bedeutsam ist der Wechsel auf breitere Reifen – 2 bzw. 2,1 Zoll beim größten Modell –, die nun mit einem feineren Allround-Profil ausgestattet sind statt der eher grobstolligen Pneus des alten Woom. Die Sattel-Stützen-Kombination, die es beim Woom Original 1 bis 3 gibt, wurde auf die großen Explore-Modelle übertragen. Sattelspezialist Selle Royal hat laut Woom einen größenspezifischen und besonders bequemen Sitz entwickelt. Geblieben ist die Kettenschaltung mit kindgerechter Abstufung; allerdings verfügen Woom Explore 5 und 6 nun über einen Trigger-Schalter statt des Drehgriffs.

Viele Neuerungen, geringer Aufpreis

Mit all diesen Verbesserungen macht das Woom Explore einen großen Schritt nach vorne, der freilich nicht teuer bezahlt werden muss: Explore 4, 5 und 6 kosten mit 599, 649 bzw. 699 Euro jeweils 70 Euro mehr als das entsprechende Woom Original. Auch das Mehrgewicht von 100 bis 300 Gramm, das vor allem durch die Scheibenbremsen zustande kommt, ist moderat – sehr leicht sind diese Bikes immer noch.

Gewinne jetzt ein neues Woom Explore Kinderfahrrad

Wollen Sie Ihr Kind bzw. Ihren Teenager mit einem Woom Explore beglücken? Velomotion verlost ein Exemplar nach Wunsch, in einer der drei Größen und vier Farben. Um sich die Chance auf den Gewinn zu sichern, müssen Sie nur unsere Preisfrage richtig beantworten – viel Erfolg dabei!

Rechtliches Woom Explore Verlosung:

Deine Mailadresse wird nur bis zum Abschluss der Verlosung gespeichert und anschließend gelöscht – außer Du meldest dich für den Newsletter an. Doch auch in diesem Fall werden keinerlei persönliche Daten gespeichert. Mailadressen oder sonstige Daten werden nicht an Dritte (außer an Woom) weitergegeben.

Das Einverständnis zum Newsletter kann jederzeit widerrufen werden. Deine Adresse darf von Woom ausschließlich für deren Newsletter und Infos rund um ihre Produkte verwendet werden und wird nicht an Dritte weitergegeben. Die Teilnahme an der Verlosung ist nicht von deinem Einverständnis zum Newsletter abhängig. Du erhältst eine E-Mail zur Verifizierung deiner E-Mailadresse.

Der Gewinner wird von uns via E-Mail benachrichtigt und müssen innerhalb von zehn Tagen antworten, ob der Gewinn angenommen wird. Andernfalls wird ein Ersatzgewinner gezogen. Teilnehmen darf jeder, der 18 Jahre und älter ist. Mitglieder der Redaktion sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Aus technischen Gründen kann die Auslieferung nur an eine Adresse innerhalb von Deutschland oder Österreich erfolgen. Im Falle einer nötigen Ausfuhr aus der EU hat der Gewinner das Produkt selbst zu verzollen.

Wenn du Fragen hast, dann sende uns einfach eine E-Mail an [email protected]

Teilnahmeschluss: 25. September 2024

WEB: woom.com