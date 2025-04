Verlosung: Der Vaude Proof Transformer 2in1 Rucksack ist eine innovative Kombination aus Rucksack und Fahrradtasche, die sich besonders für umweltbewusste Pendler und Reisende eignet. Mit einem Volumen von 26 Litern bietet er ausreichend Platz für den täglichen Bedarf.

Dank des durchdachten Designs lässt sich der Proof Transformer mühelos vom Rucksack in eine Gepäckträgertasche umwandeln. Die Schulterträger können in einer Netztasche am Rücken verstaut und mit einer abnehmbaren Frontabdeckung gesichert werden.Das bewährte QMR 2.0 Befestigungssystem ermöglicht eine sichere Anbringung an Gepäckträgern mit Rohrdurchmessern von 8 bis 16 mm.

Vaude Proof Transformer 2in1 Rucksack – Durchdachte Ausstattung

Der Proof Transformer verfügt über ein geräumiges Hauptfach mit wasserdichtem Wickelverschluss, ein gepolstertes Laptopfach für Geräte bis 13,3 Zoll sowie ein gepolstertes Smartphonefach. Zusätzliche Features wie ein Schlüsselhalter, Stifthalter und eine Fronttasche mit wasserabweisendem Reißverschluss sorgen für Ordnung und schnellen Zugriff auf wichtige Utensilien.

Vaude Proof Transformer 2in1 Rucksack – Komfort und Sicherheit

Ein gepolsterter Rücken, verstaubare Schulterträger und ein Brustgurt gewährleisten hohen Tragekomfort. Reflektierende Elemente erhöhen die Sichtbarkeit im Straßenverkehr und tragen somit zur Sicherheit bei.

Vaude Proof Transformer 2in1 Rucksack- Nachhaltigkeit und Qualität

Vaude legt großen Wert auf umweltfreundliche Materialien und Produktion. Der Proof Transformer besteht aus recyceltem Polyamid und ist PVC-frei. Hergestellt in Deutschland, erfüllt er höchste Qualitätsstandards und trägt das Green Shape Label für nachhaltige Produkte.

Mit dem Proof Transformer 2in1 bietet Vaude eine durchdachte Lösung für alle, die Wert auf Funktionalität, Komfort und Umweltfreundlichkeit legen.

Gewinne jetzt einen von fünf Vaude Proof Transformer 2in1 Rucksäcken

Um an der Verlosung teilzunehmen musst du nur folgende Frage richtig beantworten:

Teilnahmeschluss: 8. April 2025