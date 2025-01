Verlosung: Der Reserve 30 HD 6069 AL ist ein hochwertiger MTB -Alulaufradsatz, der speziell für Trail-, Enduro- und E-Bikes entwickelt wurde. Mit einer inneren Felgenbreite von 30 mm eignet er sich ideal für Reifenbreiten zwischen 2,2″ und 2,6″, was eine optimale Balance zwischen Stabilität und Traktion bietet.

Ein herausragendes Merkmal dieses Laufradsatzes ist das asymmetrische Felgendesign.Diese Konstruktion ermöglicht steifere und robustere Laufräder, indem sie gleiche Speichenwinkel auf beiden Seiten schafft und somit eine gleichmäßige Speichenspannung gewährleistet.

Der Reserve MTB-Alulaufradsatz ist mit den innovativen Fillmore-Ventilen ausgestattet. Diese patentierten Ventile erleichtern die Tubeless-Montage erheblich und beseitigen die Probleme herkömmlicher Ventileinsätze, die oft anfällig für Verstopfungen mit Schmutz sind.

In Bezug auf die Haltbarkeit wurden die Laufräder über ein Jahr lang intensiv getestet und so konstruiert, dass sie den hohen Belastungen des anspruchsvollen Geländes standhalten.Unterstützt wird dies durch eine lebenslange Garantie, die Vertrauen in die Langlebigkeit des Produkts schafft.

Asymmetrisches Felgendesign: Die asymmetrische Konstruktion der Felge ermöglicht gleiche Speichenwinkel auf beiden Seiten des Laufrads. Dies führt zu einer gleichmäßigeren Speichenspannung, erhöht die Steifigkeit und verbessert die Haltbarkeit des Laufrads.

Fillmore-Ventile: Die im Laufradsatz integrierten Fillmore-Ventile bieten einen höheren Luftdurchfluss und erleichtern die Tubeless-Montage. Sie sind weniger anfällig für Verstopfungen und ermöglichen präzisere Druckanpassungen.

Optimierte Felgenbreite: Mit einer inneren Felgenbreite von 30 mm ist der Laufradsatz ideal für Reifenbreiten zwischen 2,3″ und 2,6″ geeignet. Dies bietet eine optimale Balance zwischen Stabilität und Traktion auf verschiedenen Untergründen.

Robuste Konstruktion: Gefertigt aus hochwertigem 6069 Aluminium, sind die Felgen für den intensiven Einsatz im Trail- und Enduro-Bereich sowie für E-Bikes konzipiert.Die Konstruktion wurde über ein Jahr lang intensiv getestet, um den hohen Belastungen standzuhalten.

Lebenslange Garantie: Reserve Wheels bietet auf diesen Laufradsatz eine lebenslange Garantie, was das Vertrauen in die Qualität und Langlebigkeit des Produkts unterstreicht.

Der Reserve 30|HD 6069 AL Laufradsatz innovative Technologien mit robustem Design, um den Anforderungen moderner Mountainbiker gerecht zu werden.

Der Laufradsatz ist in verschiedenen Größen erhältlich: 29″, MX und 27,5″. Das Gewicht des Laufradsatzes mit DT 350 Naben beträgt je nach Größe zwischen 1920 g und 2000 g. Die Felgen sind für Boost-Naben mit 110/148 mm Einbaubreite konzipiert und unterstützen sowohl SRAM XD als auch Shimano Microspline Freilaufkörper.

Der Reserve 30HD 6069 AL Laufradsatz bietet eine hervorragende Kombination aus Stabilität, Haltbarkeit und innovativen Features, die ihn zu einer ausgezeichneten Wahl für anspruchsvolle Mountainbiker machen.

Um an der Verlosung teilzunehmen, musst du nur folgende Frage richtig beantworten:

Rechtliches Reserve Verlosung:

Deine Mailadresse wird nur bis zum Abschluss der Verlosung gespeichert und anschließend gelöscht – außer Du meldest dich für den Newsletter an. Doch auch in diesem Fall werden keinerlei persönliche Daten gespeichert. Mailadressen oder sonstige Daten werden nicht an Dritte (außer an Reserve) weitergegeben.

Das Einverständnis zum Newsletter kann jederzeit widerrufen werden. Deine Adresse darf von Reserve ausschließlich für deren Newsletter und Infos rund um ihre Produkte verwendet werden und wird nicht an Dritte weitergegeben. Die Teilnahme an der Verlosung ist nicht von deinem Einverständnis zum Newsletter abhängig. Du erhältst eine E-Mail zur Verifizierung deiner E-Mailadresse.

Der Gewinner wird von uns via E-Mail benachrichtigt und müssen innerhalb von zehn Tagen antworten, ob der Gewinn angenommen wird. Andernfalls wird ein Ersatzgewinner gezogen. Teilnehmen darf jeder, der 18 Jahre und älter ist. Mitglieder der Redaktion sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Aus technischen Gründen kann die Auslieferung nur an eine Adresse innerhalb von Deutschland oder Österreich erfolgen. Im Falle einer nötigen Ausfuhr aus der EU hat der Gewinner das Produkt selbst zu verzollen.

Hier geht’s zu unserer Datenschutz-Seite mit allen Infos zum Thema Datenschutz bei Verlosungen

Wenn du Fragen hast, dann sende uns einfach eine E-Mail an [email protected]

Teilnahmeschluss: 7. Februar 2025