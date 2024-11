Verlosung: Die LED Lenser ML6 Connect Warm Light ist eine vielseitige, intelligente Outdoor-Laterne, die durch ihre durchdachten Funktionen und Benutzerfreundlichkeit überzeugt. Wir verlosen unter allen Teilnehmern zehn Laternen für noch mehr Outdoor- Abenteuer.

Das LED Lenser ML6 Connect Warm Light kombiniert innovative Technologien, wie die Micro Prism Technology, die für eine blendfreie, gleichmäßige Ausleuchtung sorgt. Diese Lichttechnik ermöglicht eine breite Streuung des Lichts und ist besonders augenschonend, ohne dabei auf die nötige Helligkeit zu verzichten – sie erreicht im Boost-Modus bis zu 750 Lumen.

Das LED Lenser ML6 Connect Warm Light bietet neben warmem, angenehmem Weißlicht auch einen Rotlichtmodus, der die Nachtsicht schont. Besonders nützlich ist dies für Aktivitäten in der Natur, wie zum Beispiel beim Beobachten von Tieren oder bei sternenklaren Nächten, da das Rotlicht die Anpassung der Augen an die Dunkelheit unterstützt.

Eine Besonderheit der ML6 ist ihre intelligente Steuerung per Bluetooth und die App „Ledlenser Connect“, mit der Nutzer Lichtfunktionen und Helligkeitsstufen individuell anpassen und sogar mehrere Laternen gleichzeitig steuern können. Außerdem kommt die Laterne mit einer praktischen Fernbedienung, was ihre Bedienung im Alltag weiter vereinfacht. Ein weiterer Pluspunkt ist die integrierte Powerbank-Funktion, die es ermöglicht, unterwegs Smartphones oder andere Geräte aufzuladen – ein praktisches Feature für längere Ausflüge und Campingausflüge.

Robustheit ist ein weiteres herausragendes Merkmal der ML6. Die Laterne ist wasserdicht nach IP66 und somit auch bei widrigen Wetterbedingungen einsetzbar. Dank eines Magnetfußes und eines Hakenständers lässt sie sich flexibel aufhängen oder aufstellen, was sie zur idealen Wahl für Camping, Notfälle und Gartenabende macht.

Die Batterielaufzeit beträgt bis zu 70 Stunden im Energiesparmodus, sodass auch lange Nächte problemlos überstanden werden können. Eine Ladezeit von rund fünf Stunden ist für die Powerbank-Funktion und die hohe Lichtleistung angemessen. Mit einem Gewicht von 260 g und kompakten Maßen lässt sich das LED Lenser ML6 Connect Warm Light problemlos in einem Rucksack verstauen.

Insgesamt ist die LED Lenser ML6 Connect Warm Light ein vielseitiger, leistungsstarker Begleiter für Outdoor-Abenteuer und den täglichen Gebrauch. Ihre durchdachte Ausstattung und die hochwertige Verarbeitung machen sie zu einer der besten Wahl für anspruchsvolle Outdoor-Nutzer und Technologieliebhaber gleichermaßen.

Teilnahmeschluss: 14. November 2024