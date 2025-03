Verlosung: Für Radsportbegeisterte ist ein sauberes und gut gewartetes Fahrrad nicht nur eine Frage der Ästhetik, sondern auch der Funktionalität und Langlebigkeit. Um die Pflege und Wartung noch einfacher zu machen, bietet Bosch smartes Fahrradequipment bestehend aus dem Bosch Fontus 18V Akku-Reiniger und der Bosch EasyPump Akku-Druckluftpumpe zwei Geräte mit höchster Qualität an. Damit eure Fahrradpflege noch einfacher von der Hand geht verlosen wir einen Bosch Fontus 18V Reiniger und zwei Bosch EasyPumps.

Bosch Fontus 18V: Der mobile Reiniger für passionierte Radsportler

Mit dem Bosch Fontus 18V bietet Bosch einen innovativen, akkubetriebenen Reiniger, der speziell für den Einsatz unterwegs konzipiert wurde.

Flexibilität und Mobilität

Der Fontus 18V zeichnet sich durch seine kabellose Nutzung aus, ermöglicht durch den 18V-Akku aus der POWER FOR ALL ALLIANCE. Ob nach einer anspruchsvollen Tour im Gelände oder einem regnerischen Stadtbummel – dank des integrierten 15-Liter-Wassertanks kann das Fahrrad direkt vor Ort gereinigt werden, ohne auf eine externe Wasserquelle angewiesen zu sein. Mit vier unterschiedlichen Sprühbildern – vom Punktstrahl für hartnäckigen Schmutz bis zum sanften Duschstrahl für empfindliche Komponenten – und einstellbarem Wasserdruck lässt sich der Fontus 18V individuell an die jeweiligen Reinigungsanforderungen anpassen. Die mitgelieferte SmartBrush eignet sich besonders für größere Flächen wie den Fahrradrahmen und sorgt für eine schonende, aber effektive Reinigung.

Der ausziehbare Handgriff und robuste Räder erleichtern den Transport und das Manövrieren des Geräts erheblich. Zudem bietet der Fontus 18V praktische Aufbewahrungsmöglichkeiten für Zubehör und die Spritzpistole, was den Bedienkomfort weiter erhöht.

Technische Daten im Überblick

Bosch EasyPump: Der ideale Begleiter für Radsportler

Für Radsportler ist der richtige Reifendruck entscheidend für Performance und Sicherheit. Die Bosch EasyPump bietet eine innovative Lösung, um Fahrradreifen präzise und mühelos aufzupumpen.

Kompakt und leistungsstark

Mit einer Länge von nur 215 mm und einem Gewicht von 430 g passt die EasyPump in jede Sport- oder Fahrradtasche. Trotz ihrer handlichen Größe erreicht sie einen maximalen Druck von 10,3 bar (150 psi), ideal für Rennradreifen, die oft hohe Drücke erfordern. Die EasyPump verfügt über ein großes, gut ablesbares Display, auf dem der aktuelle und der voreingestellte Druck in den Einheiten Bar, PSI oder kPa angezeigt werden. Dank der Autostopp-Funktion endet der Pumpvorgang automatisch, sobald der gewünschte Druck erreicht ist. Ein integriertes LED-Licht erleichtert das Aufpumpen bei schlechten Lichtverhältnissen.

Neben Fahrradreifen eignet sich die EasyPump auch zum Aufpumpen von Autoreifen, Bällen und kleinen Wassersportartikeln. Verschiedene Adapter sind praktisch im Griff der Pumpe verstaut, sodass sie stets griffbereit sind. Der integrierte 3,6 V Lithium-Ionen-Akku ermöglicht das Aufpumpen mehrerer Reifen mit einer Ladung. Geladen wird die EasyPump über ein USB-C-Kabel, was flexibles Laden unterwegs ermöglicht.

Rechtliches Bosch Verlosung:

Deine Mailadresse wird nur bis zum Abschluss der Verlosung gespeichert und anschließend gelöscht – außer Du meldest dich für den Newsletter an. Doch auch in diesem Fall werden keinerlei persönliche Daten gespeichert. Mailadressen oder sonstige Daten werden nicht an Dritte (außer an Bosch) weitergegeben.

Das Einverständnis zum Newsletter kann jederzeit widerrufen werden. Deine Adresse darf von Bosch ausschließlich für deren Newsletter und Infos rund um ihre Produkte verwendet werden und wird nicht an Dritte weitergegeben. Die Teilnahme an der Verlosung ist nicht von deinem Einverständnis zum Newsletter abhängig. Du erhältst eine E-Mail zur Verifizierung deiner E-Mailadresse.



Wenn du Fragen hast, dann sende uns einfach eine E-Mail an Der Gewinner wird von uns via E-Mail benachrichtigt und müssen innerhalb von zehn Tagen antworten, ob der Gewinn angenommen wird. Andernfalls wird ein Ersatzgewinner gezogen. Teilnehmen darf jeder, der 18 Jahre und älter ist. Mitglieder der Redaktion sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Aus technischen Gründen kann die Auslieferung nur an eine Adresse innerhalb von Deutschland oder Österreich erfolgen. Im Falle einer nötigen Ausfuhr aus der EU hat der Gewinner das Produkt selbst zu verzollen.Wenn du Fragen hast, dann sende uns einfach eine E-Mail an [email protected]