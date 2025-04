Verlosung: Mit der neuen Magura Gustav Pro hat der Bremsenspezialist eine Scheibenbremse auf den Markt gebracht, die speziell für den harten Einsatz an E-Mountainbikes, Enduro- und Downhill-Bikes konzipiert wurde. Der Traditionshersteller aus Bad Urach knüpft damit an eine Ikone der 90er-Jahre an: die Gustav M – damals die erste hydraulische Scheibenbremse von Magura. Und wie ihr legendärer Namensvetter steht auch die neue Gustav Pro für echte Pionierarbeit. Wir verlosen eine Magura Gustav Pro im First Edition Set im Wert von 700 Euro!

Magura setzt bei der Gustav Pro auf kompromisslose Dimensionierung. 2,5 mm dicke Bremsscheiben, großflächige 4-Kolben-Zangen und 40 % mehr Belagsvolumen sorgen für maximale Standfestigkeit – selbst unter Dauerbelastung. Das bringt nicht nur Power, sondern vor allem Kontrolle. Weniger Armpump, definierter Druckpunkt und ein ruhiges Bremsgefühl zeichnen das System aus. Besonders bei langen Abfahrten spielt die thermische Stabilität ihre Stärken aus: Das System bleibt länger im optimalen Temperaturbereich und hält die Performance konstant – vom Gipfel bis ins Tal.

Magura kombiniert die Power mit durchdachten Details: Dank Easy Link lassen sich Bremsleitungen werkzeuglos an- und abkoppeln – ideal für Erstmontage oder Service, insbesondere bei modernen Rahmen mit interner Zugverlegung. Auch ein neues Entlüftungsventil und der vergrößerte Luftspalt zwischen Belag und Scheibe erleichtern die Wartung spürbar.

Trotz ihrer robusten Bauweise bringt die Gustav Pro nur rund 348 g pro Bremse auf die Waage. Im Bremsgriff kommt Maguras bewährtes Carbotecture-Material zum Einsatz, der Hebel selbst ist aus Aluminium gefertigt und werkzeuglos einstellbar.

E-Bikes sind schwerer, schneller und leistungsstärker – die Anforderungen an die Bremsen steigen. Magura begegnet diesen mit Komponenten, die auf Langlebigkeit und Belastbarkeit ausgelegt sind. So wurde die Wartungszeit im Vergleich zu herkömmlichen Systemen laut Hersteller verdoppelt. Die Gustav Pro ist zudem vollständig kompatibel mit dem Bosch eBike ABS.

Magura Gustav Pro First Edition Set

Die Magura Gustav Pro ist in einer limitierten First Edition erhältlich. Das Set enthält zwei Bremsen, zwei 203-mm-Bremsscheiben, passende Adapter sowie Kleinteile zur Leitungskürzung – alles verpackt in einer hochwertigen Box. Dieses Komplettpaket richtet sich an Enduro‑, Downhill- und E‑MTB‑Fahrer, die Wert auf sofortige Performance, einfache Montage und verlängerte Wartungsintervalle legen.

Gewinne ein Magura Gustav Pro First Edition Set