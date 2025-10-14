Verlosung: Mit der Einführung der neuen Kids Gravel Bikes hat Frog Bikes seinen Anspruch unterstrichen, schon junge Radfahrer für Abenteuer abseits asphaltierter Wege zu begeistern. Die Modelle richten sich an Kinder im Alter von 5 bis etwa 13 Jahren und sind in drei Laufradgrößen erhältlich: 20″, 24″ und 26″. Damit deckt Frog das Spektrum ab vom jüngeren Kind, das erste eigene Rad mit Pedalen erhält, bis hin zu Jugendlichen, die sich auf technischeren Tracks versuchen wollen. Wir verlosen ein Frog Kids Gravel eurer Wahl!

Die Frog Kids Gravel Bike Modelle sind so konstruiert, dass sie sowohl auf Schotter, Waldwegen als auch im Cyclocross-Einsatz gute Dienste leisten – eine echte Cross-Allzwecklösung für junge Abenteurer. Die Rahmen und Komponenten sind kindgerecht dimensioniert und verfügen über kürzere Kurbeln, angepasste Lenkerbreiten und leicht erreichbare Bremshebel. So sorgt man bei diesen Kids Gravel Bikes für Komfort, Kontrolle und Sicherheit.







Ein weiteres zentrales Designprinzip von Frog ist die Robustheit und Langlebigkeit: Die Bikes werden so gebaut, dass sie auch nach intensiver Nutzung noch möglichst viel ihres ursprünglichen Werts behalten. Zudem wird in der Fertigung auf nachhaltigere Materialien und Prozesse geachtet, etwa durch verkleinerte Rahmen- und Bauteilmaße, weniger Speichen oder spezielle Pedale aus Reiskleie.







Ein besonderes Feature ist zudem die Option, die Bikes durch Wheel-Conversion-Kits für die Nutzung auf glattem Untergrund umzubauen. So lässt sich etwa das 26″-Gravel-Modell mit Slickreifen ausrüsten und somit im Prinzip in ein schnelles Kinder-Rennrad umfunktionieren — ideal, wenn mal mehr Straße und weniger Schotter auf dem Programm stehen.

Produktübersicht der Frog Kids Gravel Bike Modelle







Modell Laufradgröße Altersempfehlung* Preis (ab) Besondere Merkmale / Hinweise Frog Gravel 53 20″ ca. 5–8 Jahre ab 922,25 Euro Kompaktestes Modell mit allen Gravel-Charakteristika für die Jüngsten Frog Gravel 61 24″ ca. 7–11 Jahre ab 940,10 Euro Sehr guter Kompromiss zwischen Wendigkeit und Wachstumsspielraum Frog Gravel 67 26″ ca. 10–13 Jahre ab 981,75 Euro Größtes Modell für Jugendliche, mit Option auf Rennradwechsel

* Die Altersempfehlungen basieren auf den von Frog angegebenen Größen und typischen Größenentwicklungen bei Kindern.

Zusatzprodukte: Wheel Conversion Kits

Um die Vielseitigkeit der Frog Kids Gravel Bike Modelle weiter zu erhöhen, bietet Frog auch Umrüstsätze an. Diese Kits ermöglichen es, mit Slickreifen („Road“) statt grobstolliger Gravelreifen zu fahren – eine einfache Möglichkeit, das Kinderrad „umzuschalten“, wenn mehr Asphalt und weniger Gelände im Fokus stehen.







Frog Bikes setzt mit seiner Gravel-Reihe bewusst auf Modularität, Kindgerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Die Modelle sind keine Spielzeuge, sondern durchdachte Fahrräder, die auf echte Abenteuer ausgelegt sind – und durch Umbauoptionen über viele Jahre mitwachsen können. Für Eltern, die ein langlebiges, vielseitiges Rad für ihr Kind suchen, kann das durchaus eine lohnenswerte Investition sein.

Gewinne ein Frog Kids Gravel Bike

Beantworte folgende Frage richtig, um am Gewinnspiel teilzunehmen.





