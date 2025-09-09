Produktnews: Mit dem neuen Specialized Diverge 4 stellt der US-Hersteller seine überarbeitete Gravel-Plattform vor, die auf eine Kombination aus Front-Federung (Future Shock 3.0), vergrößertem Stauraum im Rahmen (SWAT 4.0), mehr Reifenfreiheit sowie einer aktualisierten Geometrie setzt. Ziel war ein kontrolliertes Fahrverhalten auf rauem Untergrund und hohe Praxistauglichkeit für Rennen bis hin zu längeren Bikepacking-Touren.

Das im Bereich zwischen Vorbau und Steuerrohr platzierte Future Shock 3.0 bietet 20 mm hydraulisch gedämpften Federweg und soll Schläge abfangen, ohne Handling oder Reaktionsfreude zu beeinträchtigen. Im Material nennt Specialized Messwerte von bis zu 53 % geringeren Spitzenbelastungen sowie bis zu 11 W Leistungsersparnis auf rauem Untergrund (verifiziert durch die Deutsche Sporthochschule Köln).







Zur Ergänzung setzt Specialized auf die Roval Terra-Sattelstütze. Sie deflektiert bis zu 18 mm entgegen der Aufwärtsbewegung des Hinterrads und soll so die Körpermasse stabilisieren; das Gewicht liegt unter 200 g.







Die SWAT 4.0-Lösung ist eine interne Downtube-Staukammer mit bündigem, hebelbedientem Deckel und größerer Öffnung; sie ist sowohl für die Carbon- als auch die Alu-Modelle verfügbar. Dabei bietet der Rahmen Platz für eine Jacke, zwei Schläuche, ein Plug-Kit, zwei Reifenheber, Multitool, zwei CO₂-Behälter bzw. Minipumpe/Inflator, Schlüssel und sechs Gels sowie 5 % mehr Stauraum und 10 % größere Öffnung gegenüber dem Vorgänger. Das Diverge 4 ist zudem auf bis zu 50 mm Reifen (700C) ausgelegt. Zudem können abhängig vom Setup bis 2,2″ MTB-Reifen mit 4 mm Freiraum gefahren werden.

Specialized Diverge 4 Alu







Das Diverge 4 Alloy übernimmt die Kernelemente der Carbon-Modelle, darunter Future Shock 3.0, FACT 9r-Carbon-Gabel, SWAT-Storage und die identische Geometrie. Es wird als erstes Alu-Gravelbike mit interner Rahmentasche beschrieben. Der Entwicklungsprozess für den Rahmen mit SWAT beinhaltete mehrere Iterationen hinsichtlich Rohrformen und Wandstärken, da die Lasten am Unterrohr im Gravel-Einsatz als extrem hoch eingeschätzt werden.

Verifizierte Messwerte: „Science of Smooth“

Zur Quantifizierung der Wirkung von Future Shock 3.0 verweist Specialized auf kontrollierte Labortests mit Telemetrie und Beschleunigungssensoren sowie wiederholten 30 km/h-Durchfahrten über 22 mm-Kanten. Ergebnis: bis zu 53 % geringere Peak-Impacts (Lenker/Sattel) gegenüber dem nächstbesten Wettbewerber; zudem werden Energieeinsparungen bis 11 W genannt.







Das neue Specialized Diverge 4 im Überblick

Das Specialized Diverge 4 kombiniert ein frontseitiges Dämpfungssystem, erweiterte Rahmen- und Gepäck-Optionen sowie eine stabilitätsorientierte Geometrie. Mit Reifenfreiheit bis 50 mm (700C) und breit aufgestellter Kompatibilität adressiert es sowohl gravellastige Rennen als auch längere Touren. Für Nutzerinnen und Nutzer, die Wert auf Stauraum im Rahmen, messbar reduzierte Stöße an Kontaktpunkten und vielseitige Aufbaumöglichkeiten legen, liefert das Diverge 4 eine entsprechend abgestimmte Plattform. Gegenüber dem Vorgängermodel bietet der Hersteller mehr Reifenfreiheit, eine aktualisierte Geometrie, überarbeitetes Downtube-Storage, UDH-Ausfallende sowie volle Future-Shock-3-Kompatibilität.







Die Specialized Diverge 4 Modelle

Modell Rahmen Frontsystem Downtube-Storage Reifenfreiheit (700C) UDH Gewicht (komplett) Diverge 4 Pro LTD 9r Carbon Future Shock 3.0 SWAT 4.0 (Carbon) 50 mm Ja 8,01 kg Diverge 4 Pro 9r Carbon Future Shock 3.0 SWAT 4.0 (Carbon) 50 mm Ja 8,39 kg Diverge 4 Expert 9r Carbon Future Shock 3.0 SWAT 4.0 (Carbon) 50 mm Ja 8,90 kg Diverge 4 Comp 9r Carbon Future Shock 3.0 SWAT 4.0 (Carbon) 50 mm Ja 9,70 kg Diverge 4 Sport 9r Carbon Future Shock 3.0 SWAT 4.0 (Carbon) 50 mm Ja 9,95 kg Diverge 4 Alloy Comp E5 Aluminium + FACT 9r Carbon-Gabel Future Shock 3.0 SWAT 3.0 (Alloy) 50 mm Ja 10,60 kg Diverge 4 Alloy Sport E5 Aluminium + FACT 9r Carbon-Gabel Future Shock 3.0 SWAT 3.0 (Alloy) 50 mm Ja 10,74 kg

Preislich bewegen sich die Modelle zwischen 9.999 Euro für das Specialized Diverege 4 Pro LTD in der Carbonvarainte mit Sram Red XPLR und 2.299 Euro für das Alu-Modell in der Sport Version mit Shimano Cues Schaltung.

WEB: specialized.com