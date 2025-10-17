Produktnews: Inspiriert von den morgendlichen Trainingsfahrten der Liv Racing Collective-Athletin Melisa Rollins hat Liv eine exklusive Sonderedition des Devote Advanced 0 kreiert. Die Farbgestaltung spiegelt die Vielfalt und Intensität jeder Fahrt bei wechselnden Licht- und Wetterbedingungen wider. Erhältlich wird das streng limitierte Liv Devote Advanced 0 SE ab November sein.

Mit dem Devote Advanced 0 SE stellt Liv eine exklusive Sonderedition ihres erfolgreichen Gravelbikes vor. Das „Special Edition“-Modell basiert technisch auf dem Devote Advanced 0, setzt aber mit einem einzigartigen Farb-Design neue visuelle Akzente und bringt so frische Energie in die Devote-Serie. Angeregt wurde das Design von den morgendlichen Trainingsfahrten der Liv Racing Profifahrerin Melisa Rollins. Ihre Erlebnisse in wechselnden Licht- und Wetterbedingungen flossen direkt in das neue Farbkonzept ein, das die Vielfalt und Intensität jeder Fahrt widerspiegelt.







Das Devote Advanced 0 SE kommt mit dem neuesten Carbon Advanced Composite-Rahmenset. Dank des Flip-Chips am Ausfallende lässt sich der Radstand sowie die Reifenfreiheit individuell an Fahrstil und Gelände anpassen. Dazu kommen eine vollständig integrierte Kabelführung und ein cleveres internes Stauraumsystem. Die hochwertige Ausstattung umfasst unter anderem die 12-fach GRX RX820 Gruppe, Giant CXR 2 Carbon-Felgen sowie Giant Contact Komponenten. Das streng limitierte Modell wird in drei Rahmengrößen ab November für 4499 € im Fachhandel verfügbar sein.







Web: www.liv-cycling.com/de