Produktnews: Die Shimano CUES Polished Silver Sonderedition kombiniert bewährte Performance mit zeitloser Ästhetik. Erweitert wurde die jüngste CUES-Produktlinie jetzt um spezielle Komponenten für Drop-Bar-Lenker. Damit ermöglicht die Sonderedition eine individuelle und zugleich edle Gestaltung des Bikes – ob mit hydraulischen oder mechanischen Scheibenbremsen für Drop-Bar, oder in Kombination mit bestehenden Flat-Bar-Teilen.

Shimano erweitert die CUES Polished Silver Sonderedition um Drop-Bar-Komponenten für Gravel und den täglichen Einsatz auf der Straße. Wie ihre Flat-Bar-Gegenstücke sollen auch diese durch Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und ein geschmeidiges Schaltverhalten bestechen. Die ergonomische Formgebung, inspiriert von Shimanos Spitzen-Rennradgruppen, verspricht Komfort und perfekte Handhabung – unabhängig von Handgröße oder Griffposition. Kombiniert werden Kurbel, Kassette und Schaltwerk mit den neuen polierten hydraulischen DUAL CONTROL-Hebeln, Bremshebeln und Flat-Mount-Bremssätteln – klassischer Look, moderne Technik.







CUES vereinheitlicht Shimanos mittlere Gruppen und setzt auf austauschbare Komponenten vom Schaltwerksröllchen über Kassetten bis hin zu den Ketten. Das vereinfacht Service und Lagerhaltung gleichermaßen. Mit einheitlichem Ritzelabstand über alle Antriebsvarianten hinweg ist die CUES-Produktlinie Shimanos kompatibelste und vielseitigste Komponentenreihe – ob im Gebirge, auf Abfahrten, Waldwegen oder in der Stadt. Auch Rider mit Flat-Bar-Lenker können ihrem Bike mit den polierten CUES-Komponenten einen einzigartigen Look verleihen. Dazu lässt sich der CUES SL-U6000-10R Schalthebel mit BL-MT401 oder BL-T4000 Bremshebeln sowie BR-MT410 oder BR-T4000 Bremssätteln kombinieren.

Shimano CUES Polished Silver Komponenten

RD-U6000 – Polished Silver CUES Schaltwerk

10-fach LINKGLIDE

Max. großes Ritzel: 50 Z

Mittlerer Käfig

CS-LG400-10 – Plated Silver Kassette

10-fachLINKGLIDE

Übersetzung 11-48 Z

FC-U6030-1 – Polished Silver CUES Kurbelgarnitur





Kettenblattoptionen: 40 Z, 42 Z

Kettenlinie: 50 mm

Kurbelarmlängen: 170 mm, 172.5 mm, 175 mm

DYNAMIC CHAIN ENGAGEMENT+

Two-Piece-Kurbel: 1 x 11 / 10 / 9-speed

HB / FH-QC400 – Polished Silver Naben

Gedichtete Lager mit Kontaktdichtung Hydraulische Shimano CUES Scheibenbremsen für Drop-Bar-Lenker ST-U6030-R – CUES Polished Silver hydraulischer DUAL CONTROL-Hebel DUAL CONTROL LEVERS: Ergonomisches Design mit Features aus SHIMANOs Top-Rennradgruppen

Kürzerer Hebelweg für verschiedene Handgrößen

Kompatibel mit 10- und 11-fach-Antrieben BL-U6030-L – CUES Polished Silver hydraulischer Bremshebel



Gleiches ergonomisches Design wie ST-U6030-R

Spezielles Hebel-Design für kürzeren Hebelweg BR-U6030 – Shimano CUES Polished Silver hydraulischer Flat-Mount Bremssattel Für gängige 160-mm-Bremsscheiben

Adapterloses Flat-Mount-Design

Leichte 2-Kolben-Konstruktion

Web: www.shimano.com