Verlosung/Test: Die Diversion Kollektion von Mons Royale ist eine Merino-gebürstete Bike-Linie, die Leistung, Komfort und Nachhaltigkeit vereint. Die Artikel der Kollektion wurden für lange Ausfahrten und anspruchsvolle Trails konzipiert und zeichnen sich durch merino-funktionale Gewebe, durchdachte Passformen und smarte Details aus. Zwei Pieces – die Diversion Merino Trail Pants und die Diversion Merino Wind Jacket – wurden bereits mit dem ISPO Award 2024 ausgezeichnet. Wir verlosen drei Mons Royale Diversion Sets bestehend aus der Merino Trail Pants, der Merion Wind Jacket und des Merino Bike Jerseys.

Mons Royale setzt seit jeher auf Merino-Wolle als natürliche Performance-Faser. In der Diversion Kollektion treffen voll-artikulierte Schnitte auf atmungsaktive, temperaturregulierende Merino-Gewebe – ideal für wechselhaftes Wetter und Schweißmanagement auf dem Rad. Die Linie umfasst Hosen, Jacken und Trikots in abgestimmten Farben wie Dark Olive, Black und Desert Sage, und kombiniert Merino Wool mit robusten, recycelten Synthetikfasern für Langlebigkeit und Wetterschutz.

Diversion Merino Trail Pants

Die Diversion Merino Trail Pants überzeugen durch ihre sorgfältig abgestimmte Materialkombination aus Merino Wool und Nylon Stretch (48 % Nylon, 28 % recyceltem Nylon, 18 % Merino Wool, 6 % Elastan; 155 g/m²), die einerseits für natürliche Temperaturregulierung, Feuchtigkeitsmanagement und Geruchsresistenz sorgt und andererseits mit hoher Abriebfestigkeit für Strapazierfähigkeit auf anspruchsvollen Trails sorgt. Ihr ergonomischer On‑bike-Fit mit vorgeformten Knien und stretchfähigen Einsätzen ermöglicht volle Bewegungsfreiheit, während der elastische, verstellbare Bund mit Slide‑Lock‑Verschluss einen sicheren, rutschfesten Sitz garantiert . Abgerundet wird die funktionale Ausstattung durch schmal zulaufende Bündchen am Knöchel und leicht zugängliche Reißverschlusstaschen mit Mesh‑Belüftung, die auch bei schweißtreibenden Anstiegen für Frischluftzufuhr sorgen.

Diversion Merino Wind Jacket

Die Diversion Merino Wind Jacket kombiniert Merino Shift – ein leichtes, temperaturregulierendes Merino-Polyester-Nylon-Gemisch (52 % Merino Wool, 35 % Recycelter Polyester, 13 % Nylon; 140 g/m²) – mit gezielt platzierten Pertex Quantum‑Windpanelen aus 100 % recyceltem Nylon und C0 DWR‑Imprägnierung, um Wind und Feuchtigkeit abzuwehren, ohne einzuschießen. Der relaxed-fit-Schnitt mit Drop‑Tail verlängert den Rückenbereich und gewährleistet auch in gebeugter Sitzposition optimalen Schutz, während die verstellbare Kapuze so konstruiert ist, dass sie unter einen Helm passt, ohne die periphere Sicht zu beeinträchtigen . Für maximale Flexibilität bei wechselhaftem Wetter lässt sich die Jacke mühelos in ihrer eigenen Kapuze verstauen, sodass sie stets griffbereit und platzsparend im Gepäck verstaubar ist. Nicht zuletzt unterstreicht die Auszeichnung mit dem ISPO Award 2024 die gelungene Verbindung von innovativem Materialeinsatz und durchdachtem Design.

Diversion Merino Bike Jersey Short Sleeve

Das Diversion Merino Bike Jersey in Kurzarm-Ausführung basiert auf der gleichen Merino Shift‑Komposition (52 % Merino Wool, 35 % Recycelter Polyester, 13 % Nylon; 140 g/m²) und nutzt die natürlichen Vorteile von Merino Wool, um Temperatur zu regulieren, Feuchtigkeit abzutransportieren und Gerüche zu minimieren. Ein enger, an die Fahrposition angepasster Schnitt mit seitlichen Schlitzen und verlängertem Rückenteil garantiert optimalen Sitz und Komfort, während flache Flat‑Lock‑Nähte an Hals und Ärmeln Reibung verringern und die Haltbarkeit an belasteten Stellen erhöhen. Unter den Achseln sorgen atmungsaktive Mesh‑Einsätze für effektive Luftzirkulation, und ein im Saum verstecktes Brillenputztuch bietet unterwegs einen praktischen Mehrwert.

Die Mons Royale Diversion Kollektion im Test

Das Mons Royale Diversion Set in unserem Test bestehet aus der Merino Trail Pants, der Wind Jacket und dem kurzärmeligen Bike Jersey und wurde im Rahmen mehrerer E‑Bike-Ausfahrten in abwechslungsreichem Gelände und bei wechselhaften Wetterbedingungen getestet. Ziel war es, Funktionalität, Tragekomfort und Alltagstauglichkeit auf die Probe zu stellen.

Die Hose zeigte sich als robuster und gleichzeitig sehr bewegungsfreundlicher Begleiter. Der körpernahe, vorgeformte Schnitt bietet ausreichend Bewegungsfreiheit, ohne zu verrutschen oder einzuengen. Das Merino-Nylon-Material überzeugte mit angenehmem Tragegefühl, effektiver Temperaturregulation und hoher Atmungsaktivität – besonders bei längeren Anstiegen unter E‑Bike-Unterstützung. Praktische Features wie die Mesh-belüfteten Reißverschlusstaschen und die verstellbare Bundlösung erwiesen sich als sinnvoll im Trail-Alltag. Auch in puncto Abriebfestigkeit schnitt die Hose gut ab – selbst nach Kontakt mit Schotter und Ästen zeigten sich kaum Gebrauchsspuren.

Die Windjacke punktete insbesondere bei kühleren Temperaturen und windigen Abfahrten. Die Kombination aus Merino-Innenseite und windabweisendem Pertex®-Außenmaterial bot einen spürbaren Schutz bei gleichzeitig guter Luftzirkulation. Die Kapuze ist helmkompatibel, ohne das Sichtfeld einzuschränken. Ein weiterer Pluspunkt: Die Jacke lässt sich kompakt in ihrer eigenen Kapuze verstauen und nimmt im Rucksack kaum Platz ein – ein klarer Vorteil bei wechselnden Wetterlagen während längerer Touren.

Das Jersey überzeugte mit einem angenehmen, weichen Griff und effektivem Feuchtigkeitsmanagement. Auch bei schweißtreibenden Etappen blieb das Tragegefühl angenehm trocken, und dank der geruchshemmenden Eigenschaften der Merinowolle war kein unangenehmer Geruch festzustellen. Der verlängerte Rücken und die seitlichen Schlitze sorgten für einen guten Sitz auf dem Bike. Zusätzliche Features wie das integrierte Brillenputztuch unterstreichen die durchdachte Funktionalität des Jerseys.

Das Diversion Set von Mons Royale bietet eine ausgewogene Kombination aus Komfort, Funktion und Stil für sportlich-aktive Biker – insbesondere bei längeren oder wetterwechselhaften E‑Bike-Touren. Die hochwertigen Materialien und die durchdachte Verarbeitung machen die Kollektion zu einer überzeugenden Wahl im Bereich technischer Merino-Bekleidung für den Trail-Einsatz.

Gewinne jetzt eines von drei Mons Royale Diversion Sets!