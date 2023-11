Verlosung: Velomotion und Magura verlosen zwei Exemplare der neuen Dropper Post Vyron sowie drei Bremsanlagen MT5 Pro.

Beim modernen Mountainbike dreht sich alles um die Abfahrt. Ob Bio-Bike oder E-MTB, ob Trail-Hardtail oder AllMountain-Fully: Die Federwege sind länger geworden, die Bremsen standfester und ohne Dropper Post möchten viele gar nicht mehr ins Gelände gehen. Federweg und Bremsen – klar. Aber was hat es mit letzterem auf sich? Bergab den Sattel abzusenken, hat mindestens zwei Vorteile: Zum einen wandert der Fahrerschwerpunkt nach unten, was die Fahrstabilität erhöht und das Bike an extremen Steilstücken weniger kopflastig macht. Zum anderen kann man das MTB besser unter sich bewegen, wenn der Sattel tiefer steht, da er dann nicht so schnell innen an den Oberschenkel stößt.

Magura Vyron: die erste elektronische Dropper Post am Markt

Herkömmliche absenkbare Stützen werden per Seilzug aktiviert, und wenn die Dropper zur Erstausstattung gehört, ist das auch kein Problem. Im günstigsten Fall ist ihr Zug innenverlegt und stört nicht weiter. Der nachträgliche Anbau ist jedoch eine andere Sache: Nicht jeder Rahmen ist darauf ausgelegt, die Zugverlegung ist umständlich und wenn sich der Zug aushängt, steht eine umständliche Bastelei an.

Geht es auch anders? Aber klar – wie, macht etwa Magura vor. Der Traditionshersteller, 1893 von Gustav Magenwirth in Bad Urach gegründet (daher der Firmenname – Magenwirth Bad Urach), ist unter Mountainbikern in erster Linie durch Scheibenbremsen und Federelemente bekannt, hat seine Hydraulik-Expertise aber längst auch auf Sattelstützen ausgeweitet. 2015 war Magura der erste Hersteller, der eine elektronisch-kabellose Dropper Post auf den Markt brachte. Damals basierte sie auf dem Funkstandard ANT+, den Magura auch für ein elektronisches Fahrwerk nutzte, und gelegentlich wurde die etwas niedrige Auslösegeschwindigkeit bemängelt. Magura sah weite Verbesserungsmöglichkeiten unter anderem bei der Stromversorgung, genügte die Ladebuchse doch nicht den hohen Ansprüchen an die Wasserdichtigkeit.

Zwei Durchmesser, vier Verstellwege

Mit der neuen Magura Vyron wurden diese Details optimiert, und auch das Innenleben der Stütze ist deutlich überarbeitet worden. Die Stütze ist in zwei Durchmessern (30,9 und 31,6 mm) und zwei Varianten verfügbar: einmal mit 100 bzw. 125 mm Hub, einmal mit 150 bzw. 175 mm, wobei der Verstellbereich mit Spacern verändert wird. Das ist praktisch, wenn die Stütze an einen unterschiedlich großen Rahmen wechselt, der eine Änderung des Hubes erfordert. Die Stromversorgung erfolg über Batterien – eine CR2 in der Stütze, die ein Jahr lang halten soll, und eine CR2032-Knopfzelle im Remote-Hebel, der nun via Bluetooth mit der Stütze kommuniziert.

Magura MT5 Pro: Vierkolben-Bremse mit Ein-Finger-Bedienung

All das spricht für eine top Funktion und viele Einsatzmöglichkeiten vom Fully bis zum E-Trekkingbike, wo eine Dropper Post dem einfachen Auf- und Absteigen zuträglich ist. Und auch auf seinem Kerngebiet hat Magura Neues zu bieten: Mit der MT5 Pro steht eine optimierte Vierkolben-Bremsanlage zur Verfügung, die mit neuem Geberdesign besser dosierbar ist und dazu mit nur einem Finger zu bedienen. Dadurch fällt der Druckpunkt klarer aus und der Hebel kann näher am Lenker positioniert werden, was bei kleinen Händen günstig ist. Die Vierkolben-Bremssättel verbeißen sich in „Magura Storm HC“-Bremsscheiben mit 203/180 mm Durchmesser.

Gewinne jetzt eine Magura Vyron Dropper Post oder ein Set der MT5 Pro

Spannendes neues Material also, und wer Bremsanlage oder Dropper Post ausprobieren will, hat vielleicht bei unserer Verlosung Glück. Magura hat Velomotion zwei Exemplare der Vyron im Wert von je 579,90 Euro und drei Sets der MT5 Pro im Wert von je 299,90 Euro zur Verfügung gestellt – um das Eine oder das Andere zu gewinnen, müssen Sie nur unsere Preisfrage richtig beantworten. Viel Glück dabei!