Verlosung: Werde Teil des Tissot Teams und gewinne exklusive Startplätze für die ADAC Velotour Eschborn-Frankfurt 2025, das Breitensportevent des Radklassikers am 1. Mai. Neben einem kompletten Tissot-Outfit von Santini erhältst du auch Zugang zu exklusiven Coaching-Möglichkeiten und Profi-Input in der Vorbereitung und vor Ort. So wird das Event zur einzigartigen Experience.

Der Schweizer Traditionshersteller Tissot ist bekannt für seine hochwertigen und sportlichen Uhrenmodelle. Seit über 50 Jahren ist Tissot eng mit der A.S.O., dem Veranstalter renommierter Radsportevents wie der Tour de France, verbunden und fungiert als offizieller Zeitnehmer. Auch bei Eschborn-Frankfurt, einem der bedeutendsten Eintagesrennen Deutschlands, ist Tissot ein wichtiger Partner und verantwortlich für Timing, Fotofinish und Zwischenstände.

Tissot im Radsport

Im Radsport sind Minuten und Sekunden die Maßeinheit für sportliche Leistung. Damit hier alles mit rechten Dingen zugeht, vertraut man seit einer halben Ewigkeit auf die Expertise von Tissot. Die Aufgabe von Tissot ist dabei allerdings kompliziert und anspruchsvoll – und sie hat bereits Tradition. Vom Fotofinish-System von 1948 bis zu den Live-Zeitfahren von Tissot in den 1970er-Jahren entwickelte sich die Zeitmessung rasant. In den 1980er-Jahren kamen fotoelektrische Zellen für Sprintgeschwindigkeiten auf den Markt, und 1991 erfolgte der Übergang vom Silber- zum Digitalfilm. Im Jahr 1992 wurde dann die Übertragung in Echtzeit eingeführt, und 1995 erreichte die Präzision einen Wert von 1000 Bildern pro Sekunde. Es erschienen außerdem Fahrradrahmen mit Transpondern, und das Fotofinish-System schaffte im Jahr 2014 bereits 10.000 Bilder pro Sekunde. Durch die Integration des Precision Time Protocol erreicht die Synchronisation inzwischen eine Genauigkeit von einer Tausendstelsekunde. Das heutige System verteilt Echtzeitdaten über mehrere Plattformen, wobei 8 bis 15 Zeitnehmer die Position und Geschwindigkeit jedes Fahrers präzise erfassen. Der Schweizer Uhrenhersteller überwacht damit die Ranglisten sorgfältig und achtet auf unerwartete Ereignisse wie Stürze, Pannen oder Strafen. Die Deutschland Tour ist wie die Tour de France ein Geflecht aus Rennen innerhalb des Rennens, differenzierten Wertungen und ständig wechselnden Positionen, welches Tissot als offizieller Timing-Partner perfekt verfolgen und kommunizieren muss. Dank der langjährigen Erfahrung von Tissot im Bereich der Zeitmessung von Radrennen ist das Unternehmen in der Lage, diese komplexen Aufgaben zu meistern, damit Fans auf der ganzen Welt durch das von Tissot bereitgestellte Know-how in das Geschehen eintauchen können. Auch bei Millimeter-Entscheidungen, wie beispielsweise bei Sprintankünften, müssen die Tissot-Experten in wenigen Sekunden nach Zieleinlauf den Sieger benennen.

Velotour Eschborn-Frankfurt 2025 – Drei Strecken für jeden Anspruch

Die Velotour ist das Jedermann-Rennen im Rahmen von Eschborn-Frankfurt und findet am 1. Mai 2025 statt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können zwischen drei abwechslungsreichen Strecken wählen.

Egal, ob du schnelle Runden auf einer flachen Strecke bevorzugst oder dich der Herausforderung anspruchsvoller Anstiege stellen möchtest – hier ist für jeden Anspruch das Richtige dabei. Alle Strecken starten in Eschborn und enden in Frankfurt, wo du nebenbei die Atmosphäre der großen Radsportveranstaltung hautnah erleben kannst.

Velotour Skyline: 40 km, 270 Höhenmeter

40 km, 270 Höhenmeter Velotour Express: 92 km, 1.300 Höhenmeter

92 km, 1.300 Höhenmeter Velotour Classic: 104 km, 1.550 Höhenmeter

Tissot Bergkönigin & Tissot Bergkönig am Feldberg

Jedes Jahr am 1. Mai werden im Rahmen der Velotour der Tissot Bergkönig und die Bergkönigin gesucht. Auf die beiden Gewinner wartet ein lukrativer Preis. Wer also richtig Gas geben möchte, kann sich schon mal die Siegerzeiten vom letzten Jahr ansehen. Bei den Herren lag die Bestzeit bei 23:01 Minuten und bei den Damen bei 28:13 Minuten.

Werde Teil des Tissot Teams und gewinne deinen Startplatz für Eschborn-Frankfurt!

In Zusammenarbeit mit Tissot verlosen wir exklusiv 10 Startplätze für die Velotour 2025 am 1. Mai in Eschborn-Frankfurt. Die Gewinner werden zudem Teil des offiziellen Tissot Teams und erhalten neben einem kompletten Tissot-Outfit von Santini (bestehend aus Trikot und Hose), mit dem sie gemeinsam mit dem gesamten Team an den Start gehen, auch Zugang zu exklusiven Coaching-Möglichkeiten und Profi-Input in der Vorbereitung auf das Event und vor Ort. So wird das Event zur einzigartigen Experience.

Rechtliches Tissot Verlosung:

Deine Mailadresse wird nur bis zum Abschluss der Verlosung gespeichert und anschließend gelöscht – außer Du meldest dich für den Newsletter an. Doch auch in diesem Fall werden keinerlei persönliche Daten gespeichert. Mailadressen oder sonstige Daten werden nicht an Dritte (außer an Tissot) weitergegeben.

Das Einverständnis zum Newsletter kann jederzeit widerrufen werden. Deine Adresse darf von Tissot ausschließlich für deren Newsletter und Infos rund um ihre Produkte verwendet werden und wird nicht an Dritte weitergegeben. Die Teilnahme an der Verlosung ist nicht von deinem Einverständnis zum Newsletter abhängig. Du erhältst eine E-Mail zur Verifizierung deiner E-Mailadresse.



Wenn du Fragen hast, dann sende uns einfach eine E-Mail an Der Gewinner wird von uns via E-Mail benachrichtigt und müssen innerhalb von zehn Tagen antworten, ob der Gewinn angenommen wird. Andernfalls wird ein Ersatzgewinner gezogen. Teilnehmen darf jeder, der 18 Jahre und älter ist. Mitglieder der Redaktion sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Aus technischen Gründen kann die Auslieferung nur an eine Adresse innerhalb von Deutschland oder Österreich erfolgen. Im Falle einer nötigen Ausfuhr aus der EU hat der Gewinner das Produkt selbst zu verzollen.Wenn du Fragen hast, dann sende uns einfach eine E-Mail an [email protected]

Teilnahmeschluss ist der 17. März 2025

Verpasse nicht diese einmalige Chance, Teil eines exklusiven Teams zu werden und die ADAC Velotour 2025 mit einem professionellen Tissot-Look zu erleben. Mach jetzt mit und starte deine nächste Radsport-Herausforderung – von Eschborn nach Frankfurt, von der Velotour ins Team Tissot!

Mehr Infos und die Teilnahmebedingungen findest du auf unserer Landingpage und auf der offiziellen Veranstaltungswebsite unter www.eschborn-frankfurt.de/de/velotour.

Viel Erfolg und bis bald auf der Strecke!