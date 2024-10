Verlosung: Das Scott Speedster Gravel 20 ist ein vielseitiges und robustes Gravel-Bike, das speziell für Offroad-Abenteuer und Touren auf gemischtem Terrain entwickelt wurde. Der Rahmen aus leichtem wie stabilem 6061 Aluminium wird durch eine Carbon-Gabel ergänzt, die zusätzlich für Fahrkomfort und Vibrationsdämpfung sorgt. Wir verlosen zusammen mit Scott ein Speedster Gravel 20 in deiner Wunschgröße!

Das Scott Speedster Gravel ist nicht nur durch seine Kombination aus Alurahmen mit Carbongabel, sondern auch dank seiner Geometrie auf Ausdauer und Komfort ausgelegt, wodurch es ideal für lange Fahrten auf Schotter- und Waldwegen und diverse Abenteuer geeignet ist. Ausgestattet ist das Bike mit der Shimano GRX Schaltgruppe, die speziell für Gravel-Fahrten entwickelt wurde. Mit 24 Gängen und einer reibungslosen Schaltleistung ermöglicht sie das Bewältigen von steilen Anstiegen und technischen Abfahrten. Die hydraulischen Scheibenbremsen bieten präzise Bremskraft, was besonders in unwegsamem Gelände und bei schwierigen Wetterbedingungen ein großer Vorteil ist. Die Schwalbe G-One Bite Reifen in der Dimension 700x45C bieten ausgezeichneten Grip und Stabilität auf losem Untergrund, während sie auch auf asphaltierten Straßen gute Rolleigenschaften zeigen. Diese Kombination von Geländetauglichkeit und Komfort macht das Scott Speedster Gravelbike zu einem idealen Begleiter für Abenteurer, die keine festen Routen befahren möchten. Das Gesamtgewicht des Bikes liegt bei etwa 10,6 kg, was es trotz seiner Stabilität relativ leicht macht. Das maximale zugelassene Systemgewicht beträgt 120 kg, was es für Fahrer aller Gewichtsklassen geeignet macht. Mit einem Preis-Leistungs-Verhältnis, das sich an ambitionierte Freizeitsportler richtet, bietet das Speedster Gravel 20 eine hervorragende Mischung aus Performance, Vielseitigkeit und Haltbarkeit. Es ist somit das perfekte Bike für alle, die eine Kombination aus sportlicher Herausforderung und Naturerlebnis suchen. Insgesamt punktet das Bike durch Vielseitigkeit und Fahrspaß, besonders in abgelegenen Gegenden, wo das Bike seine Stärken auf losem Untergrund voll ausspielen kann. Für Fahrer, die nach einem robusten, zuverlässigen Bike für gemischtes Terrain suchen und bereit sind, leichte Einbußen in Sachen Tempo auf der Straße hinzunehmen, bietet das Scott Speedster Gravel 20 eine interessante Option​.

Gewinne jetzt ein neues Scott Speedster Gravel 20

Rechtliches Scott Speedster Verlosung:

Deine Mailadresse wird nur bis zum Abschluss der Verlosung gespeichert und anschließend gelöscht – außer Du meldest dich für den Newsletter an. Doch auch in diesem Fall werden keinerlei persönliche Daten gespeichert. Mailadressen oder sonstige Daten werden nicht an Dritte (außer an Scott) weitergegeben.

Das Einverständnis zum Newsletter kann jederzeit widerrufen werden. Deine Adresse darf von Scott ausschließlich für deren Newsletter und Infos rund um ihre Produkte verwendet werden und wird nicht an Dritte weitergegeben. Die Teilnahme an der Verlosung ist nicht von deinem Einverständnis zum Newsletter abhängig. Du erhältst eine E-Mail zur Verifizierung deiner E-Mailadresse.

Der Gewinner wird von uns via E-Mail benachrichtigt und müssen innerhalb von zehn Tagen antworten, ob der Gewinn angenommen wird. Andernfalls wird ein Ersatzgewinner gezogen. Teilnehmen darf jeder, der 18 Jahre und älter ist. Mitglieder der Redaktion sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Aus technischen Gründen kann die Auslieferung nur an eine Adresse innerhalb von Deutschland oder Österreich erfolgen. Im Falle einer nötigen Ausfuhr aus der EU hat der Gewinner das Produkt selbst zu verzollen.

Wenn du Fragen hast, dann sende uns einfach eine E-Mail an [email protected]

Teilnahmeschluss: 11. November 2024