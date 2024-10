Verlosung: Die Suunto Race und die Suunto Vertical sind zwei leistungsstarke Sportuhren, die sich an Sportler mit unterschiedlichen Anforderungen richten, aber jeweils durch ihre robuste Bauweise und vielseitigen Funktionen überzeugen. Wir verlosen beide Modelle zusammen mit Suunto!

Suunto Race: High-Performance für Sportler

Die Suunto Race ist speziell für ambitionierte Athleten konzipiert, die sich auf Wettkämpfe und intensive Trainingseinheiten konzentrieren. Ihr herausragendes Merkmal ist das hochauflösende AMOLED-Display, das auch bei intensiver Sonneneinstrahlung gut ablesbar ist. Die Uhr verfügt über mehr als 95 Sportmodi und bietet präzise Metriken wie Herzfrequenzvariabilität (HRV), VO2max, und Trainingsbelastungsindikatoren, die eine genaue Analyse des eigenen Leistungsstandes ermöglichen. Sie unterstützt Sportarten wie Laufen, Radfahren und Schwimmen und ist bis zu 100 Meter wasserdicht. Besonders interessant für Wettkämpfer ist die Offline-Kartenfunktion, die eine präzise Navigation auch ohne Internetverbindung ermöglicht. Im Batteriesparmodus hält die Uhr bis zu 26 Tage, was sie auch für lange Trainingseinheiten ideal macht.

Hier gehts zum Test der Suunto Race

Eine robuste Sportuhr für ambitionierte Athleten: Suunto Race Titanium Charcoal im Test Die Suunto Race Titanium Charcoal ist eine Sportuhr, die für anspruchsvolle Athleten entwickelt wurde. Mit über 95 Sportmodi, einer extrem robusten Bauweise und präzisen Messfunktionen überzeugt sie als Trainingsgerät für alle, die ihre sportliche Leistung genau analysieren wollen. Doch wie schlägt sie sich im Alltag und beim Training? Wir haben die Suunto Race genauer unter […]

Suunto Vertical: Für Abenteuer in der Natur

Die Suunto Vertical richtet sich an Outdoor-Enthusiasten, die Wert auf präzise Navigation und Langzeiteinsatz legen. Ihre barometrische Höhenmessung und der digitale Kompass sind besonders hilfreich für Bergtouren und anspruchsvolle Wanderungen. Dank Dual-Frequenz-GNSS-Technologie (GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS) liefert die Vertical besonders genaue Positionsdaten, auch in schwierigen Geländen. Die Offline-Karten bieten detailreiche Informationen, was sie ideal für Expeditionen in unbekannte Gebiete macht.

Ein weiterer Pluspunkt der Vertical ist die beeindruckende Akkulaufzeit von bis zu 60 Stunden im GPS-Modus und bis zu 500 Stunden im Expeditionsmodus. Zudem bietet die Vertical Funktionen wie Sonnenauf- und -untergangszeiten, Sturmalarme und die Messung der Sauerstoffsättigung in großer Höhe. Damit ist sie eine ausgezeichnete Wahl für längere Abenteuer in extremen Umgebungen.

Hier gehts zum Test der Suunto Vertical

Smartwatch für ambitionierte Radfahrer: Suunto Vertical im Test Die Suunto Vertical Titanium Solar Smartwatch verspricht beeindruckende Leistung und Ausdauer – besonders für Radfahrer, die auf präzise Messwerte und lange Akkulaufzeiten setzen. Wir haben das Modell getestet und die wichtigsten Vor- und Nachteile herausgearbeitet. Dabei haben wir uns vor allem auf die Funktionen konzentriert, die für den sportlichen Einsatz auf dem Rad und bei […]

Gewinne jetzt eine Suunto Race oder Suunto Vertical

Die Suunto Race und die Suunto Vertical bieten beide Spitzenleistung, aber für unterschiedliche Anforderungen: Die Race ist ideal für wettkampforientierte Sportler, die präzise Fitness- und Trainingsdaten benötigen, während die Vertical durch ihre robusten Outdoor-Funktionen und extreme Akkulaufzeit überzeugt. Beide Modelle sind aus hochwertigen Materialien gefertigt, darunter Saphirglas und widerstandsfähige Gehäuse, was ihre Langlebigkeit und Alltagstauglichkeit unterstreicht.

Rechtliches Suunto Verlosung:

Deine Mailadresse wird nur bis zum Abschluss der Verlosung gespeichert und anschließend gelöscht – außer Du meldest dich für den Newsletter an. Doch auch in diesem Fall werden keinerlei persönliche Daten gespeichert. Mailadressen oder sonstige Daten werden nicht an Dritte (außer an Suunto) weitergegeben.

Das Einverständnis zum Newsletter kann jederzeit widerrufen werden. Deine Adresse darf von Suunto ausschließlich für deren Newsletter und Infos rund um ihre Produkte verwendet werden und wird nicht an Dritte weitergegeben. Die Teilnahme an der Verlosung ist nicht von deinem Einverständnis zum Newsletter abhängig. Du erhältst eine E-Mail zur Verifizierung deiner E-Mailadresse.

Der Gewinner wird von uns via E-Mail benachrichtigt und müssen innerhalb von zehn Tagen antworten, ob der Gewinn angenommen wird. Andernfalls wird ein Ersatzgewinner gezogen. Teilnehmen darf jeder, der 18 Jahre und älter ist. Mitglieder der Redaktion sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Aus technischen Gründen kann die Auslieferung nur an eine Adresse innerhalb von Deutschland oder Österreich erfolgen. Im Falle einer nötigen Ausfuhr aus der EU hat der Gewinner das Produkt selbst zu verzollen.

Hier geht’s zu unserer Datenschutz-Seite mit allen Infos zum Thema Datenschutz bei Verlosungen

Wenn du Fragen hast, dann sende uns einfach eine E-Mail an [email protected]

Teilnahmeschluss: 1. November 2024

WEB: suunto.com