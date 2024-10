Die Suunto Vertical Titanium Solar Smartwatch verspricht beeindruckende Leistung und Ausdauer – besonders für Radfahrer, die auf präzise Messwerte und lange Akkulaufzeiten setzen. Wir haben das Modell getestet und die wichtigsten Vor- und Nachteile herausgearbeitet. Dabei haben wir uns vor allem auf die Funktionen konzentriert, die für den sportlichen Einsatz auf dem Rad und bei Outdoor-Aktivitäten relevant sind.

Daten zur Suunto Vertical

Hersteller Suunto Modell Vertical Titanium Solar Canyon Displaygröße 36,3 mm (1,43 Zoll) Auflösung 280 x 280 Pixel Material des Uhrglases Saphirglas Gehäusematerial Glasfaserverstärktes Polyamid

Lünette aus Titan Akkulaufzeit laut Hersteller bis zu 60 Tage Satellitensysteme GPS, GNSS, Galileo, BeiDou Navigation Ja Speichergröße 32 GB Musik Ja, Steuerung der Musik Wasserdicht bis 100 Meter Gewicht 74g (nur Gehäuse: 56g) Kompatibilität iPhone®, Android™ UVP des Herstellers 799,00 Euro Besonderheiten SOLAR-LADELINSE, Taschenlampe,

Verfolgt den Trainingseffekt,

Nachhaltiger Herstellungsprozess,

Suunto Vertical – Design und Verarbeitung

Die Suunto Vertical überzeugt bereits auf den ersten Blick durch ihre hochwertige Verarbeitung. Das robuste Gehäuse aus Titan macht die Uhr nicht nur optisch ansprechend, sondern auch extrem widerstandsfähig – perfekt für anspruchsvolle Outdoor-Aktivitäten. Für die Einrichtung benötigt man die Suunto App, welche für Iphone und Android verfügbar ist. Die erste Einrichtung ist sehr einfach und intuitiv.

Die Haptik ist dank einer Kombination aus Touchscreen und Tastenbedienung exzellent, was gerade beim Sport, aber auch im Alltag, von Vorteil ist. Besonders herauszuheben ist das OLED-Display, das auch bei direkter Sonneneinstrahlung gut ablesbar bleibt. Die kräftigen Farben und die starke Helligkeit machen die Bedienung der Uhr sehr angenehm. Zudem kann das Display individuell eingestellt werden: entweder dauerhaft eingeschaltet oder über eine Gestensteuerung aktivierbar.

Leistung und Akkulaufzeit

Die Akkuleistung der Suunto Vertical ist herausragend. Im Smartwatch-Modus hält sie bis zu 60 Tage – ein Wert, den nur wenige Modelle auf dem Markt erreichen. Selbst bei intensiver Nutzung mit aktivem GPS und zahlreichen Sensoren kann die Uhr 85 Stunden durchhalten. Dank des Solarmoduls wird die Akkulaufzeit zusätzlich unterstützt, was sie besonders für längere Outdoor-Touren prädestiniert.

Sportfunktionen und Nutzerfreundlichkeit

Die Suunto Vertical bietet über 95 Sportmodi, darunter alle relevanten Funktionen für Radfahrer, Läufer, Schwimmer und Multisportler. Die Datenfelder der einzelnen Modi können individuell angepasst werden, sodass jeder Nutzer seine bevorzugten Informationen im Blick hat. Dank verschiedener Satellitensysteme liefert die Uhr extrem präzise GPS-Daten – sowohl für Distanzen als auch Höhenmeter. Ein weiteres Highlight ist die umfassende Kartenbibliothek, die eine breite Auswahl an kostenlosen Karten aus aller Welt bietet. Diese sind besonders für Radfahrer, die gerne unbekanntes Terrain erkunden, ein großer Pluspunkt. Wasserdicht bis 100 Meter bietet die Uhr sogar Schutz bei schlechtem Wetter oder beim Schwimmen. Auch die Schlafphasen werden überwacht und die Uhr sagt, wann man am besten erholt und regeneriert ist.

Trotz der vielen Stärken gibt es auch einige Punkte, die verbesserungswürdig sind. So verfügt die Uhr über keinen eigenen Musikspeicher, was bedeutet, dass sie nur als Steuerung für ein verbundenes Smartphone dient. Auch Zusatzfunktionen wie ein EKG oder eine Bezahlfunktion fehlen, was bei anderen Smartwatches mittlerweile oft Standard ist. Die Ladestation der Suunto Vertical wirkt zudem etwas empfindlich. Hier muss darauf geachtet werden, dass die Ladepunkte korrekt positioniert sind, um den Ladevorgang nicht zu unterbrechen. Auch der Verschlussknopf der Uhr löst sich hin und wieder, was bei intensiver Nutzung problematisch sein könnte.

Für unseren Tester ist die Suunto Vertical Titanium Solar eine der besten Sportuhren, die es momentan auf dem Markt gibt. Hervorzuheben sind der angenehme Tragekomfort und dass die Smartwatch gefühlt nie geladen werden muss.

