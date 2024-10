Die newgen medicals SW-510 bietet ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis und richtet sich an Nutzer, die eine preiswerte Smartwatch mit grundlegenden Sport- und Smart-Funktionen suchen. Trotz des günstigen Preises bringt die Uhr einige interessante Features mit, die sie zu einer soliden Wahl für Einsteiger machen. Aktuell ist die Uhr online sogar ab 49,99 Euro erhältlich. Wir haben die Smartwatch getestet und fassen hier die wichtigsten Vor- und Nachteile zusammen.

Die newgen medicals SW-510 überzeugt durch ihre solide Verarbeitung und das leichte Design, das einen angenehmen Tragekomfort bietet. Besonders positiv fällt das Glas-Display auf, das trotz des günstigen Preises eine gute Lesbarkeit ermöglicht. Leider handelt es sich dabei nicht um ein kratzfestes Saphirglas, sodass das Display anfällig für Kratzer ist. Vorsicht im Alltag ist daher geboten, um die Uhr in einem guten Zustand zu halten.

Auch das Ladekabel wirkt etwas empfindlich und kann bei falscher Handhabung leicht beschädigt werden, was den Ladevorgang erschwert. Hier wäre eine stabilere Lösung wünschenswert gewesen.

Daten zur Newgen medicals SW-510

Hersteller newgen medicals Modell SW-510 Displaygröße 35 mm (1,38 Zoll) Auflösung 240 x 240 Pixel Material des Uhrglases Glas Gehäusematerial Keine Angaben Akkulaufzeit laut Hersteller bis zu 7 Tage Satellitensysteme GPS Navigation Nein Speichergröße - Musik Ja, Steuerung der Musik Wasserdicht bis Wasserdicht: IP68 Gewicht 50g (nur Gehäuse: 32g) Kompatibilität iPhone®, Android™ UVP des Herstellers 129,90€ Besonderheiten Telefonieren mit integriertem Mikrofon

und Lautsprecher

kompatibel mit Sprachassistenten Alexa



Funktionen und Akkulaufzeit

Die newgen medicals SW-510 bietet eine breite Palette an Funktionen, die für eine Smartwatch in dieser Preisklasse überraschend vielfältig sind. Sie unterstützt die Aufzeichnung von 20 verschiedenen Sportarten und verfügt über GPS, wodurch sich Strecken und Geschwindigkeiten präzise aufzeichnen lassen – und das ohne Mitführen des Smartphones. Die Ergebnisse können im Anschluss in der VeryFit-App eingesehen werden, die sowohl für iPhone als auch Android verfügbar ist.

Zu den weiteren Gesundheitsfunktionen gehören die Messung der Blutsauerstoff-Sättigung und der Herzfrequenz, was für eine fundierte Trainingsanalyse sorgt. Besonders praktisch ist auch die Möglichkeit, über die Uhr zu telefonieren. Dank des eingebauten Lautsprechers und Mikrofons ist es möglich, Anrufe direkt über die Smartwatch entgegenzunehmen – vorausgesetzt, das Smartphone ist in der Nähe.

Die Akkulaufzeit beträgt laut Hersteller bis zu 7 Tage, was für eine Smartwatch mit GPS in dieser Preisklasse völlig ausreichend ist.

Musik und Benachrichtigungen

Leider verfügt die newgen medicals SW-510 über keinen integrierten Musikspeicher, sodass Musik nicht direkt auf der Uhr gespeichert werden kann. Die Steuerung der Musik, die auf dem Smartphone abgespielt wird, ist jedoch möglich. Das bedeutet, dass Nutzer ihre Musikwiedergabe bequem über die Uhr kontrollieren können, ohne ihr Smartphone in die Hand nehmen zu müssen.

Zudem zeigt die Uhr Benachrichtigungen von Apps wie WhatsApp an, was sie zu einem praktischen Begleiter im Alltag macht. Eine weitere interessante Funktion ist die Alexa-Integration, mit der sich Sprachbefehle direkt über die Uhr steuern lassen – ideal für alle, die ihre Smartwatch auch zur smarten Steuerung im Haushalt einsetzen möchten.

Wasserdichtigkeit

Die newgen medicals SW-510 ist gemäß IP68-Schutzart wasserdicht, was bedeutet, dass sie dauerhaftes Eintauchen bis zu 3 Meter für 30 Minuten in klarem Wasser übersteht. Das macht sie auch für Schwimmer und für den Einsatz im Regen geeignet.

Fazit zur newgen medicals SW-510

Die newgen medicals SW-510 ist eine preiswerte Smartwatch, die solide Funktionen für den Alltag und das Training bietet. Mit einer guten GPS- und Herzfrequenzmessung, der Möglichkeit, Anrufe über die Uhr anzunehmen, und der Integration von Alexa ist sie besonders für Einsteiger und preisbewusste Nutzer interessant. Einige Schwächen wie das empfindliche Display und der fehlende Musikspeicher trüben den Gesamteindruck etwas. Dennoch ist die SW-510 eine attraktive Wahl für alle, die nicht viel Geld für eine Smartwatch ausgeben möchten, aber dennoch nützliche Funktionen suchen. Das sehr gute Preis-Leistungs-Verhältnis ist vor allem auf den dauerhaften Angebotspreis von 49,99 Euro zurück zu führen.

WEB: newgen-medicals.com