Die Garmin Fenix 7X Pro Sapphire Solar Edition ist das Flaggschiff unter den Multisportuhren und richtet sich an anspruchsvolle Sportler und Outdoor-Enthusiasten. Mit einer beeindruckenden Ausstattung, unzähligen Funktionen und einer extrem langen Akkulaufzeit will die Garmin Fenix 7X Pro alle Anforderungen an eine hochklassige Sportuhr erfüllen. In unserem Test haben wir die Stärken und Schwächen des Geräts unter die Lupe genommen.

Die Verarbeitung der Fenix 7X Pro ist absolut hochwertig. Das robuste Gehäuse ist bis zu 100 Meter wasserdicht, was sie zu einem idealen Begleiter für fast alle Sportarten macht – selbst im Wasser. Mit der Kombination aus Touchscreen und Tastenbedienung bietet sie eine flexible Handhabung. Die Haptik ist exzellent, und auch in anspruchsvollen Umgebungen lässt sich die Uhr einfach und präzise bedienen.

Ein kleines Manko ist jedoch die empfindliche Lünette. Während der Testphase zeigte die Umrandung des Displays schnell Gebrauchsspuren, was die Optik der ansonsten robusten Uhr beeinträchtigt. Auch das Display könnte etwas heller sein, gerade bei Sonneneinstrahlung wirkt es manchmal etwas dunkel. Hier hätte Garmin für eine bessere Lesbarkeit nachbessern können.

Daten zur Garmin Fenix 7X Pro Sapphire Solar

Hersteller Garmin Modell fēnix® 7X Pro – Sapphire Solar Edition Displaygröße 35,56 mm (1,4 Zoll) Auflösung 280 x 280 Pixel Material des Uhrglases Power Sapphire™ Gehäusematerial Faserverstärktes Polymer mit Titangehäuse Akkulaufzeit laut Hersteller Bis zu 37 Tage Satellitensysteme GPS, GNSS, Galileo, BeiDou Navigation Ja Speichergröße 32 GB Musik Ja, Musik speichern möglich Wasserdicht bis 100 Meter Gewicht 89g (nur Gehäuse: 61g) Kompatibilität iPhone®, Android™ UVP des Herstellers 999,99 Euro Besonderheiten SOLAR-LADELINSE, Taschenlampe,

Animierte Workouts, Trainingsbereitschaft & Analyse

Unfallbenarichtigung bei Aktivität

Funktionsumfang und Sportmodi

Die Fenix 7X Pro bietet eine riesige Auswahl an vorinstallierten Sportarten. Sollte die gewünschte Aktivität fehlen, lässt sie sich problemlos nachinstallieren. Diese Vielfalt macht die Garmin zur perfekten Uhr für jeden Sportler – ob Laufen, Schwimmen, Radfahren oder sogar exotischere Sportarten. Die GPS-Daten und Körperwerte wie Herzfrequenz und Schlafphasen werden äußerst präzise aufgezeichnet, was für eine genaue Trainingsanalyse unerlässlich ist.

Eine Besonderheit der Fenix 7X Pro ist die Vielzahl an animierten Workouts, die auf der Uhr installiert werden können. Diese helfen, verschiedene Übungen visuell nachzuvollziehen und korrekt auszuführen – ein großer Pluspunkt für Fitnessbegeisterte.

Musik und Speicher

Die Garmin Fenix 7X Pro punktet mit 32 GB internem Speicher, auf dem genügend Musik gespeichert werden kann. Über Bluetooth lässt sich die Musik direkt auf Kopfhörern abspielen, was sie von vielen Konkurrenten abhebt. Zudem können verschiedene Musik-Apps wie Spotify und Deezer direkt auf der Uhr genutzt werden, was die Fenix 7X Pro zu einem idealen Begleiter für lange Trainingseinheiten ohne Smartphone macht.

Taschenlampe – das überraschende Highlight

Ein Feature, das uns im Test besonders überrascht hat, ist die integrierte Taschenlampe. Zunächst mag diese Funktion überflüssig erscheinen, doch sie entpuppt sich als äußerst praktisch. Die Taschenlampe ist erstaunlich hell und kann in vielen Situationen – ob beim Outdoor-Training oder im Alltag – nützlich sein. Für uns ist sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Uhr geworden.

Akkulaufzeit

Die Akkulaufzeit der Garmin Fenix 7X Pro ist schlichtweg beeindruckend. Laut Hersteller hält die Uhr mit Solarladung bis zu 37 Tage. Bei intensiver Nutzung mit aktivierten GPS-Systemen, Aufzeichnungen und Musikwiedergabe sind es immer noch solide 16 Stunden. Damit eignet sich die Uhr besonders für Outdoor-Abenteuer, bei denen keine regelmäßige Ladegelegenheit vorhanden ist.

Fazit zur Garmin Fenix 7X Pro

Die Garmin Fenix 7X Pro Sapphire Solar Edition ist zweifellos eine der besten Sportuhren auf dem Markt. Sie bietet nicht nur eine Fülle von Sportmodi und präzisen Trainingsanalysen, sondern überzeugt auch mit ihrer langen Akkulaufzeit und robusten Verarbeitung. Die integrierte Taschenlampe ist ein überraschendes Highlight, und der 32 GB große Speicher für Musik rundet das Paket ab. Einzig die empfindliche Lünette und das dunkle Display trüben den Gesamteindruck leicht. Für alle, die ihre sportlichen Leistungen im Detail analysieren und eine vielseitige Outdoor-Uhr suchen, ist die Garmin Fenix 7X Pro jedoch eine ausgezeichnete Wahl.

WEB: garmin.com