Die Hama 8900 ist eine preiswerte Smartwatch, die durch ihr ansprechendes Design und grundlegende Funktionen überzeugen will. Sie richtet sich an Nutzer, die eine smarte Begleitung für den Alltag und sportliche Aktivitäten suchen, ohne dafür tief in die Tasche greifen zu müssen. Wir haben die Smartwatch getestet und die wichtigsten Vor- und Nachteile zusammengefasst.

Die Hama 8900 punktet mit einem angenehmen Tragekomfort und einem AMOLED-Touch-Display, das eine gute Lesbarkeit bietet. Besonders praktisch ist die Möglichkeit, die Helligkeit des Displays einfach anzupassen. Allerdings zeigte sich im Test, dass das Display recht empfindlich gegenüber Kratzern ist, was bei intensiver Nutzung schnell sichtbar wird. Hier sollte man besonders vorsichtig sein, um die Uhr in gutem Zustand zu halten.

Daten zur Hama 8900

Hersteller hama Modell 8900 Displaygröße 33,5 mm (1,32 Zoll) Auflösung 466 x 466 Pixel Material des Uhrglases Glas Gehäusematerial Aluminiumlegierung Akkulaufzeit laut Hersteller bis zu 8 Tage Satellitensysteme GPS Navigation Nein Speichergröße - Musik Ja Steuerung der Musik Wasserdicht bis Wasserdicht: IP68 Gewicht 43,5g (nur Gehäuse: 28g) Kompatibilität iPhone®, Android™ UVP des Herstellers 169,00€ Besonderheiten Telefonieren mit integriertem Mikrofon

und Lautsprecher

kompatibel mit Sprachassistenten Alexa

Einrichtung und Funktionen

Die Einrichtung der Hama 8900 erfolgt schnell und unkompliziert über eine begleitende App, die sowohl für iPhone als auch Android verfügbar ist. Einmal eingerichtet, kann die Uhr zwischen 20 verschiedenen Sportarten unterscheiden und zeichnet alle relevanten Daten wie Herzfrequenz und Trainingsfortschritte auf.

Dank GPS und Höhenmesser ist die Smartwatch in der Lage, den Streckenverlauf aufzuzeichnen. Allerdings zeigte sich im Test ein Problem: Bei einer unserer Teststrecken fiel das GPS aus und es wurde keine Strecke erfasst. Für Nutzer, die auf eine zuverlässige GPS-Aufzeichnung angewiesen sind, könnte dies ein Nachteil sein.

Telefonieren und Musikwiedergabe

Ein Highlight der Hama 8900 ist die Möglichkeit, direkt über die Uhr zu telefonieren. Mikrofon und Lautsprecher arbeiten überraschend gut zusammen, sodass Telefonate klar und verständlich sind. Allerdings muss sich das Smartphone in der Nähe befinden, um diese Funktion zu nutzen.

Einen eigenen Musikspeicher bietet die Hama 8900 nicht, was bedeutet, dass keine Musik direkt auf der Uhr gespeichert werden kann. Musik kann jedoch über die Uhr gesteuert werden, sofern sie auf dem Smartphone abgespielt wird.

Akkulaufzeit und Wasserdichtigkeit

Die Akkulaufzeit der Hama 8900 ist mit bis zu 8 Tagen bei normaler Nutzung und 6 Tagen bei intensiver Nutzung absolut solide. Wer die Uhr im Energiesparmodus verwendet, kann sogar bis zu 25 Tage Akkulaufzeit erreichen. Dies macht sie zu einem verlässlichen Begleiter für den Alltag, ohne dass man ständig ans Aufladen denken muss.

Die Uhr ist zudem gemäß IP68-Schutzart wasserdicht und kann bis zu 3 Meter für 30 Minuten im Wasser getragen werden. Damit ist sie nicht nur für den Alltag, sondern auch für sportliche Aktivitäten im Wasser geeignet.

Fazit zur Hama 8900

Die Hama 8900 bietet für ihren günstigen Preis eine solide Auswahl an Funktionen und kann sowohl im Alltag als auch bei sportlichen Aktivitäten gut eingesetzt werden. Besonders das Telefonieren über die Uhr und die einfache Bedienung machen sie zu einer praktischen Smartwatch. Die Kratzempfindlichkeit des Displays und der zeitweise GPS-Ausfall sind jedoch Punkte, die man im Hinterkopf behalten sollte. Für Hobby-Sportler, die eine preiswerte und funktionale Smartwatch suchen, ist diese Uhr dennoch eine attraktive Alternative.

WEB: de.hama.com