Die Samsung Galaxy Watch6 (40mm LTE) ist die neueste Ergänzung der Samsung-Smartwatch-Reihe und bietet eine Vielzahl an Funktionen, die den Alltag und sportliche Aktivitäten begleiten sollen. Mit ihrem schlanken Design und zahlreichen Sport- und Vitalfunktionen richtet sie sich sowohl an Fitnessbegeisterte als auch an Nutzer, die eine vielseitige Smartwatch suchen. Wir haben die Galaxy Watch6 getestet und die Vor- und Nachteile zusammengefasst.

Design und Verarbeitung

Die Samsung Galaxy Watch6 kommt in einer stabilen Verpackung und hinterlässt direkt einen hochwertigen Eindruck. Die Uhr ist kompakt, leicht und bietet ein angenehmes Tragegefühl, das sich sowohl im Alltag als auch beim Sport bewährt. Besonders die Kombination aus Touchscreen und Tasten sorgt für eine gute Haptik. Durch ihre geringe Größe und das leichte Gewicht wird sie am Handgelenk kaum bemerkt, was sie zu einem bequemen Begleiter im Alltag macht.

Daten zur Samsung Galaxy Watch6

Hersteller Samsung Modell Galaxy Watch6 40mm Displaygröße 33,3 mm (1,3 Zoll) Auflösung 432 x 432 Pixel Material des Uhrglases Saphirglas Gehäusematerial Aluminiumgehäuse Akkulaufzeit laut Hersteller bis zu 40 Stunden Satellitensysteme GPS, GNSS, Galileo, BeiDou Navigation Ja Speichergröße 16 GB Musik Ja Musik speichern möglich Wasserdicht bis 50 Meter Gewicht 54g (nur Gehäuse: 28,7g) Kompatibilität Android™ UVP des Herstellers 319,00€ Besonderheiten EKG-Funktion, Notruf und Sturzerkennung

Einrichtung und Bedienung

Die Ersteinrichtung der Samsung Galaxy Watch6 funktioniert leider nur mit einem Samsung-Smartphone, was eine Einschränkung für Nutzer anderer Geräte darstellt. Mit einem kompatiblen Samsung-Handy erfolgt die Einrichtung jedoch schnell und problemlos. In Verbindung mit der Samsung Wear– und Samsung Health-App stehen von Beginn an zahlreiche vorinstallierte Apps zur Verfügung, die eine intuitive Bedienung ermöglichen. Die Smartwatch lässt sich leicht an- und ablegen und überzeugt insgesamt durch Benutzerfreundlichkeit.

Sport- und Fitnessfunktionen

Die Galaxy Watch6 bietet eine Vielzahl an Sportfunktionen. Zahlreiche Sportarten sind vorinstalliert, und durch die automatische Sportart- und Aktivitätserkennung lassen sich Workouts einfach aufzeichnen. Für Nutzer, die gerne ihre Routen planen, bietet die Uhr die Möglichkeit, GPX-Daten zu importieren, wodurch ein einwandfreies Routinggewährleistet wird. Auch die GPS-Genauigkeit ist im Test überzeugend, obwohl die Start/Stop-Automatik beim Sport gelegentlich etwas verzögert reagierte.

Wer Musik als Motivation während des Sports nutzt, kann problemlos Bluetooth-Kopfhörer mit der Uhr koppeln – auch wenn diese nicht von Samsung stammen. Die Wiedergabe von Musik funktioniert entweder über den internen Speicher, das verbundene Samsung-Handy oder über Apps wie Spotify, die problemlos nachinstalliert werden können.

Vitalfunktionen

Neben den sportlichen Aspekten bietet die Samsung Galaxy Watch6 zahlreiche Vitalfunktionen. Die Pulsmessung ist sehr genau, ebenso die Sauerstoffsättigung im Blut und die Messung der VO2max. Darüber hinaus ist die Uhr in der Lage, ein EKG aufzuzeichnen, wobei diese Funktion im Test nicht immer reibungslos funktionierte. Auch die Blutdruckmessung erwies sich als schwierig, da hierfür zunächst ein separates Blutdruckmessgerät mit Manschette eingerichtet werden muss.

Zusätzlich bietet die Uhr einen Schlafcoach, der eine detaillierte Schlafanalyse durchführt und Empfehlungen für eine bessere Erholung gibt – ein nützliches Feature für alle, die ihre Schlafqualität verbessern möchten.

Samsung Galaxy Watch6: Akkulaufzeit

Die Akkulaufzeit der Samsung Galaxy Watch6 ist ein Schwachpunkt. Durch die Vielzahl an Funktionen muss die Uhr nahezu täglich aufgeladen werden. Dank der magnetischen Ladeschale ist das Aufladen jedoch unkompliziert. Ein Steckernetzteil ist im Lieferumfang nicht enthalten, sodass entweder ein bereits vorhandenes Netzteil genutzt oder eines zusätzlich erworben werden muss.

Fazit Samsung Galaxy Watch6

Die Samsung Galaxy Watch6 (40mm LTE) ist eine vielseitige Smartwatch, die besonders für Samsung-Nutzer eine gute Wahl darstellt. Sie punktet mit komfortablem Design, intuitiver Bedienung und einer Vielzahl an Sport- und Vitalfunktionen. Wer jedoch Wert auf eine lange Akkulaufzeit und eine Uhr für intensive sportliche Aktivitäten legt, könnte sich an den täglichen Ladezyklen und der Samsung-Abhängigkeit stören. Für alle, die im Samsung-Universum eine smarte Alltagsuhr suchen, ist die Galaxy Watch6 eine hervorragende Option. Sportler, die sich nicht auf Samsung beschränken wollen, finden mit Marken wie Garmin oder Polar eine Alternative.

WEB: samsung.com