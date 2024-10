Die Apple Watch Series 9 zählt zu den besten Smartwatches auf dem Markt und bietet neben Alltagstauglichkeit auch viele nützliche Funktionen für Sportler und Gesundheitsbewusste. Besonders das Modell GPS + Cellular, 41 mm mit SportLoop-Band ist ein Hingucker. Doch wie schlägt sich die Uhr bei sportlichen Aktivitäten? Wir haben sie getestet und die wichtigsten Vor- und Nachteile für dich zusammengefasst.

Die Apple Watch überzeugt mit ihrem kompakten 41-mm-Gehäuse, das besonders bei Damen beliebt ist. Mit nur 39,4 g inklusive SportLoop wiegt sie kaum etwas und ist äußerst angenehm zu tragen – perfekt für den ganzen Tag. Das Display ist ein echtes Highlight: Die Farben sind lebendig und die Darstellung gestochen scharf, selbst bei direkter Sonneneinstrahlung bleibt alles problemlos lesbar. Eine Always-on-Display-Funktion sorgt dafür, dass wichtige Informationen immer sichtbar bleiben. Allerdings frisst diese Funktion viel Akku, was zur größten Schwäche der Uhr führt.

Daten zur Apple Watch Series 9

Hersteller Apple Modell Apple Watch Series 9 Displaygröße 41 mm (1,61 Zoll) Auflösung 352 x 430 Pixel Material des Uhrglases Ion‑X Gehäusematerial Aluminiumgehäuse Akkulaufzeit laut Hersteller 18 Stunden normale Nutzung Satellitensysteme GPS, GNSS, Galileo, BeiDou Navigation Ja Speichergröße 64 GB Musik Ja, Musik speichern möglich Wasserdicht bis 50 Meter Gewicht 39,4g (nur Gehäuse: 31,9g) Kompatibilität iPhone® UVP des Herstellers 569,00€ Besonderheiten EKG-Funktion, Mitteilungen unregelmäßiger

Herzrhythmus, Cellular, Sturz- und Unfallerkennung

Akkulaufzeit: Der Schwachpunkt

Die Akkuleistung der Apple Watch Series 9 ist eher enttäuschend. Mit einer maximalen Laufzeit von nur 36 Stunden kommt die Uhr bei intensiver Nutzung schnell an ihre Grenzen. Wer die Uhr also vor allem für längere Trainingseinheiten nutzen will, muss sich darauf einstellen, sie häufiger aufzuladen. Besonders im Vergleich zu spezialisierten Sportuhren fällt die Apple Watch in dieser Kategorie zurück.

Einfache Einrichtung und Kompatibilität

Die Einrichtung der Apple Watch ist einfach und intuitiv, vorausgesetzt, man besitzt ein iPhone. Hier zeigt sich eine deutliche Einschränkung: Die Smartwatch ist ausschließlich mit iPhones kompatibel, was sie für Android-Nutzer uninteressant macht. Wer jedoch ein iPhone besitzt, wird die einfache Konnektivität schätzen. Die Uhr wird über die Watch-App gesteuert, und alle wichtigen Einstellungen lassen sich direkt dort vornehmen.

Apple Watch Series 9 – Funktionen für Gesundheit und Sport

Obwohl die Apple Watch eher als Alltags-Smartwatch gilt, bringt sie viele Gesundheits- und Fitnessfunktionen mit. Dazu gehören unter anderem:

EKG-Aufzeichnung zur Überwachung des Herzrhythmus,

zur Überwachung des Herzrhythmus, ein Blutsauerstoffsensor , der wichtige Einblicke in die Sauerstoffsättigung bietet,

, der wichtige Einblicke in die Sauerstoffsättigung bietet, Schlaftracking , um verschiedene Schlafphasen zu analysieren,

, um verschiedene Schlafphasen zu analysieren, Unfall- und Sturzerkennung, die im Notfall Hilfe rufen kann.

Diese Funktionen machen die Uhr zu einem wertvollen Begleiter für alle, die ihre Gesundheit im Blick behalten wollen. In Kombination mit der Aktivitäten-App auf dem iPhone können persönliche Daten detailliert eingegeben werden, um noch genauere Ergebnisse zu erhalten.

Konnektivität und Trainingsaufzeichnung

Ein weiterer Vorteil der Apple Watch ist die Konnektivität mit beliebten Fitness-Apps wie Strava. Dies erleichtert es, Trainingseinheiten zu teilen und mit anderen Apps zu synchronisieren. Dank der GPS + Cellular-Option ist es sogar möglich, Trainingseinheiten aufzuzeichnen, ohne das iPhone mitzuführen – ein praktisches Feature für Läufer und Radfahrer.

Lieferumfang und Preis

Im Lieferumfang sind ein SportLoop-Armband und ein induktives Ladekabel enthalten. Ein USB-C-Netzteil muss allerdings separat erworben werden. Mit einem Preis von 569,00 € gehört die Apple Watch zwar nicht zu den günstigsten Modellen, bietet aber viele Funktionen, die den Alltag und das Training bereichern.

Apple Watch Series 9 – Fazit

Die Apple Watch ist eine hervorragende Smartwatch für den Alltag, die durch ihre klaren Farben, einfache Bedienung und zahlreiche Gesundheitsfunktionen überzeugt. Für Sportler ist sie eine solide Option, auch wenn die Akkulaufzeit ein Schwachpunkt ist. Wer bereits ein iPhone besitzt und nach einer vielseitigen Smartwatch sucht, wird mit der Apple Watch Series 9 sicher zufrieden sein.

