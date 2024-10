Die Samsung Galaxy Watch5 Pro (45mm LTE) ist das neueste Flaggschiff im Bereich Smartwatches von Samsung. Sie bietet eine Vielzahl an Sport- und Vitalfunktionen, eine schnelle Einrichtung und LTE-Konnektivität. Besonders für Nutzer im Samsung-Universum scheint sie eine passende Wahl zu sein. Doch wie schlägt sich die Uhr im Alltag und beim Sport? Wir haben die Smartwatch getestet und die Vor- und Nachteile zusammengetragen.

Design und Verarbeitung

Die Samsung Galaxy Watch5 Pro wird in einer stabilen Verpackung geliefert und macht optisch einen hochwertigen Eindruck. Das robuste Gehäuse und die gute Haptik von Touchscreen und Tasten fallen positiv auf. Allerdings wirkt die Uhr mit ihrem klobigen Design recht massiv, was vor allem beim Sport als störend empfunden werden könnte. Der Armbandverschluss lässt sich zwar sicher verschließen, doch das Einstellen der perfekten Passform ist knifflig, da selbst kleine Anpassungen den Tragekomfort deutlich verändern können.

Während des Tests stellte sich heraus, dass die Uhr beim Sport – besonders beim Laufen – in der Alltagseinstellung zu locker sitzt und leicht wackelt. Das Gewicht der Uhr trägt zu diesem Problem bei, und ein schnelles Verstellen des Armbandes während des Trainings ist leider nicht möglich.

Daten zur Samsung Galaxy Watch5 Pro

Hersteller Samsung Modell Galaxy Watch5 Pro 45mm Displaygröße 34,6 mm (1,4 Zoll) Auflösung 450 x 450 Pixel Material des Uhrglases Saphirglas Gehäusematerial Titan Akkulaufzeit laut Hersteller bis zu 80 Stunden Satellitensysteme GPS, GNSS, Galileo, BeiDou Navigation Ja Speichergröße 16 GB Musik Ja Musik speichern möglich Wasserdicht bis 50 Meter Gewicht 75g (nur Gehäuse: 46,5g) Kompatibilität Android™ UVP des Herstellers 469,00€ Besonderheiten EKG-Funktion, Notruf und Sturzerkennung,

Zykluserfassung,

Einrichtung und Bedienung

Die Ersteinrichtung der Galaxy Watch5 Pro erfolgt ausschließlich mit einem Samsung-Smartphone, was eine Einschränkung für Nutzer anderer Marken darstellt. Ist das Samsung-Gerät jedoch vorhanden, verläuft die Einrichtung schnell und problemlos. Die Kombination mit der Samsung Wear– und Samsung Health-App ermöglicht den Zugang zu einer Vielzahl an Funktionen, die sich intuitiv bedienen lassen. Die vielen vorinstallierten Apps und Funktionen bieten von Beginn an einen hohen Mehrwert, und zusätzliche Anwendungen wie Spotify lassen sich mühelos nachinstallieren.

Sport- und Fitnessfunktionen

Die Samsung Galaxy Watch5 Pro bietet eine beeindruckende Auswahl an Sportfunktionen. Über vorinstallierte Sportapps können Aktivitäten wie Laufen, Radfahren oder Wandern detailliert aufgezeichnet werden. Wer gerne seine Strecken plant, kann ohne großen Aufwand GPX-Daten importieren – das Routing funktioniert dabei einwandfrei. Ein schnelles GPS-Signal sorgt dafür, dass die Streckenerfassung akkurat und zügig erfolgt. Allerdings fiel im Test auf, dass die automatische Start/Stop-Funktion beim Sport etwas verzögert reagiert.

Für Musikliebhaber bietet die Uhr die Möglichkeit, Bluetooth-Kopfhörer zu verbinden, auch wenn diese nicht von Samsung stammen. Die Musik kann entweder über den internen Speicher, das Samsung-Smartphone oder Drittanbieter-Apps wie Spotify wiedergegeben werden.

Vitalfunktionen

Neben den sportlichen Möglichkeiten bietet die Samsung Galaxy Watch5 Pro eine umfangreiche Auswahl an Vitalfunktionen. Die Pulsmessung ist sehr genau, ebenso die Sauerstoffsättigung im Blut und die Messung der VO2max während des Sports. Auch die Möglichkeit, ein EKG aufzuzeichnen, ist vorhanden, wobei diese Funktion im Test nicht immer reibungslos funktionierte. Die Blutdruckmessung konnte ebenfalls nicht erfolgreich eingerichtet werden, da hierfür zunächst ein separates Blutdruckmessgerät mit Manschette benötigt wird.

Ein weiteres Feature ist der Schlafcoach, der detaillierte Schlafanalysen erstellt und Tipps zur Erholung gibt – ein nützliches Tool für alle, die ihre Schlafqualität verbessern möchten.

Samsung Galaxy Watch5 Pro: Akkulaufzeit

Einer der größten Schwachpunkte der Samsung Galaxy Watch5 Pro ist die Akkulaufzeit. Trotz der zahlreichen Funktionen muss die Uhr fast täglich aufgeladen werden, was bei intensiver Nutzung der Sport- und Vitalfunktionen schnell lästig wird. Die magnetische Ladeschale, die im Lieferumfang enthalten ist, erleichtert das Aufladen zwar, doch ein Steckernetzteil mit USB-C-Anschluss ist nicht dabei und muss separat erworben werden.

Fazit zur Samsung Galaxy Watch5 Pro

Die Samsung Galaxy Watch5 Pro (45mm LTE) ist eine vielseitige Smartwatch mit einem umfassenden Funktionsangebot, das besonders für Nutzer von Samsung-Geräten attraktiv ist. Sie überzeugt durch ihre hohe Verarbeitungsqualität, intuitive Bedienung und präzise Sport- und Vitalfunktionen. Wer jedoch eine smarte Sportuhr sucht, die leicht und bequem ist und unabhängig von einem bestimmten Ökosystem funktioniert, könnte mit Modellen von Garmin oder Polar besser beraten sein. Die Akkulaufzeit und das klobige Design machen sie weniger ideal für intensive sportliche Aktivitäten. Für den Alltagsgebrauch und die Nutzung innerhalb des Samsung-Universums ist die Galaxy Watch5 Pro jedoch eine sehr gute Wahl.

