Gewinne den Uebler X21 S Fahrradträger und die B1 Heckbox im Set

Verlosung: Wer nach einer cleveren Transportlösung für Fahrräder und zusätzliches Gepäck sucht, kommt am deutschen Qualitätshersteller Uebler kaum vorbei. Mit dem Fahrradträger X21 S und der ergänzenden Heckbox B1 bietet Uebler eine besonders flexible Kombination für aktive Familien, Wochenend-Ausflügler und Urlaubsreisende. Wir verlosen ein Set bestehend aus Uebler X21 S Fahrradträger und die B1 Heckbox.

Der Uebler X21 S Fahrradträger zählt zu den beliebtesten Modellen im Portfolio von Uebler – und das aus gutem Grund. Der Träger setzt Maßstäbe in puncto Gewicht, Handhabung und Sicherheit. Mit gerade einmal rund 13 kg ist der X21 S einer der leichtesten Premium-Fahrradträger auf dem Markt. Das erleichtert nicht nur die Montage auf der Anhängerkupplung, sondern auch das Verstauen, wenn er nicht im Einsatz ist. Zusammengeklappt misst der Träger lediglich 61 x 20 x 60 cm – ideal für die Lagerung im Kofferraum oder in kleinen Kellerräumen.

Dank des innovativen Schnellverschluss-Systems ist der X21 S in wenigen Sekunden sicher auf der Anhängerkupplung befestigt – ganz ohne Werkzeug. Der Träger bietet Platz für zwei Fahrräder (auch E-Bikes) mit einem maximalen Gesamtgewicht von 60 kg. Abnehmbare Abstandshalter mit Diebstahlsicherung, ein abschließbarer Träger sowie ein praktischer Abklappmechanismus für den Zugang zum Kofferraum runden das Paket ab.

Besonders hervorzuheben ist die exzellente Verarbeitungsqualität, die typisch für Uebler-Produkte „Made in Germany“ ist. Der X21 S ist nicht nur TÜV-geprüft, sondern erfüllt auch höchste Ansprüche an Stabilität und Langlebigkeit.

Die clevere Ergänzung zum X21 S ist die neue Heckbox B1 von Uebler. Sie verwandelt den Fahrradträger im Handumdrehen in eine geräumige Transportbox: Mit einem Ladevolumen von etwa 300 Litern bietet die B1 reichlich Platz für Campingausrüstung, Sportequipment oder Urlaubsgepäck. Die Box wird schnell und sicher auf dem X21 S befestigt. Ein zusätzliches Befestigungssystem sorgt für eine stabile Verbindung, auch bei längeren Fahrten oder höherer Geschwindigkeit. Der robuste Kunststoff schützt den Inhalt zuverlässig vor Regen, Schmutz und Diebstahl. Die Box ist abschließbar und damit ideal für wertvolles Gepäck. Die B1 Heckbox fügt sich harmonisch ins Fahrzeugbild ein und wirkt deutlich hochwertiger als viele alternative Dachboxen oder Nachrüstlösungen. Ein weiterer Vorteil: Durch die Montage am Heck bleibt die Aerodynamik des Fahrzeugs weitgehend erhalten – das spart im Vergleich zu Dachboxen spürbar Kraftstoff.

Rechtliches Uebler Verlosung:

Deine Mailadresse wird nur bis zum Abschluss der Verlosung gespeichert und anschließend gelöscht – außer Du meldest dich für den Newsletter an. Doch auch in diesem Fall werden keinerlei persönliche Daten gespeichert. Mailadressen oder sonstige Daten werden nicht an Dritte (außer an Uebler) weitergegeben.

Das Einverständnis zum Newsletter kann jederzeit widerrufen werden. Deine Adresse darf von Uebler ausschließlich für deren Newsletter und Infos rund um ihre Produkte verwendet werden und wird nicht an Dritte weitergegeben. Die Teilnahme an der Verlosung ist nicht von deinem Einverständnis zum Newsletter abhängig. Du erhältst eine E-Mail zur Verifizierung deiner E-Mailadresse.

Der Gewinner wird von uns via E-Mail benachrichtigt und müssen innerhalb von zehn Tagen antworten, ob der Gewinn angenommen wird. Andernfalls wird ein Ersatzgewinner gezogen. Teilnehmen darf jeder, der 18 Jahre und älter ist. Mitglieder der Redaktion sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Aus technischen Gründen kann die Auslieferung nur an eine Adresse innerhalb von Deutschland oder Österreich erfolgen. Im Falle einer nötigen Ausfuhr aus der EU hat der Gewinner das Produkt selbst zu verzollen.

Hier geht’s zu unserer Datenschutz-Seite mit allen Infos zum Thema Datenschutz bei Verlosungen

Wenn du Fragen hast, dann sende uns einfach eine E-Mail an [email protected]

Teilnahmeschluss: 10. Mai 2025