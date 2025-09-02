Verlosung: Der Nutcase Little Nutty ist ein Kinderhelm für den Alltags­einsatz, ausgelegt für junge Fahrerinnen und Fahrer ab etwa drei Jahren. Er kombiniert kindgerechte Designs mit einer Ausstattung, die auf Sicherheit, Komfort und einfache Handhabung ausgerichtet ist. Der Helm ist in zwei Größen erhältlich, die den typischen Kopfumfang vom Kindergarten- bis zum Grundschulalter abdecken. Wir verlosen pünktlich zum Schulstart 15 Helme für mehr Sicherheit im Alltag.

Mit einem Nutcase Little Nutty Kinderhelm machen die ersten Fahrrad-Abenteuer noch mehr Spaß! Die tollen Motive lassen Kinderherzen höher schlagen, der Schutz und die vielen Features bereiten Eltern zudem ruhige Nächte. Die individuelle Anpassung mittels des stufenlosen Drehradverstellsystems gewährleistet einen optimalen Sitz des Helms. Das atmungsaktive Innenpolster kommt in drei verschiedenen Stärken, womit eine zusätzliche Anpassung ermöglicht wird. Damit der Nachwuchs bei rasanten Fahrten auch bei sommerlichen Temperaturen einen kühlen Kopf bewahrt, sind in die ABS-Außenschale und EPS-Innenschale elf Belüftungsschlitze integriert. Innenliegende Luftkanäle sorgen für die Verteilung der einströmenden Luft.







Der Hersteller bietet den Little Nutty in Toddler/XXS (48–52 cm) und Youth/XS (52–56 cm) an. Für die Wahl der passenden Größe empfiehlt es sich, den Kopfumfang unmittelbar oberhalb der Augenbrauen zu messen. Die Feinanpassung erfolgt über ein umlaufendes Haltesystem mit Drehrad, sodass der Helm satt sitzt, ohne zu drücken.

Die Außenschale besteht aus injektions­geformtem ABS für hohe Robustheit im Alltag. Darunter liegt eine EPS-Innenschale mit gezielt ausgelegten Deformationszonen („Crumple Zone“) zur Energieaufnahme bei einem Aufprall. Serienmäßig integriert ist MIPS (Multi-Directional Impact Protection System), das bei bestimmten Sturzszenarien rotatorische Kräfte auf das Gehirn reduzieren soll.







Für einfaches, klemmfreies Schließen setzt Nutcase auf einen Fidlock-Magnetverschluss, der sich auch von Kinderhänden gut bedienen lässt. Das GROW Flex Fit System mit Drehrad erlaubt die schnelle Anpassung an verschiedene Kopf­formen; ein wärmeversiegeltes, drei­teiliges Pad-Set unterstützt die Feinabstimmung und sorgt für angenehmen Sitz.

Elf konturierte Belüftungsöffnungen mit internen Kanälen fördern die Luftzirkulation unter dem Helm. Für bessere Erkennbarkeit im Straßenverkehr sind 360-Grad-Reflexdetails in Logos und Rückhaltesystem integriert. Ein abnehmbares Visier schützt zusätzlich vor Sonne und leichtem Regen.







Der Nutcase Little Nutty positioniert sich als alltagstauglicher Kinderhelm mit robuster Hardshell-Bauweise, serienmäßigem MIPS, Fidlock-Magnetverschluss, komfortabler Drehrad-Anpassung, guter Belüftung und rundum Reflexdetails. Mit zwei klar abgegrenzten Größen und vielen Designs deckt er die wichtigsten Anforderungen von jungen Racern und Familien ab. Der Little Nutty ist vom Hersteller als Fahrradhelm ausgewiesen und—modellabhängig—auch für Multisport/Skate zertifiziert.

Gewinne einen von 15 Nutcase Little Nutty Kinder-Fahrradhelmen!

Alles was Du dafür tun musst, ist folgende Frage richtig zu beantworten.





