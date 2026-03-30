Produktnews/Verlosung: Wer in der Stadt mit dem Fahrrad, E-Bike oder E-Scooter unterwegs ist, sucht heute mehr als nur Schutz. Gefragt sind Produkte, die Sicherheit, Komfort und Alltagstauglichkeit zusammenbringen. Genau hier setzt Newlane an: mit einem faltbaren Fahrradhelm, der sich besonders an urbane Pendler und flexible Mobilitätsnutzer richtet. Wir verlosen fünf der innovativen Newlane MIPS Modelle.

Im Stadtverkehr ist der Helm längst mehr als ein klassisches Sicherheitsprodukt. Für viele Menschen entscheidet nicht nur die Schutzwirkung darüber, ob ein Helm genutzt wird, sondern auch die Frage, wie gut er sich in den Alltag integrieren lässt. Herkömmliche Modelle sind oft sperrig, müssen in der Hand getragen werden oder nehmen in Tasche und Rucksack viel Platz ein.







Newlane greift genau dieses Problem auf und positioniert seinen faltbaren Fahrradhelm als Lösung für moderne urbane Mobilität. Die Marke beschreibt ihre Helme als kompakt, funktional und für Pendler, Gelegenheitsfahrer und Stadtmenschen konzipiert.

Was Newlane besonders macht

Das zentrale Merkmal des Produkts ist die Faltbarkeit. Nach Angaben des Herstellers lässt sich der Helm auf 50 Prozent seiner Größe zusammenpacken. Zudem wird die Helmhöhe mit 81 mm angegeben, während normale Helme mit 160 mm verglichen werden. Damit stellt Newlane vor allem einen praktischen Vorteil in den Vordergrund: Der Helm soll nach der Fahrt leichter verstaubar sein und im Alltag weniger stören.







Gerade für Menschen, die ihren Arbeitsweg mit verschiedenen Verkehrsmitteln kombinieren, ist das ein relevanter Punkt. Wer Rad, Bahn und Fußwege verbindet, braucht Zubehör, das mobil bleibt. In diesem Kontext erscheint ein faltbarer Fahrradhelm nicht als Designspielerei, sondern als funktionale Weiterentwicklung für die Stadt.

Newlane Original: Der faltbare Helm für den täglichen Einsatz

Der Newlane Original ist das Basismodell im Sortiment. Angeboten wird er in den Größen M (56–60 cm) und L (61–63 cm). Zu den Ausstattungsmerkmalen zählen eine Magnetschnalle, Rückstrahler, maßgeschneiderte Schaumstoffe und eine hintere Größenverstellung für die Passform.

Der Newlane Fahrradhelm mit MIPS: Zusätzlicher Fokus auf Rotationsschutz







Mit dem Newlane MIPS Faltbaren Helm bietet das Unternehmen eine zweite Variante an. Auch dieses Modell ist in M und L erhältlich. Newlane beschreibt es als Weiterentwicklung des Originals mit zusätzlichem Schutz durch das integrierte MIPS-System.

MIPS wird auf der Produktseite als Technologie erläutert, die darauf ausgelegt ist, Rotationsbewegungen bei schrägen Aufprallen zu reduzieren. Im Helm befindet sich dazu eine bewegliche, reibungsarme Schicht. Im redaktionellen Kontext lässt sich das als zusätzlicher Sicherheitsansatz einordnen, der über die klassische Helmstruktur hinausgeht. Gleichzeitig bleibt das Grundprinzip erhalten: Auch die MIPS-Version ist faltbar und soll denselben urbanen Nutzwert bieten wie das Originalmodell.







Ein faltbarer Helm muss sich zwangsläufig an denselben Standards messen lassen wie ein klassischer Fahrradhelm. Newlane verweist deshalb ausdrücklich auf die EN 1078-Zertifizierung und erklärt, dass der Helm derselben strengen Prüfung unterzogen worden sei wie andere zertifizierte Fahrradhelme. Zusätzlich hebt die Marke hervor, mehrere Jahre in die Entwicklung investiert zu haben.

Für Konsumenten ist diese Einordnung wichtig, weil sie zeigt, dass das Produkt nicht nur über seine kompakte Bauweise verkauft wird. Vielmehr versucht Newlane, die Faltmechanik mit regulären Sicherheitsstandards zu verbinden. Das ist entscheidend, denn gerade bei innovativen Helmkonzepten steht das Vertrauen in die Schutzfunktion im Mittelpunkt.

Design, Alltag und urbane Zielgruppe







Neben Funktion und Sicherheit spielt bei Newlane klar auch das Design eine Rolle. Das Unternehmen verweist auf einen Red Dot Design Award und stellt den Helm sichtbar als Produkt für stilbewusste urbane Nutzer dar. Das passt zur Markenpositionierung: Newlane adressiert weniger den sportlichen Hochleistungsbereich als vielmehr die wachsende Zielgruppe urbaner Alltagsfahrer.

Gerade in Städten ist die Akzeptanz von Helmen stark mit ihrem Komfort und ihrer Optik verbunden. Ein Modell, das sich leichter transportieren lässt und zugleich modern gestaltet ist, kann damit eine praktische Hürde abbauen. Der faltbare Fahrradhelm wird hier nicht als Nischenprodukt präsentiert, sondern als Antwort auf veränderte Mobilitätsgewohnheiten.

Newlane verbindet Sicherheit mit Alltagstauglichkeit

Newlane hebt sich vor allem durch einen klaren Gebrauchsvorteil hervor. Der faltbare Fahrradhelm ist auf Menschen zugeschnitten, die Schutz nicht losgelöst vom Alltag denken. Mit dem Newlane Original und dem Newlane MIPS Faltbaren Helm bietet die Marke zwei Varianten an, die beide auf kompakte Verstaubarkeit, städtische Nutzung und einfache Handhabung ausgelegt sind. Damit positioniert sich Newlane in einem wachsenden Segment zwischen Fahrradhelm, Designprodukt und urbanem Mobilitätszubehör. Der eigentliche Mehrwert liegt nicht in lauten Versprechen, sondern in einer nachvollziehbaren Idee: Ein Helm, der sich leichter mitnehmen lässt, passt besser in den Alltag — und wird mit höherer Wahrscheinlichkeit auch tatsächlich genutzt.







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