Velosung/Produktnews: Ein Fahrradschloss ist normalerweise ein reiner Zweckgegenstand: möglichst robust, möglichst unauffällig. Mit der Texlock Stardust Edition dreht der Leipziger Hersteller dieses Prinzip um – und macht aus Sicherheit ein sichtbares Design-Statement. Tiefes Schwarz steht im Zentrum, das durch feine, leuchtende Neonlinien gebrochen wird – wie Sternenstaub in der Nacht. Dass diese Optik nicht nur Kosmetik ist, passt zur Markenidee: Texlock positioniert seine Schlösser als textilummantelte Systeme mit Stahlkern, die im Alltag angenehmer zu handhaben sein sollen als klassisches Metallgerät – ohne den Anspruch auf geprüfte Sicherheitslevels aufzugeben. Wir haben zum Abschluss dieser Special Edition von 2025 exklusiv 8 texlock eyelet Schlösser für unsere Leserinnen und Leser in der Verlosung, welche es so schon nicht mehr zu kaufen gibt.

Die Leipziger Manufaktur tex-lock entwickelt seit 2016 textile Fahrradschlösser mit patentiertem Mehrlagen-Sicherheitsaufbau und verbindet Schutz, Komfort und Design. Die Produkte werden als textilummantelte Schlösser mit Stahlkern positioniert. Mit der Stardust Edition inszeniert tex-lock ein limitiertes, weltrauminspiriertes Design: tiefes Schwarz mit feinen, leuchtenden Neonlinien, die wie Sternenstaub durch die Dunkelheit laufen. Die Anmutung soll zeitlosen Look mit futurischem Flair verbinden. Als inhaltliche Brücke verweist texlock auf Hightech-Fasern, die sowohl im eigenen Mehrlagengeflecht als auch in der Raumfahrt wie beispielsweise bei Sonnensegeln oder Schutzanzügen genutzt werden. 1 % der Erlöse der Stardust Kollektion kommen einem guten Zweck zu Gute.

Seit Beginn der tex-lock Special Editions fließen 1 % der Erlöse in einen guten Zweck. 2025 unterstützte die texlock Stardust Edition ein Astronomie-Bildungsprojekt. Die Astronomin tourt mit einem mobilen Planetarium („Cosmobike“) in einem 15 m² großen Sternenzelt; die 35 kg Ausrüstung passen dabei sogar in ein Lastenrad.







tex-lock Stardust Edition

tex-lock orbit

Ein flexibles Kabelschloss mit gehärtetem Stahlkern und lackschonender Textil-Ummantelung; verfügbar in 100 oder 120 cm. Der eigens entwickelte Schlosskorpus mit lockpicking-sicherem Zylinder ist ART*2-zertifiziert und erlaubt „Click & Go“ (Zuschließen ohne Schlüssel) sowie „Click & Connect“ (zwei orbits zu doppelter Länge koppeln) – gedacht als leichter, alltagstauglicher Allrounder, u. a. auch in der limitierten „stardust“-Edition.

tex-lock eyelet







Ein Textilseil mit zwei gummierten Metallösen für das Loop-through-Prinzip, in 80/120/160 cm erhältlich – wahlweise als Bundle mit U/X-lock (ART2, Sold Secure Gold) oder D-lock (ART3, Sold Secure Diamond) oder exklusiv auch ohne Bügelschloss. Es kombiniert die patentierte Seiltechnologie (Schnitt-/Säge-/Feuer-/Lackschutz) mit geringem Gewicht und hoher Reichweite, z. B. zum gleichzeitigen Sichern mehrerer Teile oder Bikes; ebenfalls in „stardust“ verfügbar.

Mit der texlock Stardust Edition bringt der Hersteller seine beiden Schlösser-Modelle orbit und eylelet in einem limitierten, weltrauminspirierten Design: tiefes Schwarz mit feinen, leuchtenden Neonlinien, die wie Sternenstaub durch die Dunkelheit laufen. Als inhaltliche Brücke verweist texlock auf Hightech-Fasern, die sowohl im eigenen Mehrlagengeflecht als auch in der Raumfahrt wie beispielsweise bei Sonnensegeln oder Schutzanzügen genutzt werden.

Gewinne exklusiv eines von acht texlock eyelet in der Stardust Edition







Rechtliches texlock Verlosung:

Deine Mailadresse wird nur bis zum Abschluss der Verlosung gespeichert und anschließend gelöscht – außer Du meldest dich für den Newsletter an. Doch auch in diesem Fall werden keinerlei persönliche Daten gespeichert. Mailadressen oder sonstige Daten werden nicht an Dritte (außer an texlock) weitergegeben. Das Einverständnis zum Newsletter kann jederzeit widerrufen werden. Deine Adresse darf von texlock ausschließlich für deren Newsletter und Infos rund um ihre Produkte verwendet werden und wird nicht an Dritte weitergegeben. Die Teilnahme an der Verlosung ist nicht von deinem Einverständnis zum Newsletter abhängig. Du erhältst eine E-Mail zur Verifizierung deiner E-Mailadresse.

Der Gewinner wird von uns via E-Mail benachrichtigt und müssen innerhalb von zehn Tagen antworten, ob der Gewinn angenommen wird. Andernfalls wird ein Ersatzgewinner gezogen. Teilnehmen darf jeder, der 18 Jahre und älter ist. Mitglieder der Redaktion sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Aus technischen Gründen kann die Auslieferung nur an eine Adresse innerhalb von Deutschland oder Österreich erfolgen. Im Falle einer nötigen Ausfuhr aus der EU hat der Gewinner das Produkt selbst zu verzollen. Hier geht’s zu unserer Datenschutz-Seite mit allen Infos zum Thema Datenschutz bei Verlosungen

Wenn du Fragen hast, dann sende uns einfach eine E-Mail an [email protected]







Teilnahmeschluss: 7. März 2026