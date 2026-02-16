Produktnews: Es gibt Produkte, die in der Fahrradwelt vor allem funktionieren sollen – und solche, die zusätzlich eine Haltung transportieren. Texlock positioniert sich seit jeher in der zweiten Kategorie: textile Fahrradschlösser mit Stahlkern, die Sicherheit nicht als optischen Kompromiss, sondern als Designaufgabe begreifen. Zum 10-jährigen Bestehen legt die Leipziger Manufaktur 2026 nun eine Special Edition auf, die über die Radsportszene hinaus kulturell aufgeladen ist: die Bauhaus-Jubiläumsedition, inspiriert vom 100-jährigen Jubiläum des Bauhaus Dessau.

texlock Bauhaus Edition – Wenn Form und Funktion zusammenarbeiten

Der Aufhänger ist mehr als ein Farbschema: Texlock übersetzt Bauhaus-Designprinzipien in ein Objekt, das im urbanen Alltag ständig in der Hand liegt, am Rahmen hängt oder um das Rad geschlungen wird. Auffällig ist die geometrische Flechtstruktur in den ikonischen Bauhaus-Farben Blau, Rot und Gelb, eingefasst in Schwarz – eine Grundfarbe, die dem Schloss den typischen texlock-Premiumcharakter geben soll und die farbigen Akzente bewusst rahmt. Am Seilende sitzt ein neu entwickeltes schwarzes Label, das beide Jubiläen markiert: 10 Jahre texlock und 100 Jahre Bauhaus Dessau.







Dass Texlock die Haptik seiner Schlösser stark mitdenkt, ist nicht neu – bei der Jubiläumsedition wird das laut Hersteller auf die Spitze getrieben: Die textile Oberfläche soll eine außergewöhnlich präzise Optik mit anschmiegsamer Haptik verbinden und ein neues gestalterisches Niveau erreichen.

Geschäftsführerin Alexandra Baum bringt die Stoßrichtung in einem Statement auf den Punkt: Bauhaus zeige, wie kraftvoll Gestaltung sein kann, wenn Form und Funktion eins werden – genau dieser Ansatz bewege texlock seit zehn Jahren; die Edition solle den Designanspruch im urbanen Alltag erlebbar machen.







texklock Technikbasis: HybridSecure als textile Sicherheitsarchitektur

Bei allem Design bleibt es ein Schloss – und texlock verankert die Edition technisch in der eigenen Kernkompetenz: Alle drei Modellvarianten basieren auf HybridSecure, einer patentierten, mehrlagigen Textilfaser-Stahlkern-Technologie, die Hightech-Textilien erstmals einen Sicherheitsauftrag gibt.

Die Edition kommt in drei Modellen: texlock eyelet, orbit und mate. Für die Praxis interessant sind die ausgewiesenen Sicherheitsstufen und Zertifizierungen:







texlock eyelet UX-lock Bundle: 100 cm / 120 cm, Security Level 13, ART2, Sold Secure Gold

texlock eyelet D-lock Bundle: 120 cm, Security Level 15, ART3, Sold Secure Diamond

texlock orbit: 100 cm / 120 cm, Security Level 12, ART2

texlock mate: 120 cm, Security Level 12, mit Rahmenschloss

Limitierung, Verfügbarkeit und Sammlerfaktor

Texlock positioniert die Jubiläumsedition explizit als Special Edition: nur im Jahr 2026 erhältlich, hochwertig, limitiert, höchstgradig sammelwürdig. Verkaufsstart ist ab Februar 2026 im texlock-Onlineshop sowie vor Ort in Dessau im designshop bauhaus dessau, das autorisierte Händlernetzwerk vertreibt die Edition seit Jahresbeginn.

Regionale Klammer: Mitteldeutschland als Design- und Industrieraum







Texlock betont seine Verwurzelung in Leipzig – in einer Region, in der Handwerk, Design und technische Innovationskraft traditionell eng miteinander verknüpft sind. Als Partner im Jubiläumsjahr wählte man bewusst einen Akteur in unmittelbarer Nachbarschaft: Das Bauhaus Dessau wird heute von der Stiftung Bauhaus Dessau als kulturelles Aushängeschild Mitteldeutschlands repräsentiert. Die Edition versteht sich damit als Brückenschlag zwischen zeitgenössischer Produktgestaltung und Designgeschichte in Mitteldeutschland.

Texlock verknüpft seine Special Editions zudem mit sozialem Engagement: Ein Teil der Erlöse fließt 2026 in ein pädagogisches Projekt in Leipzig. In einer Leipziger Kita gestaltet ein von texlock beauftragter, pädagogisch geschulter Tischler gemeinsam mit Kindern Spielzeug oder Möbel – inspiriert von Formen und Farben des Bauhauses. Käuferinnen und Käufer unterstützen damit die Förderung handwerklicher Fähigkeiten im Kindesalter.







