I Lock It Pro Verlosung: Rahmenschlösser gelten im Alltag als pragmatische Lösung: schnell geschlossen, immer am Rad, wenig Handling. Mit dem I Lock It Pro greift der deutsche Hersteller dieses Grundprinzip auf und ergänzt es um Funktionen, die man eher aus der Smart-Home- oder Connected-Mobility-Welt kennt: schlüssellose Bedienung, Alarmtechnik und GPS-gestütztes Live-Tracking. Das Ergebnis ist ein fest montiertes System, das den Komfort eines klassischen Rahmenschlosses mit einer digital unterstützten Sicherheitslogik verbindet – ohne dabei den Anspruch zu erheben, den physischen Sicherungsbedarf im urbanen Umfeld vollständig zu ersetzen.Wir verlosen dieses smarte Highlight für mehr Sicherheit für euer geliebtes Rad.

Der zentrale Produktgedanke ist schnell erklärt: Als am Fahrrad montiertes Rahmenschloss ist das I Lock It Pro stets am Fahrzeug, also im entscheidenden Moment sofort verfügbar. Genau darin liegt, laut Hersteller, ein wesentlicher Nutzen: Wer das Rad regelmäßig kurz abstellt, muss kein separates Schloss transportieren, herausnehmen oder verstauen. In dieser Logik positioniert sich das I Lock It als Dauerbegleiter – besonders relevant dort, wo kurze Stopps den Alltag bestimmen.







Schlüsselloser Zugriff: App, Taster und Handsender

Beim Bedienkonzept setzt die PRO-Variante – so die Angaben auf der Produktseite – auf Keyless: Das Öffnen und Schließen erfolgt über Smartphone/App, zusätzlich wird eine Bedienung über Taster beziehungsweise Handsender genannt. Der Anspruch dahinter ist klar: Der Zugang soll schnell und unkompliziert bleiben, ohne mechanischen Schlüssel und ohne Such- oder Einsteckroutine.

Alarmstufen statt „nur“ Schloss: Voralarm und 110 dB

In Sachen Abschreckung integriert I Lock It Pro nach Herstellerbeschreibung eine zweistufige Alarmfunktion. Ein „versehentlicher Stoß“ löst zunächst einen Voralarm aus: Es folgen drei Warnsignale. Bei weiterer Erschütterung bzw. einem Diebstahlversuch wird ein 110-dB-Alarm aktiviert. Das System ist damit nicht nur als passive Sperre gedacht, sondern als aktives Signalgerät, das auffälliges Manipulationsverhalten akustisch beantwortet.

Ergänzt wird das akustische Element durch eine digitale Komponente: Der Hersteller gibt an, dass die App Benachrichtigungen sendet – und zwar „direkt“ und unabhängig davon, wo sich die Nutzerin oder der Nutzer befindet. Damit richtet sich der Ansatz erkennbar an Situationen, in denen das Fahrrad nicht im Sichtfeld steht.







GPS-Live-Tracking: Aktivierung bei Alarm

Ein besonderes Merkmal der PRO-Variante ist das GPS-Live-Tracking in Kombination mit Mobilfunkanbindung. Laut Hersteller startet der Live-Tracking-Modus bei ausgelöstem Alarm. Die Position wird per GPS ermittelt und über das Mobilfunknetz an die App übertragen, sodass der Standort in der I LOCK IT App sichtbar ist. Der Fokus liegt also nicht auf permanentem Tracking im Hintergrund, sondern auf einem ereignisbasierten Szenario, gekoppelt an einen Alarmfall.

Breite Reifen, E-Bike-Fokus und robuste Bauweise

I Lock It adressiert mit dem I Lock It Pro ausdrücklich auch den E-Bike-Kontext und nennt das Produkt als geeignet für breite Reifen. In den technischen Angaben wird eine maximale Reifenbreite von 72 mm ausgewiesen. Auch das Gehäuse wirkt robust und verfügt über eine widerstandsfähige Konstruktion gegen Schläge, Schnitte und gewaltsame Angriffe. Zudem verfügt das Fahrradschloiss über ein sogenanntes „dynamisches Speichenausweich-System“: Der Bügel soll dabei automatisch an Speichen vorbeifahren. Das adressiert ein klassisches Thema bei Rahmenschlössern – den mechanischen Konflikt zwischen Verriegelungsbewegung und Speichenlauf.







Systemgedanke: Einsteck-Zubehör für das Anschließen an feste Objekte

Rahmenschlösser erfüllen traditionell vor allem eine „Wegroll“-Sicherung. Für viele Anwendungsfälle ist jedoch das Anschließen an feste Objekte entscheidend. Hier setzt I Lock It auf Erweiterbarkeit: Das I Lock It Pro lässt sich laut Hersteller über Einsteck-Zubehör (z. B. Kabel, Kette, Tex-Lock-Seil) ergänzen, das beim Schließen des Schlosses automatisch mitverriegelt.

Am Beispiel des Einsteckkabels beschreibt der Hersteller den Ablauf sehr praxisnah: Kabel um ein Objekt legen (etwa Laterne oder Fahrradständer), Stecker durch die Öse führen, in das Schloss einstecken – und beim Verriegeln wird das Zubehör „gleich mit“ gesichert. Auch der Transport wird adressiert: Das Kabel kann über eine Halterung am Fahrrad befestigt werden. Damit wird aus dem Rahmenschloss ein modularer Ansatz.







Tracking-Service: inklusive Zeitraum und Laufzeitmodell

Mit dem GPS-Thema verknüpft I Lock It einen Tracking-Service, der laut Produktseite die GPS-Funktion in der App, den Tracking-Server sowie Mobilfunkdaten umfasst. Beim Kauf ist dieser Service in der Variante „2 Jahre inklusive“ für zwei Jahre kostenlos enthalten. Danach ist eine Weiternutzung „flexibel“ möglich – ab 2 Euro pro Monat; eine Vertragsbindung wird verneint. Zusätzlich wird eine Variante angeboten, bei der der Tracking-Service dauerhaft („Lifetime included“) enthalten ist. Für Anwenderinnen und Anwender ist hier insbesondere relevant, dass die GPS-Funktionalität an dieses Service-Modell gekoppelt ist.

I Lock It Pro – Technische Daten und Lieferumfang

Maße: 148 × 150 × 40 mm

Gewicht: ca. 500 g

Max. Reifenbreite: 72 mm

Akku: 1.200 mAh Lithium-Ionen, Laden via USB-C

Konnektivität: Bluetooth 5.1 sowie LTE/GPS

App-Kompatibilität: Android ab Version 5, iOS (iPhone 5 oder höher)

Lieferumfang: I Lock It Pro (mit installiertem Akku), USB-C-Ladekabel, Montagezubehör (inkl. Schrauben sowie Distanz-/Offset-Halter), Anleitung.







Preis im Hersteller-Shop: ab 259,00 EUR (2 Jahre Tracking inklusive) bzw. 319,00 EUR („Lifetime included“)

Gewinne ein I Lock It Pro!

Um zu gewinnen, musst Du folgende Frage richtig beantworten.







Rechtliches I Lock It Verlosung:

Deine Mailadresse wird nur bis zum Abschluss der Verlosung gespeichert und anschließend gelöscht – außer Du meldest dich für den Newsletter an. Doch auch in diesem Fall werden keinerlei persönliche Daten gespeichert. Mailadressen oder sonstige Daten werden nicht an Dritte (außer an I Lock It) weitergegeben. Das Einverständnis zum Newsletter kann jederzeit widerrufen werden. Deine Adresse darf von I Lock It ausschließlich für deren Newsletter und Infos rund um ihre Produkte verwendet werden und wird nicht an Dritte weitergegeben. Die Teilnahme an der Verlosung ist nicht von deinem Einverständnis zum Newsletter abhängig. Du erhältst eine E-Mail zur Verifizierung deiner E-Mailadresse.

Der Gewinner wird von uns via E-Mail benachrichtigt und müssen innerhalb von zehn Tagen antworten, ob der Gewinn angenommen wird. Andernfalls wird ein Ersatzgewinner gezogen. Teilnehmen darf jeder, der 18 Jahre und älter ist. Mitglieder der Redaktion sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Aus technischen Gründen kann die Auslieferung nur an eine Adresse innerhalb von Deutschland oder Österreich erfolgen. Im Falle einer nötigen Ausfuhr aus der EU hat der Gewinner das Produkt selbst zu verzollen. Hier geht’s zu unserer Datenschutz-Seite mit allen Infos zum Thema Datenschutz bei Verlosungen

Wenn du Fragen hast, dann sende uns einfach eine E-Mail an [email protected]







Teilnahmeschluss: 25. Januar 2026