Verlosung: Mit dem Litelok X1 Mini erweitert der britische Hersteller Litelok seine X-Serie um ein besonders kompaktes Bügelschloss, das sich vor allem an Fahrrad- und E-Bike-Nutzerinnen und -Nutzer richtet, die ein hohes Sicherheitsniveau mit besserer Transportierbarkeit verbinden möchten. Das Modell ist als kleinere Variante des Litelok X1 konzipiert und bleibt trotz reduzierter Abmessungen auf Sold-Secure-Diamond-Niveau zertifiziert. Damit positioniert Litelok das X1 MINI im Segment der Hochsicherheitsschlösser für urbane Alltagsfahrten, E-Bikes und hochwertige Fahrräder. Wir verlosen insgesamt 6 der Litelok X1 Mini Bügelschlösser für mehr Sicherheit in eurem Alltag.

Im Mittelpunkt des Bügelschloss von Litelok steht die Frage, wie viel Schloss im Alltag tatsächlich benötigt wird. Gerade im sportlichen und urbanen Radverkehr entscheidet nicht allein die nominelle Sicherheitsleistung über die Nutzung, sondern auch Gewicht, Packmaß und Befestigung am Rad. Das X1 Mini wiegt 1,48 Kilogramm und ist damit leichter als das bekannte X1. Die Innenmaße liegen bei 99,5 × 136,65 Millimetern. Damit eignet sich das Schloss besonders für kurze Stopps, Café-Pausen, den Weg zur Arbeit oder Situationen, in denen Fahrradrahmen und fester Anschlusspunkt nah beieinander liegen.







Technisch setzt Litelok auf die aus der X-Serie bekannte mehrschichtige Schutzarchitektur. Kernbestandteil ist die patentierte Verbundpanzerung Barronium. Laut Hersteller kombiniert dieses Material keramische und metallische Komponenten, die Trennscheiben von Winkelschleifern stark beanspruchen und Angriffe verlangsamen sollen. Ergänzt wird der Aufbau durch einen Stahlkern sowie eine gummierte Außenhülle, die empfindliche Rahmenoberflächen schützen soll.

Für Radfahrerinnen und Radfahrer ist die kompaktere Bauform ambivalent einzuordnen: Sie erleichtert Transport und Handhabung, begrenzt aber naturgemäß den Spielraum beim Anschließen. Das Litelok X1 Mini ist daher weniger als universelles Langzeit-Schloss für jede Anschlusssituation zu verstehen, sondern eher als bewusst reduziertes Hochsicherheitsschloss für definierte Alltagsszenarien. Wer sein Rad regelmäßig an bekannten Punkten sichert, etwa am Arbeitsplatz, vor dem Café oder an festen Abstellanlagen, profitiert eher von der kurzen Bauform als Nutzerinnen und Nutzer, die häufig breite Laternenmasten oder ungünstige Anschlusspunkte verwenden müssen.







Zur Alltagstauglichkeit soll auch der neue X1 Mini Tactical Mount beitragen. Die Halterung fixiert das Schloss laut Litelok vibrationsfrei am Rahmen und soll auch auf holprigen Wegen nutzbar sein. Optional ist zudem ein Restrap-Schlossholster erhältlich. Reflektierende Elemente verbessern die Sichtbarkeit bei Dunkelheit; selbstabdichtende Schließzylinder sollen die Funktion im täglichen Einsatz unterstützen. Die Sicherheitsklassifizierung fällt breit aus und das X1 Mini wird als winkelschleifer-resistent beschrieben; außerdem nennt der Hersteller eine Sold-Secure-Diamond-Zertifizierung für Fahrräder und E-Bikes.







Der Litelok-Gründer und CEO Professor Neil Barron beschreibt den Transport nach der Sicherheit als wichtigsten Faktor bei Fahrradschlössern. Viele Nutzerinnen und Nutzer hätten die Performance des X1 in kompakterer Form gewünscht. Genau darauf reagiere das X1 Mini. Gefertigt wird das Schloss laut Unternehmen vollständig in Großbritannien, in einer solarbetriebenen Manufaktur in Wales. Das Unternehmen arbeitet nach eigenen Angaben mit Materialwissenschaftlern zusammen, unter anderem an der Swansea University, und setzt bei bestimmten Komponenten auf nachhaltige, pflanzenbasierte Polymere sowie Kartonverpackungen aus der Umgebung der Produktionsstätte.

Technische Daten

Merkmal Angabe Modell Litelok X1 Mini Schlossart Bügelschloss Sicherheitsausrichtung winkelschleifer-resistent Zertifizierung Sold Secure Diamond für Fahrräder und E-Bikes Gewicht 1,48 kg Innenmaß 99,5 × 136,65 mm Schließzylinder ART-4-zertifiziert Befestigung X1 Mini Tactical Mount Zubehör Restrap-Schlossholster optional UVP 159,99 Euro

Insgesamt ist das X1 MINI weniger ein Ersatz für jedes klassische Bügelschloss als eine spezialisierte, kompakte Variante für Nutzerinnen und Nutzer mit klaren Anschlusssituationen. Im Radalltag dürfte seine Stärke vor allem dort liegen, wo geringeres Gewicht, feste Transportlösung und ein hohes Sicherheitsversprechen zusammenkommen.







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