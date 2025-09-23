Produktnews: Die Leipziger Manufaktur tex-lock entwickelt seit 2016 textile Fahrradschlösser mit patentiertem Mehrlagen-Sicherheitsaufbau und verbindet Schutz, Komfort und Design. Die Produkte werden als textilummantelte Schlösser mit Stahlkern positioniert. Mit der Stardust Edition inszeniert tex-lock ein limitiertes, weltrauminspiriertes Design: tiefes Schwarz mit feinen, leuchtenden Neonlinien, die wie Sternenstaub durch die Dunkelheit laufen. Die Anmutung soll zeitlosen Look mit futurischem Flair verbinden. Als inhaltliche Brücke verweist texlock auf Hightech-Fasern, die sowohl im eigenen Mehrlagengeflecht als auch in der Raumfahrt wie beispielsweise bei Sonnensegeln oder Schutzanzügen genutzt werden. 1 % der Erlöse der Stardust Kollektion kommen einem guten Zweck zu Gute. Solltest du ein Schloss von Tex-Lock kaufen wollen, findest du am Ende des Artikels einen Rabattcode für Velomotion-Leser.

Seit Beginn der tex-lock Special Editions fließen 1 % der Erlöse in einen guten Zweck. 2025 unterstützt die tex-lock Stardust Edition ein Astronomie-Bildungsprojekt. texlock ermöglicht im Herbst mehrere Schulaufführungen der österreichischen Astronomin Dr. Ruth Grützbauch in Leipzig und bittet lokal um Schulvorschläge per E-Mail. Die Astronomin tourt mit einem mobilen Planetarium („Cosmobike“) in einem 15 m² großen Sternenzelt; die 35 kg Ausrüstung passen dabei sogar in ein Lastenrad.







Zwei Projekttage am 1. und 2. Oktober 2025 an der August-Bebel-Schule Leipzig-Schönefeld mit neun Schulklassen werden im Rahmen des Projekts durchgeführt. Das Equipment wird mit dem Fahrrad transportiert, was zudem die Mobilitätsbotschaft verdeutlicht.

tex-lock Stardust Edition

tex-lock orbit

Ein flexibles Kabelschloss mit gehärtetem Stahlkern und lackschonender Textil-Ummantelung; verfügbar in 100 oder 120 cm. Der eigens entwickelte Schlosskorpus mit lockpicking-sicherem Zylinder ist ART*2-zertifiziert und erlaubt „Click & Go“ (Zuschließen ohne Schlüssel) sowie „Click & Connect“ (zwei orbits zu doppelter Länge koppeln) – gedacht als leichter, alltagstauglicher Allrounder, u. a. auch in der limitierten „stardust“-Edition.

tex-lock eyelet







Ein Textilseil mit zwei gummierten Metallösen für das Loop-through-Prinzip, in 80/120/160 cm erhältlich – wahlweise als Bundle mit U/X-lock (ART2, Sold Secure Gold) oder D-lock (ART3, Sold Secure Diamond) oder exklusiv auch ohne Bügelschloss. Es kombiniert die patentierte Seiltechnologie (Schnitt-/Säge-/Feuer-/Lackschutz) mit geringem Gewicht und hoher Reichweite, z. B. zum gleichzeitigen Sichern mehrerer Teile oder Bikes; ebenfalls in „stardust“ verfügbar.

Mit der tex-lock Stardust Edition bringt der Hersteller seine beiden Schlösser-Modelle orbit und eylelet in einem limitierten, weltrauminspirierten Design: tiefes Schwarz mit feinen, leuchtenden Neonlinien, die wie Sternenstaub durch die Dunkelheit laufen. Als inhaltliche Brücke verweist texlock auf Hightech-Fasern, die sowohl im eigenen Mehrlagengeflecht als auch in der Raumfahrt wie beispielsweise bei Sonnensegeln oder Schutzanzügen genutzt werden.

10 Euro Rabatt bei deiner Tex-Lock-Bestellung

Falls du ein Schloss von Tex-Lock bestellen möchtest, kannst du das ganz bequem über diesen Link machen. Mit dem Code stardustmotion10 erhältst du beim Bezahlen fünf Prozent Rabatt abgezogen.







WEB: tex-lock.com

Im Falle einer Bestellung erhalten auch wir von Velomotion eine kleine Provision von Tex-Lock – wir sind sicher, dass du uns das als Gegenleistung für unsere Arbeit gönnst, weswegen wir dir dankbar sind, dass du dein neues Tex-Lock über diesen Weg bestellst – Vielen Dank!