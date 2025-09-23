Produktnews: Die Leipziger Manufaktur tex-lock entwickelt seit 2016 textile Fahrradschlösser mit patentiertem Mehrlagen-Sicherheitsaufbau und verbindet Schutz, Komfort und Design. Die Produkte werden als textilummantelte Schlösser mit Stahlkern positioniert. Mit der Stardust Edition inszeniert tex-lock ein limitiertes, weltrauminspiriertes Design: tiefes Schwarz mit feinen, leuchtenden Neonlinien, die wie Sternenstaub durch die Dunkelheit laufen. Die Anmutung soll zeitlosen Look mit futurischem Flair verbinden. Als inhaltliche Brücke verweist texlock auf Hightech-Fasern, die sowohl im eigenen Mehrlagengeflecht als auch in der Raumfahrt wie beispielsweise bei Sonnensegeln oder Schutzanzügen genutzt werden. 1 % der Erlöse der Stardust Kollektion kommen einem guten Zweck zu Gute. Solltest du ein Schloss von Tex-Lock kaufen wollen, findest du am Ende des Artikels einen Rabattcode für Velomotion-Leser.
Seit Beginn der tex-lock Special Editions fließen 1 % der Erlöse in einen guten Zweck. 2025 unterstützt die tex-lock Stardust Edition ein Astronomie-Bildungsprojekt. texlock ermöglicht im Herbst mehrere Schulaufführungen der österreichischen Astronomin Dr. Ruth Grützbauch in Leipzig und bittet lokal um Schulvorschläge per E-Mail. Die Astronomin tourt mit einem mobilen Planetarium („Cosmobike“) in einem 15 m² großen Sternenzelt; die 35 kg Ausrüstung passen dabei sogar in ein Lastenrad.
Zwei Projekttage am 1. und 2. Oktober 2025 an der August-Bebel-Schule Leipzig-Schönefeld mit neun Schulklassen werden im Rahmen des Projekts durchgeführt. Das Equipment wird mit dem Fahrrad transportiert, was zudem die Mobilitätsbotschaft verdeutlicht.
tex-lock Stardust Edition
tex-lock orbit
Ein flexibles Kabelschloss mit gehärtetem Stahlkern und lackschonender Textil-Ummantelung; verfügbar in 100 oder 120 cm. Der eigens entwickelte Schlosskorpus mit lockpicking-sicherem Zylinder ist ART*2-zertifiziert und erlaubt „Click & Go“ (Zuschließen ohne Schlüssel) sowie „Click & Connect“ (zwei orbits zu doppelter Länge koppeln) – gedacht als leichter, alltagstauglicher Allrounder, u. a. auch in der limitierten „stardust“-Edition.
tex-lock eyelet
Ein Textilseil mit zwei gummierten Metallösen für das Loop-through-Prinzip, in 80/120/160 cm erhältlich – wahlweise als Bundle mit U/X-lock (ART2, Sold Secure Gold) oder D-lock (ART3, Sold Secure Diamond) oder exklusiv auch ohne Bügelschloss. Es kombiniert die patentierte Seiltechnologie (Schnitt-/Säge-/Feuer-/Lackschutz) mit geringem Gewicht und hoher Reichweite, z. B. zum gleichzeitigen Sichern mehrerer Teile oder Bikes; ebenfalls in „stardust“ verfügbar.
Mit der tex-lock Stardust Edition bringt der Hersteller seine beiden Schlösser-Modelle orbit und eylelet in einem limitierten, weltrauminspirierten Design: tiefes Schwarz mit feinen, leuchtenden Neonlinien, die wie Sternenstaub durch die Dunkelheit laufen. Als inhaltliche Brücke verweist texlock auf Hightech-Fasern, die sowohl im eigenen Mehrlagengeflecht als auch in der Raumfahrt wie beispielsweise bei Sonnensegeln oder Schutzanzügen genutzt werden.
10 Euro Rabatt bei deiner Tex-Lock-Bestellung
Falls du ein Schloss von Tex-Lock bestellen möchtest, kannst du das ganz bequem über diesen Link machen. Mit dem Code stardustmotion10 erhältst du beim Bezahlen fünf Prozent Rabatt abgezogen.
Im Falle einer Bestellung erhalten auch wir von Velomotion eine kleine Provision von Tex-Lock – wir sind sicher, dass du uns das als Gegenleistung für unsere Arbeit gönnst, weswegen wir dir dankbar sind, dass du dein neues Tex-Lock über diesen Weg bestellst – Vielen Dank!