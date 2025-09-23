Produktnews

Limitiertes High-End-eMTB für den Renneinsatz: Moustache GAME 160.9

by

Moustache GAME 160.9

Produktnews: Die aus den französischen Vogesen stammende Bike-Marke Moustache erweitert ihre E-MTB Familie um eine limitierte Race-Edition. Neu im Line-Up ist das Topmodell Moustache GAME 160.9 Race mit dem neuen Bosch Performance Line CX-R Motor und in der Sonderfarbe high voltage green glossy. Das speziell für den Renneinsatz konzipierte Bike soll ambitionierten Ridern auf Enduro-Stages kompromisslose Performance gewährleisten.

Gebaut, um auf Stages zu dominieren und persönliche Grenzen zu verschieben, bietet Moustache mit dem GAME 160.9 Race ab Oktober ein limitiertes High-End-Modell speziell für Renneinsätze an. Für Power in allen Fahrsituationen sorgt der neue Bosch Performance Line CX-R Motor. Der Antrieb verfügt über einen exklusiven Race-Modus, der eigens für den Wettkampf entwickelt wurde. Dank Titanachse und Keramiklagern leichter als sein CX-Pendant bringt der neue CX-R mit satten 100 Nm Drehmoment und 750 W Spitzenleistung jetzt noch mehr Power. Auch optisch setzt das Moustache GAME 160.9 eine Duftmarke: die Sonderfarbe high voltage green glossy sorgt für einen absoluten Hingucker. Man darf also gespannt sein, wie sich das Moustache GAME 160.9 in der nächsten Saison bei Enduro-Rennen schlägt.

Moustache GAME 160.9: Technische Spezifikationen

  • Rahmen: 6061er Aluminium, T4-T6, hydrogeformt
  • Motor: Neuer Bosch Performance Line CX-R Motor, 100 Nm + 750 W
  • Akku: Power Tube 600 Wh oder 750 Wh
  • Display: Purion 400 Smart System, Mini-Remote
  • Federgabel: Fox Float 38 Factory, Grip X2 mit HSC/LSC/HSR/ LSR, 170 mm Federweg, 15 x 110 mm Boost, 44 mm Offset
  • Dämpfer: Fox, Float X, Factory, Kashima Coating, 2-Positionen, Zug- und Druckstufenverstellung, Moustache Tune, 230-65mm, 160mm Federweg#
  • Schaltung: Sram XO AXS T-Type, 12-fach, elektronisch
  • Sattelstütze: Fox, Transfer, Dropper-Post mit Remote Lever, 180mm, 31.6mm
  • Laufräder: Moustache, asymmetrisch, Just-Carbon, 28 Loch, 29’’, Innenbreite 31 mm, montiert mit Tubeless-Ventilen und -Flaps, Dreifachspeichen, Aluminium Sicherungsmuttern
  • Reifen: Maxxis Assegai, 29×2.50, faltbar, 3C MaxxGrip / DD / TR (Tubeless Ready)
  • Gewicht: 24,3 kg

Moustache GAME 160.9

Web: www.moustachebikes.com

Stichworte:BikeeMTBGAME 160.9high-endmoustacheNewsRace-EditionRenneinsatz

Über Andreas Waldera

Andreas Waldera ist bereits seit vielen Jahren als Online-Redakteur und Testfahrer tätig. Mit seinen im BMX und Downhill verankerten Wurzeln kann es für ihn beim Biken nicht ruppig genug sein. Für seine Leidenschaft Fahrradfahren ist der gebürtige Niederrheiner in die schöne Eifel gezogen.