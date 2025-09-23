Produktnews: Die aus den französischen Vogesen stammende Bike-Marke Moustache erweitert ihre E-MTB Familie um eine limitierte Race-Edition. Neu im Line-Up ist das Topmodell Moustache GAME 160.9 Race mit dem neuen Bosch Performance Line CX-R Motor und in der Sonderfarbe high voltage green glossy. Das speziell für den Renneinsatz konzipierte Bike soll ambitionierten Ridern auf Enduro-Stages kompromisslose Performance gewährleisten.

Gebaut, um auf Stages zu dominieren und persönliche Grenzen zu verschieben, bietet Moustache mit dem GAME 160.9 Race ab Oktober ein limitiertes High-End-Modell speziell für Renneinsätze an. Für Power in allen Fahrsituationen sorgt der neue Bosch Performance Line CX-R Motor. Der Antrieb verfügt über einen exklusiven Race-Modus, der eigens für den Wettkampf entwickelt wurde. Dank Titanachse und Keramiklagern leichter als sein CX-Pendant bringt der neue CX-R mit satten 100 Nm Drehmoment und 750 W Spitzenleistung jetzt noch mehr Power. Auch optisch setzt das Moustache GAME 160.9 eine Duftmarke: die Sonderfarbe high voltage green glossy sorgt für einen absoluten Hingucker. Man darf also gespannt sein, wie sich das Moustache GAME 160.9 in der nächsten Saison bei Enduro-Rennen schlägt.







Moustache GAME 160.9: Technische Spezifikationen

Rahmen: 6061er Aluminium, T4-T6, hydrogeformt

Motor: Neuer Bosch Performance Line CX-R Motor, 100 Nm + 750 W

Akku: Power Tube 600 Wh oder 750 Wh

Display: Purion 400 Smart System, Mini-Remote

Federgabel: Fox Float 38 Factory, Grip X2 mit HSC/LSC/HSR/ LSR, 170 mm Federweg, 15 x 110 mm Boost, 44 mm Offset

Dämpfer: Fox, Float X, Factory, Kashima Coating, 2-Positionen, Zug- und Druckstufenverstellung, Moustache Tune, 230-65mm, 160mm Federweg#

Schaltung: Sram XO AXS T-Type, 12-fach, elektronisch

Sattelstütze: Fox, Transfer, Dropper-Post mit Remote Lever, 180mm, 31.6mm

Laufräder: Moustache, asymmetrisch, Just-Carbon, 28 Loch, 29’’, Innenbreite 31 mm, montiert mit Tubeless-Ventilen und -Flaps, Dreifachspeichen, Aluminium Sicherungsmuttern

Reifen: Maxxis Assegai, 29×2.50, faltbar, 3C MaxxGrip / DD / TR (Tubeless Ready)

Gewicht: 24,3 kg

Web: www.moustachebikes.com