Verlosung: Mit der Modellreihe Goroc2 positioniert Flyer ein Crossover-E-Bike, das der Hersteller selbst als SUV-Bike bezeichnet. Im Mittelpunkt stehen dabei drei Leitgedanken: Power, Vielseitigkeit und Speed. Nach Herstellerangaben soll das Goroc2 die Eigenschaften eines kraftvollen Allrounders mitbringen und sowohl im urbanen Einsatz als auch auf rauerem Untergrund außerhalb der Stadt funktionieren. Damit richtet sich die Reihe an Nutzerinnen und Nutzer, die nicht nur auf Asphalt unterwegs sind, sondern ihr E-Bike auch auf Schotter, Waldwegen oder längeren Touren einsetzen wollen. Mit etwas Glück kann deine nächste Tour bereits auf einem Flyer Goroc2 1.10 stattfinden.

Die Flyer Goroc2 Plattform kommt laut Hersteller speziell mit der Kombination aus 29-Zoll-Laufrädern und voluminösen SUV-Reifen. Diese Auslegung soll gute Rolleigenschaften mit Komfort, Sicherheit und Traktion verbinden — und zwar sowohl auf befestigten Straßen als auch im Gelände. Ergänzt wird dieses Konzept durch einen markant gestalteten Oversize-Alurahmen mit 1,8-Zoll-Steuerrohr, das besonders verwindungssteif sein soll und dadurch viel Ruhe bringt. Das soll zu einem satten und stabilen Fahrverhalten beitragen.







Auch in der Systemintegration zeigt sich der Anspruch der Baureihe. Unter anderem intern geführte Kabel und ein im Rahmen integrierter Speedsensor sind hier tolle Features. Beides dient nicht nur der aufgeräumten Optik, sondern soll nach Darstellung des Herstellers auch den Premium-Charakter der Reihe unterstreichen. Hinzu kommt die FIT-2.0-Systemwelt: Die Steuerelemente sollen intuitive Bedienung, gute Ablesbarkeit, Smartphone-Anbindung und zusätzliche Funktionen in einem Gesamtsystem vereinen.







Beim Antrieb setzt das Flyer Goroc2 auf den Panasonic GX Ultimate Pro. Hervorzuheben ist hier vor allem das hohe Drehmoment von 95 Nm. In den technischen Daten zum 2026er Cross-Programm ist der Motor mit 250 Watt Nenndauerleistung, bis zu 600 Watt Maximalleistung bei 70 RPM sowie einem Gewicht von 2,9 Kilogramm aufgeführt. Für ordentliche Reichweite sorgt der vollintegrierter 750-Wh-Akku, den Flyer als seitlich entnehmbar und extern ladbar gestaltet hat. Somit dürfte ausgiebigen Touren nichts im Weg stehen.

Für zusätzlichen Komfort und die nötigen Sicherheitsaspekte kommt das Flyer Goroc2 mit einer sportlich-komfortablen Sitzposition sowie einer 120-mm-Federgabel. Das soll auf wechselnden Untergründen Reserven schaffen und die Bandbreite der Einsatzzwecke erweitern. Dazu passt auch das relativ hohe zulässige Gesamtgewicht von bis zu 150 kg, das laut Hersteller selbst bei hoher Zuladung ein ruhiges und stabiles Fahrverhalten unterstützen soll. Im Flyer-Ratgeber zur Zuladung wird die Goroc2-Reihe außerdem mit 25 Kilogramm maximaler Gepäckträgerlast und der Freigabe für Kinderanhänger mit Anhängelast von 40 kg angegeben.







Interessant ist auch der Service-Rahmen rund um die Baureihe. Für Goroc2-Modelle mit Panasonic-GX-Motoren ab Modelljahr 2021 gibt es eine 5-Jahres-Garantie im Zusammenspiel mit bestimmten Komponenten. Konkret beschreibt der Hersteller dies als 2 Jahre Gewährleistung plus 3 Jahre freiwillige Garantie ab Verkaufsdatum im Handel.







Gewinne ein Flyer Goroc2 1.10

Beantworte folgende Frage und mit etwas Glück kann deine nächste Tour bereits auf einem Flyer Goroc2 1.10 stattfinden.