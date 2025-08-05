Verlosung/Produktnews: Das Diamant Suvea Trip Pro mit 800 Wh Akku ist ein SUV‑E‑Bike mit Vielseitigkeit: robust, komfortabel und bestens gerüstet für Pendeln, Touren und anspruchsvolle Wege. Der tiefe Easy‑Entry‑Rahmen erleichtert das Auf- und Absteigen, während optionale Accessory Bar-Aufrüstungen Flexibilität für Gepäck, Taschen oder sogar einen Ring‑Schloss‑Haltegriff bieten.

Angetrieben wird das Suvea Trip Pro von der Bosch Performance Line CX Gen5 mit starken 85 Nm Drehmoment. Die 800‑Wh PowerTube integriert sich sauber ins Unterrohr und ermöglicht dank 3/4‑Öffnung ein einfaches Entnehmen und Aufladen. Das System ist kompatibel mit dem optionalen Bosch PowerMore‑Akku (250 Wh) für besonders lange Touren. Die Steuerung erfolgt über das Bosch Kiox 500 Smart System in Kombination mit LED Remote.







Der Rahmen besteht aus hydrogeformtem Aluminium mit intern verlegten Kabeln („Smart Routing“), UDH-Ausfallende, Ringlock‑Kompatibilität und optionalem Riemenantrieb. Mit 27,5″ Laufrädern, 65‑mm‑Ballonreifen (Schwalbe Johnny Watts 365) bietet das Bike selbst auf rauem Untergrund stabilen Komfort. Der Rahmen verträgt ein Gesamtgewicht von bis zu 160 kg (Fahrer inklusive Gepäck). Der Clever Rack Pro Gepäckträger mit MIK- oder Ortlieb-Kompatibilität sorgt für stabile Gewichtsverteilung und erlaubt auch den Transport eines Kindersitzes. Optionales Lichtpaket mit Spanninga Pimento (Bremslicht) und Supernova Starstream LED sorgt für sichere Sichtbarkeit auf Touren.

Diamant Suvea Trip Pro – Hochwertige Komponenten & Ausstattung

Im Bereich der Ausstattung setzt Diamant beim Suvea Trip Pro auf hochwertige und bewährte Komponenten, die auf Alltagstauglichkeit, Komfort und Langlebigkeit ausgelegt sind. Die elektronische Schaltung stammt aus der Shimano Cues U8050 Di2 Serie mit 11 Gängen und Linkglide-Kassette. Sie arbeitet präzise, ist wartungsarm und auf hohe Laufleistung ausgelegt – ideal für Vielfahrer. Für zuverlässige Bremskraft sorgt die Magura MT Thirty mit 4-Kolben-Hydraulik und groß dimensionierten 203-mm-Rotoren – auch bei voller Beladung bleibt die Bremsleistung konstant stark und gut dosierbar.







Die Federgabel stammt von Fox: Die 36 AWL HD bietet 100 mm Luftfederweg und lässt sich über Sweep-Adjust individuell auf Fahrstil und Untergrund anpassen. In Kombination mit breiten Reifen ergibt sich ein spürbar souveränes Fahrverhalten auch auf unebenem Terrain. Ergänzt wird das Setup durch eine absenkbare TransX Dropper Sattelstütze mit 100 mm Hub und innenliegender Zugführung – besonders praktisch bei häufigen Auf- und Abfahrten oder wechselnden Streckenprofilen.

Komplettiert wird das Cockpit durch einen ergonomischen Ergotec XXL Lenker mit 30 mm Rise und 16° Biegung nach hinten für entspanntes Fahren. Der Vorbau ist stufenlos verstellbar und bietet eine integrierte Displayhalterung für das Bosch Kiox 500. So entsteht ein funktionales, komfortables und aufgeräumtes Cockpit für längere Fahrten im Alltag oder auf Tour.







Ein besonderes Highlight beim Suvea ist die optionale Accessory Bar, mit dem sich das Low-Step-Rahmenkonzept im Handumdrehen zum klassischen Stepover-E-Bike verwandeln lässt. Montiert am Unterrohr und am Sattelrohr, schafft der Accessory Bar einen praktischen oberen Rohrbereich – ideal für die Montage von Flaschenhaltern, Organizer-Taschen oder Pumpen. Zusätzlich lassen sich mit den mitgelieferten Inserts oder Spanngurten weitere Zubehörteile flexibel anbringen. Der Accessory Bar ist so stabil konstruiert, dass er mit dem Körpergewicht des Fahrers belastet werden kann, etwa beim Auf- und Absteigen oder als Ablage – bei Bedarf lässt er sich aber auch leicht wieder demontieren. In Größe S/M und L/XL erhältlich, bietet der Accessory Bar maximale Anpassbarkeit beim Suvea-Modell – ein smarter Alltagshelfer, der sich rein- und rausclippen lässt, wenn es die Tour erfordert.

Gewicht, Größen & Preis







Das Suvea Trip Pro wiegt je nach Akkukonfiguration etwa 29,4 kg (800 Wh) in Größe S / M; mit 600‑Wh‑Akku liegt es knapp unter 28,5 kg. Erhältlich ist es in zwei Rahmengrößen (S‑M für ca. 1,55–1,77 m, L‑XL für ca. 1,73–1,95 m) in drei Farbtönen: Midnight Blue, Hay Green oder Lehmbeige. Die UVP für das Suvea Trip Pro mit 800‑Wh liegt bei 5.999 Euro.

