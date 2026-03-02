Produktnews: Das Diamant Suvea Trip Pro mit 800-Wh Akku ist ein SUV-E-Bike mit hoher Vielseitigkeit: robust, komfortabel und optimal vorbereitet für Pendelstrecken, Touren und anspruchsvolle Wege. Der tiefe Easy-Entry-Rahmen erleichtert das Auf- und Absteigen, während optionale Accessory-Bar-Upgrades zusätzlichen Spielraum für Gepäck, Taschen oder sogar einen Ring-Schloss-Haltegriff schaffen.

Für den Antrieb setzt Diamant auf die Bosch Performance Line CX Gen5 mit kräftigen 85 Nm Drehmoment. Der 800-Wh-PowerTube-Akku ist sauber im Unterrohr integriert und lässt sich dank 3/4-Öffnung bequem entnehmen und laden. Für besonders lange Distanzen ist das System zudem mit dem optionalen Bosch PowerMore-Akku (250 Wh) kompatibel. Bedient wird das Setup über das Bosch Kiox 500 Smart System in Verbindung mit der LED Remote.







Der Rahmen besteht aus hydrogeformtem Aluminium, mit intern verlegten Kabeln („Smart Routing“), UDH-Ausfallende, Ringlock-Kompatibilität und optionaler Möglichkeit zum Riemenantrieb. Mit 27,5″ Laufrädern und 65-mm-Ballonreifen (Schwalbe Johnny Watts 365) bleibt das Bike auch auf rauem Untergrund stabil und komfortabel. Das zulässige Gesamtgewicht liegt bei bis zu 160 kg (Fahrer inklusive Gepäck). Für eine sichere, ausgewogene Beladung sorgt der Clever Rack Pro Gepäckträger mit MIK- oder Ortlieb-Kompatibilität, der auch den Transport eines Kindersitzes ermöglicht. Optional erhöht ein Lichtpaket mit Spanninga Pimento (Bremslicht) und Supernova Starstream LED die Sichtbarkeit und Sicherheit auf Touren.

Diamant Suvea Trip Pro – Hochwertige Komponenten & Ausstattung

Bei der Ausstattung kombiniert Diamant beim Suvea Trip Pro bewährte, hochwertige Komponenten mit klarer Ausrichtung auf Alltagstauglichkeit, Komfort und Langlebigkeit. Geschaltet wird elektronisch über die Shimano Cues U8050 Di2 mit 11 Gängen und Linkglide-Kassette. Das System arbeitet präzise, ist wartungsarm und auf hohe Laufleistung ausgelegt – passend für Vielfahrer. Die Bremsanlage stammt von Magura: Eine MT Thirty mit 4-Kolben-Hydraulik und groß dimensionierten 203-mm-Rotoren liefert auch bei voller Beladung konstant starke, gut dosierbare Bremskraft.







Vorne arbeitet eine Federgabel von Fox: Die 36 AWL HD bietet 100 mm Luftfederweg und lässt sich per Sweep-Adjust individuell auf Fahrstil und Untergrund abstimmen. Zusammen mit den breiten Reifen entsteht ein spürbar souveränes Fahrgefühl, auch wenn der Untergrund uneben wird. Ergänzend ist eine absenkbare TransX Dropper-Sattelstütze mit 100 mm Hub und innenliegender Zugführung verbaut – besonders praktisch bei häufigen Auf- und Abfahrten oder wechselnden Streckenprofilen.

Das Cockpit ist auf Komfort und Ergonomie ausgelegt: Ein Ergotec XXL Lenker mit 30 mm Rise und 16° Biegung nach hinten unterstützt eine entspannte Sitzposition. Der Vorbau ist stufenlos verstellbar und verfügt über eine integrierte Displayhalterung für das Bosch Kiox 500. So entsteht ein funktionales, aufgeräumtes Cockpit, das sowohl im Alltag als auch auf längeren Touren überzeugt.







Ein herausragendes Detail ist die optionale Accessory Bar: Sie macht das Low-Step-Rahmenkonzept im Handumdrehen „klassischer“, indem sie das Suvea bei Bedarf in Richtung Stepover-E-Bike interpretiert. Die Accessory Bar wird am Unterrohr und am Sattelrohr montiert und schafft einen praktischen oberen Rohrbereich – ideal für Flaschenhalter, Organizer-Taschen oder Pumpen. Zusätzlich lassen sich mithilfe der mitgelieferten Inserts oder Spanngurte weitere Zubehörteile flexibel befestigen. Die Konstruktion ist so stabil ausgelegt, dass sie mit dem Körpergewicht des Fahrers belastet werden kann, etwa beim Auf- und Absteigen oder als Ablage, lässt sich bei Bedarf aber ebenso unkompliziert wieder demontieren. In den Größen S/M und L/XL verfügbar, bietet die Accessory Bar maximale Anpassbarkeit innerhalb der Suvea-Modellreihe – ein smarter Alltagshelfer, der sich je nach Tour rein- und rausclippen lässt.

Gewicht, Größen & Preis







Je nach Akkukonfiguration liegt das Gewicht des Diamant Suvea Trip Pro bei rund 29,4 kg (800 Wh) in Größe S / M; mit 600-Wh-Akku bleibt es knapp unter 28,5 kg. Angeboten wird das Modell in zwei Rahmengrößen (S-M für ca. 1,55–1,77 m, L-XL für ca. 1,73–1,95 m) und in drei Farbtönen: Midnight Blue, Hay Green oder Lehmbeige. Die UVP für das Diamant Suvea Trip Pro mit 800-Wh Akku beträgt 5.999 Euro.

Gewinne Dein Diamant Sueva Trip Pro

Rechtliches Diamant Verlosung:

Deine Mailadresse wird nur bis zum Abschluss der Verlosung gespeichert und anschließend gelöscht – außer Du meldest dich für den Newsletter an. Doch auch in diesem Fall werden keinerlei persönliche Daten gespeichert. Mailadressen oder sonstige Daten werden nicht an Dritte (außer an Diamant) weitergegeben. Das Einverständnis zum Newsletter kann jederzeit widerrufen werden. Deine Adresse darf von Diamant ausschließlich für deren Newsletter und Infos rund um ihre Produkte verwendet werden und wird nicht an Dritte weitergegeben. Die Teilnahme an der Verlosung ist nicht von deinem Einverständnis zum Newsletter abhängig. Du erhältst eine E-Mail zur Verifizierung deiner E-Mailadresse. Der Gewinner wird von uns via E-Mail benachrichtigt und müssen innerhalb von zehn Tagen antworten, ob der Gewinn angenommen wird. Andernfalls wird ein Ersatzgewinner gezogen. Teilnehmen darf jeder, der 18 Jahre und älter ist. Mitglieder der Redaktion sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Aus technischen Gründen kann die Auslieferung nur an eine Adresse innerhalb von Deutschland oder Österreich erfolgen. Im Falle einer nötigen Ausfuhr aus der EU hat der Gewinner das Produkt selbst zu verzollen. Hier geht’s zu unserer Datenschutz-Seite mit allen Infos zum Thema Datenschutz bei Verlosungen



Wenn du Fragen hast, dann sende uns einfach eine E-Mail an [email protected] Teilnahmeschluss: 30. März 2026

WEB: diamantrad.com